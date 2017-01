«Es wird zu längeren Blackouts kommen»

BaZ: Herr Pfister, letzte Woche brannten im Tessin und im Bündnerland Wälder – ist das alarmierend?

Christian Pfister: Ja, allerdings eher wegen der hohen Temperaturen auf der Alpensüdseite als wegen der Trockenheit. Trockene Winter gab es dagegen auch früher.

Laut MeteoSchweiz hatten wir jetzt den trockensten Dezember seit 150 Jahren.

Weiter zurück gab es öfter wesentlich trockenere Winter. Etwa 1540, als es während des ganzen Jahres ausserordentlich warm war. Am 7. Januar 1541 schwammen ein paar Verwegene in Basel sogar im Rhein, so warm war das Wasser.

Wie waren die Bedingungen?

Bei meinen Schätzungen bin ich auf 15 Grad Wassertemperatur gekommen. Die Lufttemperatur war im Dezember etwa so hoch wie sonst im April, also etwa 20 Grad. 1540 war auch das trockenste Jahr – wir hatten elf Monate lang kaum Niederschläge. Mit verheerenden Konsequenzen.

Woher wissen Sie das so genau?

Wir haben viele Berichte aus ganz Europa über dieses spezielle Jahr, und die ergeben ein eindeutiges Bild. Die Menschen waren alarmiert und führten Buch über das Wetter, die Vegetationsentwicklung und die Waldbrände. Damals brannte Europa – vom Atlantik bis nach Polen, und das während Wochen. Von Luzern aus konnte man vor lauter Rauch den Pilatus nicht mehr sehen.

Welche klimatischen Veränderungen werden wir künftig erleben?

Es wird öfter Extreme geben, wie wir sie noch nie erlebt haben – mit verheerenden Folgen für die Schweiz und für ganz Europa.

Was heisst das konkret?

Nehmen wir das Jahr 1540, als nur ein Drittel der normalen Niederschlagsmenge fiel. Es herrschte Wasserknappheit, das Vieh verdurstete, es gab überall Wald- und Siedlungsbrände. Die Menschen mussten mit stark verschmutztem Wasser leben, es kam zu Epidemien. In der Suhre im Kanton Aargau grub man verzweifelt eineinhalb Meter tief nach Wasser – erfolglos. Der Rhein hatte in Basel noch ein Viertel des heutigen Volumens, und der Bodensee war so ausgetrocknet, dass die Leute auf dem Seegrund spazierten und dort römische Münzen fanden. Eine solche Trockenheit könnten wir jederzeit wieder erleben. Dies hätte ähnlich verheerende Folgen, vor allem auch für die Energieproduktion. Es wird zu Blackouts kommen, wie sie das Schweizer Fernsehen kürzlich thematisiert hat. Nur länger und in Verbindung mit Wasserknappheit.

Wann ist es so weit?

In den nächsten 50 Jahren werden wir eines oder zwei solcher Ereignisse haben, also dass die Niederschläge nahezu ausbleiben. Die Mechanismen und die Vorzeichen dafür hat unter anderem die ETH herausgearbeitet.

Welche sind das?

Nach einem sehr warmen, trockenen Frühling verdunstet weniger Wasser als üblich. Stellt sich dann im Juni ein langfristiges blockierendes Hoch ein, setzt dieses einen Teufelskreis in Gang. Das Gros der Sonneneinstrahlung verdunstet üblicherweise Wasser. Nur der Rest erwärmt die Luft. Je weniger Wasser aber in den Gewässern und Pflanzen zur Verfügung steht, umso stärker erwärmt sich die Luft, wie dies im rekordheissen Juni und August 2003 der Fall war.

1540 gab es keine Klimaerwärmung.

Neben der menschengemachten Klima­erwärmung wirken weitere Faktoren auf das Klima ein. So geht seit der letzten Eiszeit die Sonneneinstrahlung auf der Nordhalbkugel zurück, weil sich die Bahn der Erde um die Sonne und die Neigung der Erdachse etwas verändern.

Dann sollte es aber kälter und nicht wärmer werden.

Ohne den menschengemachten Treibhauseffekt wäre es kälter geworden. Das kann man sich so vorstellen: Sie kommen in ein kaltes Haus und drehen die Heizkörper auf, es wird angenehm warm. Das hat der Mensch bis in die 1950er-Jahre getan. Dann hat er die Heizung immer weiter aufgedreht. Hätten wir dies nur langsam getan, dann wäre die heutige Konzentration von Treibhausgasen erst 2212 erreicht worden. Wir hätten wertvolle Zeit zur Problemlösung gewonnen. Neben dem langfristigen Rückgang der Sonneneinstrahlung sind weitere natürliche Einflüsse wie kurzfristige Schwankungen der Sonnenaktivität und grosse Vulkanausbrüche zu erwähnen. Diese haben oft Hungersnöte ausgelöst.

Weshalb?

Gelangt Vulkanasche in grosse Höhe, kühlt dies das Klima ab. Der grösste Ausbruch in den letzten 750 Jahren war jener des Tambora-­Vulkans in Indonesien am 10. April 1815. Das hat uns in Europa das letzte Jahr ohne Sommer beschert. Es war übermässig feucht, in den Bergen fiel während des Sommers Schnee. An der Ostküste Nordamerikas war es dagegen übermässig kalt und trocken.

Ohne die Klimaerwärmung wäre es also kälter. Hätten wir dann mehr Schnee?

Unsere Gletscher würden weiter in die Täler reichen und kühlere Sommer und kalte Winter wären häufiger.

Wir haben doch kühlere Sommer – vor zwei Jahren hat es fast den ganzen Juni geregnet und war kalt.

In der Tat war der Juli 2014 sehr regnerisch.

Das war keine Ausnahme.

Das Wetter hat eine Eigendynamik, es ist chaotisch. Man kann nicht vom Wetter aufs Klima schliessen und nicht vom Klima auf das Wetter. Zwar ist auch das Klima nicht immer erklärbar. Aber über die Temperatur wissen wir gut Bescheid. Bei den Niederschlägen haben wir hingegen ein grosses Forschungsdefizit.

Das klingt alles doch sehr unberechenbar – stimmen denn die alarmistischen Aussagen der Klimaforscher, oder machen die Politik?

Unbestritten ist, dass die heutige Erwärmung menschengemacht ist. Und sie wird auch weiter gehen.

Sie sagen, die Winter sind nässer geworden. Überschwemmungen gibt es aber meist im Frühjahr oder Sommer.

In der Tat ist die letzte schwere Winter­überschwemmung 1881 eingetreten. Möglicherweise spielen dabei die seither gebauten Speicherseen in den Alpen eine Rolle.

Wo war diese Überschwemmung 1881?

Nachgewiesen ist sie unter anderem beim Rhein in Basel, von wo wir seit 1808 tägliche Messungen haben. Anhand weiterer Angaben lassen sich die schweren Überschwemmungen dort bis 1268 nachweisen.

Warum sind die Niederschläge so schlecht erforscht?

Das liegt wohl daran, dass sie kleinräumiger stattfinden als die Temperaturen. Überschwemmungen sind gut erforscht, im Unterschied zu Dürre­perioden. Dies könnte daher rühren, dass wir seit Langem keine schwere Dürre mehr erlebt haben. Wissenschaftliche Forschung wird durch Extremereignisse stimuliert.

Der Sommer 2003 war doch extrem heiss und trocken.

Die Trockenheit war im Vergleich zu vergangenen Trockenheiten moderat. Die Sommer sind tendenziell feuchter geworden, was mit einiger Wahrscheinlichkeit mit der Klimaerwärmung zusammenhängt. Diese Tendenz zeigt sich seit den 90er-Jahren.

Wie verändert sich das Klima in Mitteleuropa langfristig?

Lange hiess es, die Sommer würden länger und trockener. Bis jetzt wurden sie zwar wärmer, aber auch feuchter. Es kann aber umschlagen. Die Schneearmut, die wir seit 1990 haben, wird sich verstärken, was den Wintertourismus immer härter treffen wird.

Wie weit in die Zukunft gehen die Schätzungen der Experten?

Maximal bis 2100.

Was bedeutet die Klimaveränderung für die politische Entwicklung?

Der Migrationsdruck wird stärker. In vielen Teilen des Südens brechen die Lebensgrundlagen weg, wenn die Ernten knapper werden oder häufig ganz ausbleiben. Verzweifelte Menschen werden sich verstärkt auf dem Weg nach Europa machen.

Sie haben Enkel …

Ja, drei.

Sorgen Sie sich um ihre Zukunft?

Ja (stockt). Der Älteste ist acht Jahre alt. Er hat mich gefragt: «Opa, ist es wahr, dass es immer wärmer wird?»

Was haben Sie gesagt?

Ich sage meinen Grosskindern aus Prinzip die Wahrheit. Dies sei nicht gut, hat er geantwortet. Ich habe dann das Thema gewechselt.

Können wir überhaupt zurückbuchstabieren?

Ich will es nicht ausschliessen. Allerdings ist dazu ein gehöriger Ruck nötig. Den habe ich bislang vermisst.

In China, wo etwa eine Milliarde Menschen leben, und in anderen bevölkerungsreichen Ländern wie Indien wollen die Menschen einen ähnlichen Lebensstandard erreichen, wie wir ihn haben. Wäre es für die Umwelt besser, wenn sie arm blieben?

Im Prinzip ja. Dies wäre ethisch aber nicht vertretbar. Wir haben nicht das Recht, vom hohen Ross herunter anderen Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Denn für die gegenwärtige Entwicklung sind vorwiegend die Länder des Nordens verantwortlich, wenn auch die Schwellenländer rasch aufholen.

Sie haben massgeblich am Projekt Euro-Climhist mitgearbeitet. Was beinhaltet diese Datenbank?

Das Ziel ist, dort verschiedene regionale Module mit Hunderttausenden von Klima- und Wetterdaten zu sammeln. Aktuell ist das Modul Schweiz erfasst, es umfasst rund 160 000 Daten zurück bis ins Jahr 1501. Ein Modul Mittelalter ist in Arbeit. Die Datenbank steht übrigens der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Sie können also anhand dieser Daten sagen, wie das Wetter am 1. Dezember 1684 in Basel war.

Für diesen Tag sind Angaben für andere Regionen vorhanden: In Zürich war es regnerisch, in Einsiedeln fiel Schnee. Das sagt auch etwas aus über die Situation in Basel.

Woher haben Sie diese Informationen? So früh zurück konnte man ja keine Temperaturen messen.

Wir schätzen die Temperaturen anhand von Beobachtungen von Chronisten ein. Zusätzlich zum Witterungscharakter vermerkten diese etwa, wie lange der Zürichsee zugefroren war, wann die Weinlese begann oder wenn es in einem sehr warmen Winter Erdbeeren gab.

Reife Erdbeeren im Winter?

Ja, das gab es verschiedentlich, das letzte Mal im Dezember 2014 im Berner Mittelland.

Von wem sind die Berichte?

Ursprünglich führten die Geistlichen im Mittelalter Aufzeichnungen über die Wetter und Pflanzenentwicklung. Später versuchte man aufgrund der Stellung der Planeten, langfristige Wetterprognose herzuleiten. Mit dem Buchdruck verbreiteten sich vom späten 15. Jahrhundert an Vorläufer der heutigen Agenda. In den Büchlein standen auf der einen Seite Symbole der täglichen Wetterentwicklung und der vorzunehmenden täglichen Aktivitäten, also etwa ob man Haare schneiden, zur Ader lassen, oder Karotten ansäen solle. Auf der gegenüberliegenden Seite war Platz für persönliche Notizen.

Ähnlich den heutigen Mondkalendern?

Ja. Diese Büchlein waren damals richtige Bestseller. Bei schlechtem Wetter versuchten einige Leute herauszufinden, ob es klein- oder grossräumig war, also wie gross der Raum war, den Gott für begangene Sünden strafen wollte. Es gab Leute, die das Wetter akribisch aufzeichneten, wie der Zürcher Kirchenmann Wolfgang Haller zwischen 1550 und 1576.

Weshalb?

Haller war verantwortlich für die Lebensmittelversorgung von Zürich, hatte also sozusagen ein berufliches Interesse. Man versuchte, aus Witterungsaufzeichungen Ernteprognosen herzuleiten. Diese sollten es den Behörden erlauben, rechtzeitig Gegenmassnahmen zu treffen. Und dann gab es natürlich Spekulanten, die mit der Aussicht auf steigende Preise weniger Getreide auf den Markt brachten.

Wie beeinflusste die Politik, wie gravierend Hungersnöte ausfielen?

Das ist für die letzte grosse Hungersnot in der Schweiz 1816 bis 1817 hervorragend dokumentiert. Damals kam es aufgrund von sommerlichen Dauerregen in ganz Mitteleuropa zu Missernten. Die Konsequenzen in der Schweiz waren unterschiedlich. Die Menschen in der Westschweiz, im Tessin und im Wallis litten relativ wenig. In der Nord- und in der Ostschweiz hingegen assen viele Gras und verhungerten.

Weshalb gab es diese Unterschiede?

Die Westschweizer Behörden bestellten rechtzeitig Getreide im Mittelmeerraum. Die Heimarbeiter in der Nordostschweiz lebten vom Export von Textilien und waren auf Getreideimporte aus Süddeutschland angewiesen. Diese fielen in der Krise weg, weil sich jeder selbst der Nächste war. Das ist in solchen Situationen die Regel.

In welchem Klima fühlen Sie sich wohl?

(lacht) Jetzt sage ich etwas, das ich eigentlich nicht sagen dürfte: Ich habe gern warme Sommer.

Was ist für Sie schlechtes Wetter?

Anhaltende Hochnebellagen. Die schlagen mir aufs Gemüt.

Christian Pfister war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2009 ordentlicher Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte am Historischen Institut der Universität Bern. Seither ist der 73-Jährige am Oeschger-­Zentrum für Klimaforschung der Universität als freier Forscher tätig. (Basler Zeitung)