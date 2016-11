Frauenquote: «Wie kommt das durch den bürgerlichen Bundesrat?»

Ausgerechnet eine Frau formuliert die Kritik an der Frauenquote am härtesten. «Es geht um weit mehr als Geschlechterquoten», schreibt Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl auf der Website ihres Verbands. «Es geht um die Bevormundung durch den Staat.» Hinter dem Bundesratsbeschluss vom Mittwoch stehe «eine Werthaltung, wonach der Staat auf Biegen und Brechen versucht, der Wirtschaft ein gesellschaftliches Weltbild aufzuzwängen», kritisiert die oberste Funktionärin der Schweizer Wirtschaft.

Mit seiner Fundamentalkritik steht der Dachverband der Wirtschaft nicht alleine da. Auch die drei grossen bürgerlichen Parteien lehnen die Frauenquote in seltener Einmütigkeit und Eindeutigkeit ab. Die inhaltliche Kritik ist das eine. Darüber hinaus äussern bürgerliche und wirtschaftliche Kreise ihr blankes Unverständnis, dass ein solcher Entscheid überhaupt fallen kann. «Wie kommt ein solcher Beschluss eigentlich durch den bürgerlichen Bundesrat!?», fragte der Berner FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen auf Twitter.

Aus 5:2 wird 3:4

Tatsächlich haben die Frauenquoten-kritischen Parteien SVP, FDP und CVP im Bundesrat eine erdrückende 5:2-Mehrheit. Schon in der Vernehmlassung hatten die drei bürgerlichen Parteien die Vorlage von Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) zerpflückt. Auch wenn die Frauenquote in der verabschiedeten Fassung mit keinerlei Sanktionen verbunden ist, lehnen SVP, FDP und CVP sie derart klar ab, dass die Chancen des Projekts im Parlament gegen null tendieren. Selten hat der Bundesrat eine Vorlage gegen derart geballten Widerstand verabschiedet.

Möglich wurde dies, weil zwei Bundesratsmitglieder sich über die Position ihrer Partei hinwegsetzten. Gemäss zuverlässigen Informationen fiel der Entscheid für die Frauenquote mit 4 gegen 3. Die beiden SVP-Magistraten Ueli Maurer und Guy Parmelin hatten sich vor der Sitzung in schriftlichen Mitberichten gegen die Frauenquote gewehrt. FDP-Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann verzichtete zwar auf eine eigene Stellungnahme; er hatte seine Opposition aber zum Ausdruck gebracht, als der Bundesrat vor einem Jahr zum gleichen Geschäft einen Vorentscheid gefällt hatte. Seither hat sich Schneider-Ammanns Meinung nicht geändert. Dass Sommaruga trotzdem eine 4:3-Mehrheit fand, hat sie Alain Berset (SP), Didier Burkhalter (FDP) und Doris Leuthard (CVP) zu verdanken.

Parteipolitik oder Realpolitik?

Für SVP-Nationalrat Thomas Aeschi beweist der Entscheid, «dass wir keinen bürgerlichen Bundesrat haben». Zwar sei das Parlament bei den letzten Wahlen nach rechts gerutscht und ein zweiter SVP-Vertreter in die Landesregierung gewählt worden. Trotzdem sei die Bundesratsmehrheit «im Kopf Mitte-links geblieben», sagt Aeschi. Verändert habe sich nach der Wahl von Guy Parmelin einzig, dass die Entscheide nicht mehr mit 2:5 fallen würden, sondern mit 3:4.

CVP-Präsident Gerhard Pfister, der den Entscheid inhaltlich ebenfalls kritisiert, mag nicht in Aeschis Klage einstimmen. «Ich glaube nicht, dass es um die Frage bürgerlich oder nicht bürgerlich geht.» Pfister erklärt sich die Sache vielmehr mit politischen Gegengeschäften, wie sie im Bundesrat gang und gäbe sind: Bundesrat A unterstützt das Geschäft von Bundesrat B, weil er selber in einem anderen Geschäft auf die Hilfe von A angewiesen ist.

Mit seinem Entscheid bestätigt der Bundesrat, dass er in Geschlechterfragen deutlich progressiver agiert als die Parlamentsmehrheit.



Für diese Interpretation spricht etwa, dass namentlich Leuthard nicht als Freundin von Massnahmen wie der Frauenquote gilt, dass sie Sommaruga aber trotzdem nicht dabei stoppte. Ob bei Burkhalter ebenfalls eher taktische Überlegungen den Ausschlag gaben oder ob er als eher linksfreisinniger Neuenburger die Frauenquote aus Überzeugung unterstützt, ist unklar.

Aeschis parteipolitische und Pfisters realpolitische Lesart des Bundesratsentscheids wird im Umfeld der Landesregierung mit inhaltlichen Argumenten gekontert. Mit dem Entscheid zur Frauenquote, so heisst es, bleibe der Bundesrat nichts anderes als kohärent. Schon vor den Wahlen habe er sich mehrmals für eine stärkere Frauenförderung in der Wirtschaft ausgesprochen und bei dieser Haltung sei er nun geblieben. Die Landesregierung setze damit den Verfassungsauftrag um, der die Gleichstellung von Mann und Frau verlangt. Mit seinem Entscheid bestätigt der Bundesrat jedenfalls zum wiederholten Mal, dass er in Geschlechterfragen deutlich progressiver und interventionistischer agiert als die Parlamentsmehrheit. Vor einem Monat hat er bereits Massnahmen für mehr Lohngleichheit von Mann und Frau verabschiedet – ebenfalls gegen den Widerstand der bürgerlichen Parteien. In beiden Dossiers stehen der federführenden Bundesrätin Sommaruga im Parlament harte Auseinandersetzungen bevor. (baz.ch/Newsnet)