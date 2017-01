Die Unternehmenssteuerreform III dürfte vielen Bürgern in der Schweiz Kopfzerbrechen bereiten. Worum geht es eigentlich? Was passiert bei einem Nein? Wer wenig von Steuerregimes, Patentboxen und Kompensationszahlungen versteht, für den schafft baz.ch/Newsnet-Bundeshausredaktor Markus Häfliger nun Abhilfe. Im Video erklärt er die USR III kurz und verständlich und sagt, was sie für Firmen und für den einzelnen Steuerzahler bedeutet. (baz.ch/Newsnet)