Alec für Alex

Wäre die langfristige Personalplanung der tonangebenden Sozialdemokraten aufgegangen, hätte Bern gestern ihre erste Stadtpräsidentin gekürt. Ursula Wyss für Alexander Tschäppät – das war die Idee.

Aber statt der Thronfolgerin Wyss wählten die Bernerinnen und Berner ausgerechnet einen Mann, dessen Stammbaum lückenlos bis ins 14. Jahrhundert reicht. Die von Graffenrieds regierten schon, als Bern noch der grösste Stadtstaat nördlich der Alpen war und die Herren im Rathaus diktatorisch über Ländereien vom Genfersee bis in den Aargau geboten.

Was in der langen Optik wie eine politische Kehrtwende aussieht, ist in Wahrheit eine Verschiebung im Pro­millebereich: Alec von Graffenried (54) politisiert auf nationaler und kantonaler Ebene bei den Grünen. Seine engere politische Heimat ist die Grüne Freie Liste (GFL), die als eine von drei grünen stadtbernischen Parteien irgendwo in der Mitte zwischen den ganz Grünen und den Grünliberalen angesiedelt ist.

Folgenlose Selbstzerfleischung

Im regierenden RGM-Bündnis von Rot-Grün-Mitte steht die Grüne Freie Liste für das M. Inhaltlich sind die Differenzen gering, weil SP-Frau Ursula Wyss trotz ihrem Image als Dogmatikerin bei den Sozialdemokraten durchaus dem pragmatischen Flügel zuzuordnen ist. Im Parlamentarier-Rating von 2013, als sowohl Wyss wie von Graffenried noch Nationalräte waren, war er bei –6,4 Punkten positioniert. Ursula Wyss lag mit –7,0 nur unwesentlich weiter links. Die Grüne Franziska Teuscher, die wie Wyss seit vier Jahren in der fünfköpfigen Stadtregierung sitzt, lag damals bei –9,0. Auch sie hatte im ersten Wahlgang für das Stadtpräsidium kandidiert, zog sich aber vor der zweiten Runde zugunsten von Ursula Wyss zurück.

Dass sich das erfolgsverwöhnte RGM-Bündnis bei der Nachfolgeregelung für den charismatischen Vollblutpolitiker Alexander Tschäppät selbst zerfleischte, hat ihm rein rechnerisch nicht geschadet. Im Gegenteil: Bei den Gesamterneuerungswahlen im November spülte ihm die Konstellation vier der fünf Sitze in der kommunalen Exekutive zu. Der freisinnige Finanzdirektor Alexandre Schmidt wurde zwischen den Fronten zerrieben und musste seine Direktion abgeben.

Jetzt endet das politische Spektrum im Gemeinderat rechts der Mitte bei CVP-Polizeidirektor Reto Nause. Auch im achtzigköpfigen Stadtrat ist die links-grüne Übermacht angewachsen. FDP und SVP haben noch 18 Sitze, die Mitteparteien GLP, BDP, CVP und EVP noch 15. Die übrigen 57 verteilen sich auf acht Linksparteien, von denen die SP mit 22 Mandaten der unangefochtene Platzhirsch ist. Bern ist zurzeit die linkste Stadt der Schweiz.

Von einer parteipolitischen Wende ist die Bundesstadt scheinbar so weit entfernt wie noch nie. Aber der Eindruck täuscht. In Wahrheit ist das linke Bündnis unter der mehr schlecht als recht gewahrten Fassade tief zerrüttet. Es zeigt schon länger Zersetzungserscheinungen.

Spätestens seit die Grüne Freie Liste im Jahr 2000 den eigenen Gemeinderatssitz an die SP verlor, kam es immer wieder zu kleineren und grösseren Reibereien mit dem Mittepartner. Als die Sozialdemokraten vor vier Jahren mit einem Powerplay den Grünen die begehrte Tiefbau- und Verkehrsdirektion entrissen, kühlte sich auch das Verhältnis zwischen Rot und Grün merklich ab. Der nur vordergründig anständig geführte Wahlkampf der letzten Wochen hat die seit Langem schwelenden Konflikte zusätzlich entzündet. Wenn nicht alles täuscht, wird RGM in den nächsten vier Jahren auseinanderbrechen.

Dies, zumal sein Nimbus auch bei der urbanen Wählerschaft bröckelt. Die städtische SP ist den Bernerinnen und Bernern offensichtlich zu machtbewusst geworden. Die Sozialdemokraten haben Bern seit 24 Jahren fest im Griff. In der städtischen Verwaltung haben sich dank der parteipolitischen Monokultur langjährige Seilschaften installiert. Sinnbildlich für diese Entwicklung stand die makellose, stets kontrollierte Profipolitikerin Ursula Wyss. Wohl verfügt sie über einen imposanten Leistungsausweis und einen routinierten Auftritt. Aber zu einer Politikerin der Herzen wurde sie nie. Dieser «Hillary-­Effekt» dürfte von Graffenried mindestens ebenso zur Wahl verholfen haben wie seine eigenen Qualitäten. Mit Blick auf die festgefügten Machtstrukturen hat es seine Wahl durchaus in sich.

«Möglichst normal sein»

Von Graffenrieds Qualitäten sind seine Ruhe und Gelassenheit, sein strategisches Geschick, das er im Wahlkampf unter Beweis gestellt hat, und sein abwägendes, konziliantes Wesen. Die inhaltliche Unfassbarkeit ist zugleich seine schwache Flanke. Die gelegentlichen Richtungswechsel und seine oft lavierenden Stellungsbezüge wurden im Wahlkampf thematisiert, scheinen seiner Popularität aber nicht geschadet zu haben. Dass «liberal» für ihn kein Schimpfwort ist, reichte in der Bundesstadt, um aus ihm einen Hoffnungsträger der Wählerschaft von der Mitte bis ins rechte Lager zu machen.

Alec von Graffenried gehört in der Familiengeschichte zur sogenannten Burgisteiner Linie, von der es noch rund 120 lebende Familienmitglieder gibt. In der Romandie gibt es noch wenige Nachfahren der Münchenwiler Linie. Zwei weitere Stämme sind im 19. Jahrhundert ausgestorben.

Als «Stammvater» aller Linien gilt der mit Salzhandel reich gewordene, legendenumwobene Niklaus, der in drei Ehen zwölf Kinder zeugte, mehrmals hohe politische Ämter bekleidete und ihrer dreimal wegen Verfehlungen auch wieder enthoben wurde. Niklaus, auf den die lodernde Flamme im Familienwappen zurückgeht, hatte das für damalige Zeiten biblische Alter von 86 Jahren erreicht, als er 1554 starb.

Einer seiner Enkel, Abraham von Graffenried, schaffte 1590 als erstes Familienmitglied den Aufstieg zum Schultheissen. Von nun an gehörten die von Graffenrieds bis zum Ende des Ancien Régime im Jahr 1798 zum bernischen Patriziat. «Diese verwandtschaftlich eng verflochtene Gruppe von Geschlechtern schloss sich gegen die Konkurrenz neuer aufsteigender Familien mittels Schliessung des Berner Burgerrechts und über geschickte Heiratspolitik immer mehr ab», heisst es in der jüngsten, vom Historiker Hans Braun verfassten Familiengeschichte.

Als die Vorherrschaft der Patrizier mit dem Einmarsch von Napoleon im Jahr 1798 gebrochen und mit der neuen Bundesverfassung von 1848 endgültig beendet wurde, war dies zunächst ein Verlust an Macht und Privilegien. Dafür entfiel nun auch der Zwang zur standesgemässen Heirat nach Familienraison. Und die Berufswahl war nicht mehr auf das Regieren oder das Kriegshandwerk beschränkt.

Seit 150 Jahren vermischen sich die früher strikt getrennten Welten. Einzelne Nachfahren wie der 2012 verstorbene Vermögensverwalter und Verleger Charles von Graffenried vermehrten ihre Besitztümer bis in die jüngste Zeit, einige verarmten völlig. Andere gehören inzwischen zum ganz normalen Schweizer Mittelstand, bewohnen mit ihrer Patchworkfamilie eine eigene Loftwohnung im Murifeldquartier und verdienen sich als Direktor für Immobilienentwicklungen ihr eigenes Geld – wie Alec von Graffenried.

Obwohl nicht mit goldenem Löffel im Mund geboren, spielte der grosse Name in seinem Leben eine wichtigere Rolle, als ihm lieb war. «Gerade weil ich einer von ihnen bin, gab ich mir besondere Mühe, möglichst normal zu sein», sagt er.

Neben Schule und Studium schob er in der Migros Einkaufswägeli und liess sich auf dem Bau als Handlanger von den Gerüstbauern kommandieren. Zu seinem Freundeskreis gehörten Rockmusiker und Künstler, die auf der Bühne den mit ihm nicht direkt verwandten Berner Zeitungskönig Charles von Graffenried angriffen. Alec liess das «von» in seinem Namen weg, um Distanz zur Herkunft zu markieren.

Schlicht: «AVG»

Der nähere Kontakt zu seinem Cousin André, einem ehemaligen Botschafter und nahen Vertrauten, oder zum Verlegersohn und Fotografen Michael und zu Tochter und Schauspielerin Ariane von Graffenried, die ebenfalls in der alternativen städtischen Kulturszene verkehrten, entspannten sein Verhältnis zur Familie. Mit über 30 Jahren kehrte er mit dem Beitritt zur sogenannten Familienkiste in ihren Schoss zurück.

Seinen Vater, der Arzt war, hat «AVG» schon als Kind verloren. Seinen Grossvater, den 1976 verstorbenen ehemaligen Burgergemeindepräsidenten Albrecht von Graffenried, hatte er als Jugendlicher noch erlebt. Dieser sass in mehreren Verwaltungs- und Stiftungsräten und verfügte über ein beträchtliches Mass an Macht und Einfluss im Hintergrund. Im Gegensatz zu seinem Enkel, der für Europa weibelt, gehörte er dem rechtsbürgerlichen Volksbund für eine unabhängige Schweiz an und stand in Verbindung zu frontistischen Kreisen.

Trotz der weltanschaulichen Distanz zu seinen Ahnen schlug Alec von Graffenried weit weniger aus der Familie, als es auf Anhieb scheint. Wie viele seiner Namensvetter studierte er Recht und wurde bernischer Fürsprecher, bevor er im Jahr 2000 als Regierungsstatthalter gewählt wurde – eine Funktion, deren Wurzeln auf die einstigen Landvögte zurückgehen. 2007 wechselte er zum Baukonzern Losinger Marazzi, wo er wie seine Vorfahren mit Immobilien geschäftet. Gleichzeitig schaffte er 2007 die Wahl in den Nationalrat. Mehr oder weniger offen sympathisierte er einige Zeit mit einem Wechsel zur GLP, trat dann aber kurz vor den Erneuerungswahlen im Sommer 2015 aus dem Parlament zurück, um sich auf Beruf und Familie zu konzentrieren. «Meine Kinder sollen einen Vater haben, der da ist», erklärte er. Von Graffenried lebt mit seiner zweiten Frau, der Psychologin Cornelia Häfliger, und den beiden Kindern im Teenageralter zusammen. An den sonntäglichen Familientreffen stossen auch die beiden Kinder aus erster Ehe dazu. Er kocht und kauft meistens ein. Sie erledigt die Wäsche. Nun ist er doch wieder in der Politik. Und diesmal mit einem Vollzeitpensum. (Basler Zeitung)