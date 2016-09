Atommüll-Endlager – Nagra bereitet Sondierbohrungen vor

Die Nagra will in Jura Ost und Zürich Nordost das Erdinnere analysieren. In den Regionen könnten künftig Tiefenlager für radioaktive Abfälle entstehen.

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat am Dienstag beim Bundesamt für Energie (BFE) die Gesuche für Sondierbohrungen eingereicht.

Mit den Bohrungen will sie in den beiden Regionen Jura Ost und Zürich Nordost herausfinden, wie es im Erdinnern wirklich aussieht.

Die Nagra hat für die beiden möglichen Standorte eines geologischen Tiefenlagers für radioaktive Abfälle je acht Gesuche eingereicht. Wo genau gebohrt werden soll und weshalb diese Orte ausgewählt wurden, darüber informiert sie im Laufe des Tages in Remingen AG und Marthalen ZH.

Erste Bohrungen frühestens Mitte 2018

Bis die Bohrmaschinen in den beiden Gebieten Jura Ost und Zürich Nordost auffahren werden, dauert es noch einige Zeit. Die Nagra geht davon aus, dass die Bewilligungen frühestens Mitte 2018 vorliegen werden.

Effektiv bohren will sie gemäss einer Medienmitteilung ohnehin erst, wenn die Etappe 2 im Auswahlverfahren für ein Tiefenlager abgeschlossen ist und der Bundesrat entschieden hat, in welchen Gebieten die Abklärungen vertieft werden sollen. Dieser Entscheid fällt nicht vor Ende 2018. (kko/sda)