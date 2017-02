«Bei uns kämen Bombenleger nicht zu ihrem Ziel»

Die Beweislage ist klar: Terroristen verwenden zur Herstellung von Sprengsätzen gerne Substanzen, die in Alltagsprodukten zu finden sind, zum Beispiel in Reinigungsmitteln für Schwimmbäder, Düngemitteln oder Unkrautvertilgern. Diese Chemikalien, etwa Wasserstoffperoxid, Aceton oder Nitrate, sind sogenannte Vorläuferstoffe für Explosivstoffe. In der Schweiz sind sie im freien Verkauf erhältlich – anders als in den EU-Ländern, wo der Handel damit eingeschränkt ist.

Damit diese Substanzen nicht in falsche Hände geraten, braucht es aufmerksames Verkaufspersonal. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) bittet daher um Mithilfe. Pharmasuisse, der Dachverband der Apotheker, hat im Januar seinen Mitgliedern ein Schreiben des Fedpol weitergeleitet, wie die «SonntagsZeitung» gestern berichtet hat. Darin werden die Apotheker aufgefordert, sich im Kampf gegen den Terrorismus zu beteiligen. Es besteht nämlich das «Risiko, dass sich Kriminelle solche Substanzen in der Schweiz beschaffen», wie der Bundesrat im Dezember gewarnt hat. Das Schreiben zählt 15 Substanzen auf, bei denen erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist. Und es nennt Verdachtsmomente: Nervöse Kunden etwa, welche die Substanz in grösstmöglicher Konzentration kaufen und deren Verwendungszweck nicht offenlegen wollen.

Heikle Substanzen nur für Stammkunden

Die Apotheker selber reagieren auf den Aufruf mehrheitlich positiv, wie eine – nicht repräsentative – Umfrage des «Tages-Anzeigers» zeigt. Lorenz Schmid, der Präsident des kantonalzürcherischen Apothekerverbands, bezeichnet das Schreiben als «gute Idee zur verstärkten Sensibilisierung». Schmid, der für die CVP im Zürcher Kantonsrat politisiert, stellt aber klar: «Wir sind bereits heute schon stark sensibilisiert, wenn es um Missbrauch jedwelcher Chemikalien geht.»

Schmid selber leitet eine Apotheke in Zürich. «Bei uns kämen Bombenleger sicher nicht zu ihrem Ziel», versichert er. Die 15 fraglichen Substanzen gingen bereits jetzt kaum über den Ladentisch, sagt er. Und wenn, dann sei man besonders wachsam. Säuren etwa verkauft Schmid nur an bekannte Kunden, etwa Bijoutiers in der Nachbarschaft. Verdächtig macht sich laut Schmid, wer ungewöhnlich grosse Mengen einer der fraglichen 15 Substanzen kaufen will, ohne dafür eine plausible Begründung zu liefern. Notfalls werde der Verkauf der Substanz verweigert, sagt Schmid. An einen solchen Fall kann er sich jedoch nicht erinnern.

Ähnliche Töne schlägt Lukas Korner-Wyss an: «Das Schreiben ist gut gemeint, doch der Bund rennt bei uns offene Türen ein», sagt der Präsident des Aargauischen Apothekerverbands. Bereits heute schaue man genau hin, wem man was verkaufe. Dies gelte besonders dann, wenn ein Kunde nicht bekannt sei und eine Substanz in grösseren Mengen als üblich nachfrage. «Einem unbekannten Kunden würde ich zum Beispiel keine Salpetersäure verkaufen», sagt Korner-Wyss, der in Gränichen AG eine Apotheke führt.

Verkauf im Zweifelsfall verweigern

Andere Substanzen, die im Schreiben des Fedpol aufgelistet sind, gibt die Apotheke in der Regel nur in geringer Konzentration ab, sie eignen sich also nicht zur Herstellung von Sprengstoffen. Als Beispiel nennt Korner-Wyss Wasserstoffperoxid, das Ärzte zur Desinfizierung von Wunden benötigen. Bei hoher Konzentration derselben Substanz müsse der Kunde dagegen zwingend bekannt sein, so Korner-Wyss. So verkaufe seine Apotheke etwa Wasserstoffperoxid als Haarbleichmittel einem ihr bekannten Coiffeur.

Auch Urs Gmünder, der Präsident des basellandschaftlichen Apotheker-Verbandes, betont, es bestünden heute schon Vorkehrungen gegen den missbräuchlichen Bezug heikler Substanzen. «Bei Substanzen, die wir offen abgeben, muss sich der Kunde ausweisen», sagt Gmünder. Zudem werde der Kunde gefragt, wozu er die Substanz verwenden wolle. Könne er dies nicht plausibel erklären, werde der Verkauf im Zweifelsfall verweigert, sagt Gmünder. Selber hat er einen solchen Fall noch nicht erlebt.

Beweismaterial sichern

Es gibt aber auch kritische Stimmen. Apotheker Conrad Egloff aus Zürich sagt, in den meisten Apotheken seien die fraglichen Stoffe gar nicht erhältlich oder nur in geringen Mengen. Auch die «Handlungsempfehlungen» des Fedpol beurteilt er kritisch. Dazu gehört, sich möglichst viele Einzelheiten zu verdächtigen Kunden zu merken, die Überwachungskamera einzustellen und Gegenstände aufzubewahren, welche der Kunde angefasst hat – mit dem Ziel, später Fingerabdrücke und DNA-Spuren untersuchen zu können. Es gebe viele seltsame beziehungsweise vermeintlich verdächtige Leute, so Egloff. Die Aufforderung des Fedpol sei im Alltag so nicht umsetzbar.

Allerdings: Einige befragte Apotheker geben an, heute schon gewisse Kunden zu fotografieren oder deren Autonummer zu notieren – heimlich. Dabei handle es sich aber um andere Problemfälle wie etwa Medikamentenmissbrauch.

Zugang zu Vorläufersubstanzen erschweren

Die Apotheken könnten verdächtige Kunden seit dem 1. September 2016 dem Fedpol telefonisch melden. Laut «SonntagsZeitung» sind mehrere Anrufe eingegangen – jedoch ohne dass die Behörden einen Bezug zu Terrorismus herstellen konnten. Der Aufruf des Fedpol markiert nur einen Zwischenschritt. Das Justizdepartement von Simonetta Sommaruga (SP) erarbeitet auf Geheiss des Bundesrats bis Ende Jahr ein neues Gesetz, das den Zugang zu heiklen Substanzen regeln soll.

Dabei verfolgt der Bundesrat den Ansatz: Je höher die Konzentration einer heiklen Substanz, desto stärker soll der Verkauf künftig geregelt werden. Der Bundesrat plant keine Einschränkungen für tiefe Konzentrationen. Bei erhöhter Konzentration dagegen soll der Verkauf künftig registriert werden. In diesem Fall sollen die Verkaufsstellen bestimmte Angaben an den Bund weiterleiten, beispielsweise die Art der Substanz, die Menge, der Zweck des Kaufs und Angaben zur Person, die das Produkt gekauft hat. Für den Kauf hochkonzentrierter Produkte soll der Käufer künftig eine Genehmigung vorweisen müssen.

Verschärfte Regeln akzeptiert

Pharmasuisse begrüsst die Stossrichtung des neuen Gesetzes, wie der Dachverband auf Anfrage bekannt gibt. Von dieser Neuerung wären aber auch andere betroffen, etwa die Detailhändler. Die IG DHS, der Zusammenschluss der führenden Detailhändler im Land, äussert sich ebenfalls positiv. «Eine Registrierungspflicht ist nur sinnvoll bei Substanzen mit erhöhter Konzentration, welche in den Fachmärkten verkauft werden», sagt Geschäftsführer Patrick Marty. In allen anderen Fällen solle das Meldesystem weiterhin auf Freiwilligkeit basieren. (Tages-Anzeiger)