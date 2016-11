Berns unechter Linksrutsch

Glühwein, Gummihämmerchen, Konfetti: Der Berner Zibelemärit bietet sicher nicht das optimale Umfeld für eine gepflegte Debatte über Politik und Demokratie. Trotzdem gab es heute Morgen an manchen Stehtresen in der Altstadt kaum ein anderes Thema. Nach den Wahlen vom Sonntag gilt die Aufmerksamkeit einerseits dem zweiten Wahlgang für das Stadtpräsidium: Alec von Graffenried (Grüne Freie Liste, GFL) hat seine Ambitionen bereits unterstrichen, Kontrahentin Ursula Wyss (SP) braucht noch Bedenkzeit. Andererseits wird in Bern grundsätzliche Kritik am Wahlsystem laut.

Der Grund: Am Sonntagabend erlebte die Bundesstadt einen «unechten» Linksrutsch. Mit 61,8 Prozent der Stimmen (+2,8 Prozent) holte das Rot-Grün-Mitte Bündnis (RGM) vier der fünf Sitze in der Stadtregierung (+1). Da der Freisinnige Alexandre Schmidt abgewählt wurde, ist die Rechte, die gut 23 Prozent der Stimmen erzielte, im Gemeinderat nicht länger vertreten.

Pervertiertes Wahlsystem

Nicht nur in Bern fragen sich nun viele: Wie ist ein solches Ergebnis möglich? Und wird hier der Wählerwille noch fair abgebildet?

Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Anders als in den meisten Städten der Deutschschweiz wird in Bern die Stadtregierung im Proporz bestimmt. Man wählt also nicht primär Köpfe, sondern Listen. Ursprünglich sollte der Proporz die angemessene Vertretung aller namhaften Lager in der Regierung sicherstellen. In Bern hat sich das System nun aber pervertiert. Statt einzubinden, schliesst das Wahlsystem Blöcke aus.

Wo die Grossen im Vorteil sind

Verantwortlich dafür ist nebst dem Unvermögen der Bürgerlichen, eine gemeinsame Wahlplattform zu bilden, ein Physiker namens Eduard Hagenbach-Bischoff. Er hat das Verfahren entwickelt, nach welchem in Bern die Sitze verteilt werden. Es bevorzugt grössere Bündnisse und benachteiligt kleinere. Dieser Effekt fällt umso stärker ins Gewicht, je geringer die Zahl der zu vergebenden Sitze ist. Das Bundesgericht hat schon vor über zehn Jahren bestimmt, dass die Methode Hagenbach-Bischoff unzulässig ist, wenn bei Parlamentswahlen Wahlkreise mit weniger als neun Sitzen vorliegen. Bei den Gemeinderatswahlen ist die Stadt Bern ein Wahlkreis mit fünf Sitzen. Entsprechend stark kann der Volkswille verzerrt werden.

Kniffliger ist die Frage, ob dieses Wahlsystem heutigen Ansprüchen an die Demokratie noch genügt. In Bern kam die Systemdebatte mehrfach auf. Doch sie blieb relativ abstrakt, weil in der jüngeren Vergangenheit Fälle von offensichtlichen Verzerrungen des Wählerwillens ausblieben. Das hat sich mit dem Ergebnis vom Sonntagabend geändert.

«Unter dem Strich überwiegen die Vorteile des Majorz.»Alec von Graffenried, Wahlsieger

Wie aber könnte eine Reform aussehen? Denkbar ist zum einen, dass das diskriminierende Sitzzuteilungsverfahren durch eine neutrale Methode ersetzt wird. Zum anderen diskutieren Stadtpolitiker einen Übergang vom Proporz zum Majorz, bei welchem primär Personen und nicht Parteien gewählt werden.

Der Berner Wahlsieger Alec von Graffenried (GFL) will die Systemfrage offensiv angehen. Zwar sei der Proporz im Kanton Bern gut verankert. Zudem hätten auch schon die Bürgerlichen vom System profitiert, etwa als sie 1988 mit 39 Prozent der Stimmen vier von sieben Gemeinderatssitzen holten. «Unter dem Strich überwiegen für mich derzeit aber die Vorteile des Majorz», sagt er am Tag nach der Wahl. «Ich möchte einen Vorschlag für einen Systemwechsel ausarbeiten und eine breite Diskussion anstossen.»

Einwenden lässt sich allerdings, dass ein Umstieg zum Majorz allein keine Gewähr bietet für eine angemessenere Vertretung von Minderheiten. Politologe Georg Lutz illustrierte dies kürzlich anhand der Lausanner Stadtregierung. Dort besetzt die Linke, die wie in Bern rund 60 Prozent der Wähler hinter sich hat, sechs von sieben Sitzen. Bestimmt werden sie im Majorz-Verfahren.

(Tages-Anzeiger)