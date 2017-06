Blankoscheck für die Bürokratie

Der «Aktionsplan» enthält 50 Politikinstrumente auf 40 dicht beschriebenen Seiten. Darin werden sieben Gesetzesvorlagen, neun Sensibilisierungskampagnen, acht neue Bundesstellen oder bundesnahe Institutionen erwähnt, die es brauche, und neunmal wird von finanzieller Unterstützung gesprochen. In vier Bereichen werden neue Pflichten und Bürokratie gefordert.

Die Rede ist vom «Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte», den der Bundesrat letzten Dezember beschlossen hat. Das Problem dabei: Er tat es ohne das Parlament zu fragen. Der Beschluss des Bun-desrates hat keine Rechtsgrundlage.

Im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz heisst es: «Bundesrat und Bundesverwaltung handeln auf der Grundlage von Verfassung und Gesetz.» Niemand in der Bundesverwaltung darf einfach tun und lassen, was ihm gerade einfällt, sondern nur das, was demokratisch beschlossen wurde. Auf diesem kurzen Satz beruht im Wesentlichen der Rechtsstaat.

Das Prinzip der Rechtsgrundlage schützt den Bürger vor dem Staat. Genau das ist hier nicht der Fall. Das Parlament hat dem Bundesrat nie den Auftrag erteilt, einen solchen «Aktionsplan» zu erarbeiten, geschweige denn so einen Plan umzusetzen.

Vorauseilender Gehorsam

Da die EU im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte den Unternehmen eine Pflicht zur Berichterstattung auferlegt hat, will der Bundesrat bald gleichziehen und auch die Schweizer Wirtschaft zu zusätzlicher Bürokratie verpflichten, «welche sich an der Regelung der EU orientiert». Ähnliches fordert die sogenannte Konzernverantwortungs-Initiative, die letzten Herbst eingereicht wurde. Sie fordert eine weltweite, obligatorische Sorgfaltspflicht zur Einhaltung der Menschenrechte.

Der Bund selber arbeitet gemäss «Aktionsplan» mit einem Unternehmen nur noch zusammen, wenn es eine «dreistufige Sorgfaltsprüfung» bestanden hat, zu der eine «detaillierte externe Analyse» gehört, was dem ohnehin schon florierenden Beratungsbusiness im Umfeld des Staates neue Aufträge verschaffen wird. Was der «Aktionsplan» den Bund kostet und was für Folgen er für die Wirtschaft hat, steht nicht im Bericht.

Zu den Instrumenten des «Aktionsplanes» gehören «Sensibilisierungsmassnahmen» zur «Bewusstseinsbildung für das Thema Wirtschaft und Menschenrechte», mit denen die «Erwartungen des Bundesrates» hinsichtlich Menschenrechte verbreitet werden sollen. Ein Unternehmen muss künftig nicht mehr nur Gesetze und Verordnungen einhalten, sondern auch noch diese Erwartungen erfüllen. Die sind im Bericht auf zweieinhalb Seiten schwammig und mit knapp 20 Links auf komplizierte internationale Dokumente definiert, so dass Unternehmen in Zukunft jederzeit von irgendwem an den Pranger gestellt und vorverurteilt werden können.

Zudem enthält der «Aktionsplan» die üblichen meist wirkungslosen Marketing-Gags des Bundes. So soll ein «Webportal» und eine «Anlaufstelle» betrieben werden, die aber Fragen und Anliegen gar nicht beantwortet, sondern bloss an die zuständigen Bundesämter weiterleitet. Zudem soll ein «Swiss Business and Human Rights Champion» gekürt werden und mit «einer Reihe von Pilotprojekten» unter der Leitung eines «mehrparteilichen Lenkungsausschusses» ein «Lernpro-zess» gefördert werden. Den Fantasien der Bundesstellen scheinen keine Grenzen gesetzt.

Aus dem Giftschrank

Nur eine einzige der 50 möglichen Massnahmen lehnt der Bundesrat ab, nämlich das Vorhaben, ein rechtlich verbindliches Abkommen über Menschenrechte und Unternehmen abzuschliessen. Während SP und Grüne darüber masslos enttäuscht sein dürften, bewirkt das ein Aufatmen bei den Bürgerlichen. Das ist die übliche Taktik der Bundesverwaltung: Indem auf ein einzelnes, schwerwiegendes Instrument verzichtet wird, lenkt man die Aufmerksamkeit des Parlaments darauf – und setzt die anderen Massnahmen um, auch ohne Parlamentsbeschluss. Die Methode stammt nicht aus der ord-nungsgemässen und neutralen Verwaltungsführung, sondern aus dem Giftschrank des politischen Lobbyings.

Um sich dabei abzusichern – auch das ist Lobbying-Handwerk – organisiert die Bundesverwaltung derzeit eine «mehrparteiliche Begleitgruppe». Aus Bundesverwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft sollen je zwei Personen Einsitz darin nehmen. Gemäss der offiziellen Einladung vom Staatssekretariat für Wirtschaft im Wirtschaftsdepartement und der Abteilung Menschliche Sicherheit im Aussendepartement von Ende März bestehen weder Auftrag noch Ziele dieser Begleitgruppe. Zuständig sind Botschafterin Heidi Grau im EDA und Botschafter Jean-Jacques Elmiger im Wirtschaftsdepartement.

Das ist auch gar nicht nötig, denn die Begleitgruppe dient den Bundesbehörden offensichtlich bloss zur Rechtfertigung ihrer politischen Aktivitäten. Die Verwaltung kann dann gegenüber dem Parlament darauf hinweisen, dass die Massnahmen von den betroffenen Kreisen in der Begleitgruppe gutgeheissen worden seien. Da die Bundesverwaltung als Befürworterin des «Aktionsplans» selber Mitglied in der Begleitgruppe ist, steht das Resultat ihrer Sitzungen schon im voraus fest: Sie wird sich immer für die Massnahmen im «Aktionsplan» und nie dagegen aussprechen. Die Vertreter der Wirtschaft sind bereits im Konzept der Gruppe in der Minderheit. Die Vermutung liegt auf der Hand: Die Wirtschaftsvertreter sollen als Feigenblätter für das Lobbying der Bundesverwaltung eingebaut werden – und so direkt der eigenen Interessenvertretung im Parlament schaden.

Wie konnte es angesichts eines mehrheitlich bürgerlichen Parlaments überhaupt so weit kommen? Am Anfang stand ein Postulat des Grünen Berner Nationalrates Alec von Graffenried. Der heutige Stadtpräsident von Bern forderte im Sommer 2012 vom Bundesrat einen Bericht über eine mögliche Strategie, die eine «Neudefinition der sozialen und ökologischen Verantwortung von Unternehmen und der Rolle des Staates in diesem Bereich» enthalten solle, besonders mit dem Staat «in seiner Funktion als Regulator». Parallel lief eine Kampagne von wesentlich durch den Staat finanzierten NGOs aus dem links-grünen Bereich mit dem gleichen Ansinnen.

Das Postulat wurde zwar von der Aargauer SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger bekämpft. Weil es sich nur um ein Postulat handelte, wurde es jedoch im Dezember 2012 ohne Debatte zur Abstimmung gebracht. Mit den Stimmen von SP, Grünen, Grünliberalen, der Mehrheit der CVP-Fraktion und drei Nationalräten aus der FDP wurde es knapp mit 97 gegen 95 Stimmen angenommen. In der Nordwestschweiz stimmten neben SP und Grünen auch die damaligen Vertreter der CVP, Elisabeth Schneider-Schneiter und Markus Lehmann zu. «Ist ja nur ein Postulat», heisst es jeweils bei solchen Vorstössen. Der Grund: Im Parlamentsgesetz ist festgehalten, dass der Bundesrat bei einem Postulat bloss prüft und einen Bericht erstattet, «ob ein Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen sei». Es genügt für diesen unverbindlichen Prüfauftrag, wenn ihm ein Rat zustimmt. Der Ständerat äusserte sich nie zu Von Graffenrieds Anliegen.

Die Bundesverwaltung prüfte aber in der Folge nicht nur Massnahmen, sondern erarbeitete in vier Jahren gleich auch den fertigen «Aktionsplan» mit den beschriebenen 50 Massnahmen. Zuerst bildeten das Wirtschaftsdepartement und das Aussendepartement eine interdepartementale Arbeitsgruppe, die ein «verwaltungsinternes Mapping», wie es heisst, durchführte, sprich querbeet mögliche Massnahmen sammelte.

Einseitige Studie

Parallel dazu wurde eine externe Studie bei der Schweizerischen Friedensstiftung in Auftrag gegeben, welche für fast 50 000 Franken 24 Interviews durchführte. Der dabei verwendete Fragenkatalog enthält ausschliesslich Fragen dazu, was denn der Bund in Sachen Wirtschaft und Menschenrechte machen müsse. Ob er überhaupt etwas machen solle, wurde nicht gefragt. Kleinere und mittlere Unternehmen, die mehr als 99 Prozent der Schweizer Wirtschaft ausmachen, oder deren Verband, der Schweizerische Gewerbeverband, wurden dabei nicht befragt. Die Studie thematisiert, dass ausschliesslich Personen interviewt wurden, die für das Thema Menschenrechte bereits «sensibilisiert» seien. So erstaunt es nicht, dass die Friedensstiftung nach 50 Seiten Untersuchung zum Schluss kommt, dass die «überwiegende Mehrheit» der Befragten einen «Aktionsplan» befürwortet und die «Positionen der Stakeholder weniger gegensätzlich sind, als man das aufgrund der gegenwärtigen öffentlichen Debatte annehmen könnte».

Warum haben das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das Wirtschaftsdepartement statt einem neutralen und wissenschaftlichen Institut einem jahrelangen Befürworter von Massnahmen einen lukrativen Auftrag gegeben? Das EDA schreibt auf Anfrage, man halte die Studie für einen «ausgeglichenen Bericht» und die Friedensstiftung für einen «wissenschaftlichen Akteur». Dass diese seit Langem Massnahmen, wie sie der «Aktionsplan» fordert, aktiv befürwortet, spielte offensichtlich keine Rolle.

Auf dieser angeblich wissenschaftlichen Grundlage erarbeiteten die Abteilung Menschliche Sicherheit im EDA und das Staatssekretariat für Wirtschaft im Wirtschaftsdepartement in weiteren eineinhalb Jahren den Bericht. Statt einer Prüfung des Postulates enthält er den «Aktionsplan». Ob seine Massnahmen «zweckmässig» und «wirtschaftlich» sind, wie es das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz fordert, spielte bei der Erarbeitung nie eine Rolle.

Der Bundesrat verabschiedete das Papier im Dezember letzten Jahres ohne Diskussion, wie es heisst. Seither gebärden sich die beteiligten Bundesstellen, wie wenn der «Aktionsplan» Gesetz wäre. Im Bericht steht zwar, man werde ihn dem Parlament unterbreiten, aber geschehen ist das nicht. Im April hatte man den «Aktionsplan» den Aussenpolitischen Kommissionen unterbreitet, die ihn – immer noch der Meinung, er sei unverbindlich – durchgewunken haben. Auf die Frage ob vorgesehen sei, den «Aktionsplan» National- und Ständerat vorzulegen, winkt das EDA ab. Vermutlich erinnert man sich daran, dass der Nationalrat einen ähnlich gelagerten Vorstoss 2014 ablehnte und dies auch mit dem «Aktionsplan» geschehen könnte, wenn bekannt würde, dass man nicht nur Massnahmen geprüft, sondern bereits beschlossen hat.

Vorweggenommene Abstimmung

So ist aus einer mit Staatsgeld mitfinanzierten Kampagne von Nichtregierungsorganisationen, getarnt als unverbindliches Postulat und am Ständerat vorbei, ein «Aktionsplan» entstanden, der als verbindlich betrachtet wird. Begleitet wurde das Anliegen von Lobbying durch die Verwaltung für sich selbst und einer von der Verwaltung bestellten und gelenkten Studie einer voreingenommenen Nichtregierungsorganisation. Der «Aktionsplan» ist Blankoscheck für 49 politische Massnahmen, ohne politischen Auftrag.

Hinter all dem steht die Konzernverantwortungs-Initiative, die fordert, dass Schweizer Unternehmen im Ausland die Menschenrechte einhalten. Das Anliegen dürfte vor dem Volk keine Chance haben. Die gleichen NGOs, die hinter der Initiative stehen, haben mit dem Lobbying der Bundesverwaltung und am Gesetzgeber vorbei schon fast erreicht, wofür sie seit 2011 eine Kampagne machen. So stehen schon vor der Abstimmung über die Initiative die Sieger fest: die Initianten – und die Bundesverwaltung. (Basler Zeitung)