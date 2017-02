Bund lässt landesweit die Sirenen heulen

Wenn am Mittwoch, 1. Februar, in der ganzen Schweiz die Sirenen heulen, besteht kein Anlass zur Sorge: An diesem Tag findet der jährliche Sirenentest statt. Rund 5000 stationäre und etwa 2200 mobile Sirenen werden auf ihre Funktionsbereitschaft geprüft.

Getestet werden die Sirenen des Allgemeinen Alarms und des Wasseralarms, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) mitteilte. Der Allgemeine Alarm, ein regelmässiger auf- und absteigender Heulton, wird um 13.30 Uhr ausgelöst. Wenn nötig darf der Sirenentest bis 14 Uhr weitergeführt werden.

So tönt der Allgemeine Alarm. (Video: Alertswiss)

Ab 14.15 Uhr bis spätestens 15 Uhr wird in den Nahzonen unterhalb von Stauanlagen das Zeichen Wasseralarm getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden.

So tönt der Wasseralarm. (Video: Alertswiss)

Schutzmassnahmen muss die Bevölkerung während der Funktionsprüfung nicht ergreifen. Ertönt der Allgemeine Alarm ausserhalb eines angekündigten Tests, ist die Bevölkerung aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren.

Wie verhalten Sie sich richtig, wenn tatsächlich ein Alarm ausglöst wird? Tipps in einem Video des Bundes:

(Video: Alertswiss) (rub/sda)