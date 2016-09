Burkaverbot: Diese Politiker gaben den Ausschlag

Mit 88 zu 87 Stimmen hat der Nationalrat Ja zum Verhüllungsverbot gesagt. Wir zeigen, wer das Zünglein an der Waage war.





Es war das knappste aller Resultate: Der Nationalrat hat heute mit 88 zu 87 Stimmen eine parlamentarische Initiative zum Verhüllungsverbot angenommen. Während die Grüne, die Sozialdemokratische, die Grünliberale und die SVP-Fraktion geschlossen stimmten, waren sich die anderen uneinig.

Eine einzige Stimme gab schliesslich den Ausschlag. Dass die Abstimmung über die Burka so knapp ausfiel, hat mehrere Gründe. Hier die wichtigsten:

Keine Abweichler in der SVP-Fraktion

Mit 63 von 88 Ja-Stimmen trug die SVP klar am meisten zur gewonnen Abstimmung bei. Alle in der Fraktion sprachen sich für das Verbot aus, ausser Claudio Zanetti.

Kein Jahr ist es her, da schrieb der SVP-Nationalrat ein flammendes Plädoyer gegen ein Burkaverbot. Eine derartige Kleidervorschrift sei «eines Landes, das zu Recht stolz ist auf seine über Jahrhunderte erstrittene Freiheit, unwürdig», schrieb Zanetti im Gastbeitrag für den «Tages-Anzeiger». Den Initianten um Parteikollege Walter Wobmann warf er «fehlendes Füdli» vor, weil sie nicht den Mut besässen, die Muslime als Adressaten zu benennen.

«Ich will es mir nicht mit der Partei verscherzen»Claudio Zanetti, SVP-Nationalrat

Heute war es Zanetti, dem es an Füdli fehlte. Bei der Abstimmung in der grossen Kammer enthielt er sich der Stimme. Seine Stimmenthaltung gab den Ausschlag, dass das Geschäft nun an den Ständerat weitergereicht wird. «Ich bin natürlich verärgert», sagt er zu baz.ch/Newsnet. «Doch was hätte ich machen sollen?» Zanetti ist überzeugt, dass ihm eine Ablehnung Ärger mit der eigenen Fraktion eingebracht hätte. SVP-Fraktionspräsident Adrian Amstutz habe ihn vor der Abstimmung zur Seite genommen und zu einem Ja geraten. Zanetti enthielt sich der Stimme – «dem Frieden zu liebe», wie er sagt: «Ich will es mir nicht mit der Partei verscherzen. Ich brauche sie noch.»

«Es ist heikel, wenn man sich gegen die eigene Fraktion wendet.»Alfred Heer, SVP-Nationalrat

Trotz Stimmenthaltung hält Zanetti an seiner Sichtweise fest: «Ein Burkaverbot ist kompletter Unsinn und reine Symptombekämpfung.» Dieser Meinung ist auch sein Parteikollege Alfred Heer – der zweite SVP-Burkaverbotsgegner –, der aufgrund einer Auslandreise heute abwesend war. Ob er gegen ein Burkaverbot stimmen würde, falls es nochmals zur Abstimmung kommt, lässt er offen: «Es ist eine sehr heikle Angelegenheit, wenn man sich gegen die eigene Fraktion wendet.»

10 entscheidende Enthaltungen

Da jede Stimme zählte, spielten Abwesenheiten und Parlamentarier, die sich nicht entscheiden konnten oder wollten, eine wichtige Rolle. Neben Zanetti enthielten sich noch neun andere Nationalrätinnen und Nationalräte der Stimme, sechs davon aus der CVP-Fraktion und drei aus der FDP-Fraktion – darunter auch Petra Gössi.

«Auch bei mir ist ein Unbehagen da, wenn ich einer Frau in Burka begegne.»Petra Gössi, FDP-Präsidentin

«Die Bundesverfassung ist der falsche Ort für ein Verbot», begründet die FDP-Präsidentin ihre Entscheidung auf Nachfrage. Die Kantone hätten heute schon entsprechende Möglichkeiten, wie sich im Tessin zeige. Gleichzeitig wollte Gössi aber auch nicht gegen das Verbot stimmen. «Wie bei vielen in der Bevölkerung ist auch bei mir ein Unbehagen da, wenn ich auf der Strasse einer Frau in Burka begegne», sagt Gössi.

Zwar wolle sie aus liberaler Sicht auch nicht, das ihr jemand vorschreibe, wie sie sich zu kleiden habe, «andererseits entspricht die Burka nicht unserer Wertehaltung und widerspricht als Mittel zur Unterdrückung von Frauen meinem liberalen Herz». Der Angst, die in der Bevölkerung spürbar sei, müsse man sich annehmen, aber andere Möglichkeiten diskutieren als ein Verfassungsverbot, findet die FDP-Präsidentin.

Die FDP ist sich uneins

Mit dem Dilemma, das Gössi schildert, scheinen viele in der FDP zu kämpfen. Keine andere Fraktion war so gespalten: 17 Stimmen gegen ein Verbot standen 7 Befürworter gegenüber. Einer von ihnen ist Walter Müller. Der FDP-Nationalrat begründet sein Ja so: «Ich habe zugunsten der Frauen entschieden. Die Burka ist eine Diskriminierung. Zudem gehört es zu unserer Gesellschaft, dass man sich unverhüllt begegnet.» Er könne aber verstehen, wenn sich Parteikollegen gegen das Verbot aussprechen würden, so Müller, denn jeder wolle nach liberalem Verständnis selber entscheiden, wie er rumlaufe.

Wie sich die starke FDP-Vertretung im Ständerat entscheiden wird, ist ungewiss. Allerdings scheint zurzeit ein Nein in der Kleinen Kammer wahrscheinlicher. Dann würde die parlamentarische Initiative an den Nationalrat zurückgereicht. SVP-Mann Zanetti glaubt deshalb, dass das Burkaverbot noch nicht vom Tisch ist.

Das Abstimmungsresultat im Detail

Enthalten haben sich die Nationalräte Amherd, Barazzone, Béglé, Feller, Gössi, Ingold, Lohr, Lüscher, Streiff und Zanetti.

Entschuldigt waren die Nationalräte Heer, Merlini und Schneider-Schneiter

Nicht teilgenommen haben die Nationalräte Bäumle, Borloz, Brélaz, Büchler, Fiala, Giezendanner, Hess, Knecht, Köppel, Pfister und Portmann.

