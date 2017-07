Das EDA rechnet mit Alain Berset

Wer Ende Oktober die Nachfolge des zurückgetretenen FDP-Bundesrats Didier Burkhalter antritt, wird voraussichtlich am 20. September klar sein. Dann, so ist es zumindest angekündigt, wählt die Bundesversammlung das neue Mitglied der Landesregierung. Welche Kandidaten ins Rennen gehen, ist noch offen. Die Spitze der Tessiner FDP will nur FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis nominieren. Andere Parteiexponenten forderten unlängst, mit mindestens zwei Kandidaten anzutreten, und auch die Ansprüche aus der Westschweiz sind nicht verstummt.

Auch unklar – aber mindestens ebenso spannend – ist die Frage, wer nach der Wahl an der Spitze des Aussendepartements (EDA) stehen wird. Dort geht man derzeit davon aus, dass SP-Bundesrat Alain Berset neuer Departementschef wird. Dies berichten mehrere interne Quellen. «Die meisten rechnen mit ihm», so ein Insider zur Basler Zeitung. «Er hat den diplomatischen Concours gemacht und bestanden, interessiert sich für Aussenpolitik und das EDA.»

Ein Szenario, das 24 heures bereits im Juni, einen Tag nach Burkhalters Rücktrittserklärung, skizzierte. Für Berset sei der Zeitpunkt von Burkhalters Rücktritt ideal, schrieb die Zeitung. Sofern Verkehrsministerin Doris Leuthard nicht für eine Überraschung sorge. Leuthard, seit 2006 im Bundesrat, kann als Amtsälteste bei der Departementszuteilung zuerst wählen. Für 24 heures ist klar: «Berset ist einer der Bundesräte, die für einen Wechsel in den Startlöchern stehen.»

«Sicher ein guter Aussenminister»

Berset, der 2012 in den Bundesrat gewählt wurde, steht aktuell dem Departement des Innern (EDI) vor. Unlängst brachte er im Parlament gegen den Widerstand der Bürgerlichen die AHV-Reform durch. Die Nagelprobe steht zwar noch bevor: Am 24. September, also vier Tage nach der Bundesratswahl, stimmt die Bevölkerung über die Rentenreform ab. Für einen Departementswechsel ist das Abstimmungsresultat jedoch nicht entscheidend: Bei einem Ja könnte der 45-jährige Freiburger auf dem Gipfel des Erfolgs wechseln – das letzte Mal, dass ein Bundesrat eine AHV-Reform durchbrachte, war vor 20 Jahren. Bei einem Nein könnte er argumentieren, er räume den Platz für einen Neuanfang in der AHV-Debatte.

Für Eric Nussbaumer, SP-Nationalrat (BL) und Mitglied der Aussenpolitischen Kommission, ist Bersets allfälliger Wechsel ins EDA reine Spekulation. Wer welches Departement übernehme, entscheide letztlich der Bundesrat. Entscheidend sei nun erst einmal, wer Burkhalters Nachfolge antrete. Zudem spielten bei der Departementsverteilung neben den persönlichen Vorlieben auch die Fähigkeiten eine Rolle. Diese dürfte Berset mitbringen, der als kluger Diplomat gilt und stets staatsmännisch auftritt.

Alain Berset sei ein guter Bundesrat und fähig, jedes der Departemente zu übernehmen, sagt der Solothurner SP-Ständerat Roberto Zanetti. «Er wäre sicher auch ein guter Aussenminister.» Mit einem Wechsel ins EDA würde Berset denselben Weg gehen wie einst Didier Burkhalter. Dieser führte erst das EDI und wechselte 2012 ins EDA.

Wichtiger Verlust für die SP

Bei einem Wechsel Bersets würde allerdings die SP das sozial- und gesundheitspolitisch wichtige Innendepartement verlieren. Zanetti und Nussbaumer sehen das gelassen, es spiele eine untergeordnete Rolle, wer welchem Departement vorstehe. Möglicherweise rührt die Gelassenheit daher, dass Ignazio Cassis, der derzeit aussichtsreichste FDP-Bundesratskandidat, bereits erklärte, für ihn sei das EDI nicht ideal, weil er als Arzt und Präsident verschiedener Verbände wie des Krankenkassenverbands Curafutura zu nahe am Gesundheitswesen sei.

Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass auch die SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga mit einem Wechsel liebäugelt. Seit 2010 im Amt übernahm sie damals nur widerwillig das Justizdepartement. Verwaltungsintern vermutet man jedoch, dass sie nicht das EDI übernehmen, sondern sich lieber international Anerkennung verschaffen will. Sicher ist: Sommaruga könnte Berset einen Strich durch die Rechnung machen – weil sie länger im Amt ist, kann sie vor ihm wählen. (Basler Zeitung)