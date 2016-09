«Das ist ein Problem der Mittelschicht»

Krankenkassenexperte Felix Schneuwly sagt, warum die Kinderprämien am stärksten steigen und wie er die Gesundheitskosten in den Griff bekommen will.

Die Krankenkassenprämien steigen 2017 durchschnittlich um 4,5 Prozent. Ein Prämienschock?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) kommuniziert wie jedes Jahr eine zu tiefe Zahl. Es berechnet den Durchschnitt anhand der Prämie bei 300 Franken Franchise, höhere Franchisen steigen prozentual stärker an, Kinder- und Jugendprämien ebenfalls. Auch bei alternativen Versicherungsmodellen wie Hausarzt- oder Telmed-Modell steigen die Prämien stärker, also ausgerechnet bei jenen Modellen, die zur Senkung der Gesundheitskosten beitragen sollen. Wenn man alles berücksichtigt, beträgt der durchschnittliche Anstieg 5,8 Prozent.

Die Kinderprämien steigen um 6,6 Prozent. Bisher galt die Alterung der Bevölkerung als grösster Kostentreiber. Wie passt das zusammen?

Der Anstieg der Kinderprämien ist ein negativer Effekt des besseren Risikoausgleichs. Kinder und junge Erwachsene sind gute Risiken. Da die Kassen für Kinder mehr in den Risikoausgleich einzahlen müssen, steigen diese Prämien stärker. Hier wird das Parlament korrigierend eingreifen und die Risikoausgleichsbeiträge für Kinder und junge Erwachsene kürzen.

Laut Gesundheitsminister Alain Berset sind auch die Kosten in diesem Bereich gestiegen.

Der Anstieg der Kosten für medizinische Leistungen ist im Vergleich zu den Risikoausgleichszahlungen minimal und kein neues Phänomen.

Sie fordern, dass die tiefste Franchise von 300 Franken auf 3000 Franken erhöht wird. Lohnt es sich, für eine politisch chancenlose Idee zu kämpfen?

Die Rechnung ist sehr einfach. 80 Prozent der Versicherten verursachen 20 Prozent der Kosten. Das sind alles Bagatellfälle, die man eigentlich selbst bezahlen müsste. Durch eine Erhöhung der Franchisen könnten die Prämien um rund 20 Prozent gesenkt werden.

Die Folge wäre, dass nur noch jene zum Arzt gehen können, die es sich leisten können.

Das sehe ich anders. Bei der Zahnmedizin sind nur schwere Erkrankungen, Unfälle und Geburtsgebrechen durch die Versicherung gedeckt. Vermeidbare Schäden werden hingegen nicht subventioniert. Die Zusatzversicherungen sind günstig. Dieses System funktioniert gut und stärkt die Selbstverantwortung der Versicherten. Dasselbe könnte man auch bei der Hausarztmedizin machen. Jene, die sich den Arztbesuch trotzdem nicht leisten können, kann man mit dem gesparten Geld für Prämienverbilligungen bezahlen. Das wäre effizienter, denn heute bekommen zu viele Leute Prämienverbilligungen.

Sie sagen, die Menschen sollen Bagatellfälle selbst bezahlen. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen einem Bagatellfall und einem schweren Fall?

Eine Versicherung ist nicht dazu da, um alle Gesundheitskosten zu tragen, sondern um teure und ausserordentliche Ereignisse zu bezahlen. Jene Ereignisse, die wir nicht selbst bezahlen können. Heute geht der Trend in die entgegengesetzte Richtung, die Menschen konsumieren Medizin wie Nahrung, und die Grenzen zwischen medizinischer Heilbehandlung einer Krankheit und Verbesserung des Wohlbefindens verschwinden immer mehr.

Einige Linke fordern nun wieder lohnabhängige Prämien. Was halten Sie davon?

Diese Forderung wäre mit viel Bürokratie verbunden und stellt die Grundsatzfrage: Sollen die Preise für die Grundversorgung, also auch für Wasser und Lebensmittel, für alle gleich sein oder hängen sie von Einkommen ab? Prinzipiell halte ich die Idee nicht für abwegig. Es wäre aber vernünftiger, allenfalls für die Franchisen oder den Selbstbehalt, also für die Kostenbeteiligung, eine Progression einzuführen. Auch dadurch könnten die Prämien für alle entlastet werden.

Für Familien wird es immer schwieriger, die Prämien zu bezahlen, trotzdem haben Sparvorlagen wie etwa Managed Care vor dem Volk nicht den Hauch einer Chance. Geht es uns zu gut?

Es geht nicht allen gleich gut. Die Prämien sind ein Problem der Mittelschicht, am härtesten trifft es jene, die für Prämienverbilligungen knapp zu viel verdienen. Alle anderen profitieren entweder von Verbilligungen oder verdienen genug, um den Anstieg zu verkraften. Die Managed-Care-Vorlage scheiterte vor allem am Zwang durch zu viele Vorschriften auf Gesetzesstufe. Wir stellen fest, dass jene Versicherten, die freiwillig zu Produkten mit eingeschränkter Arztwahl wechseln, zufrieden sind und auch dort bleiben. (baz.ch/Newsnet)