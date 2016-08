Das tun Jet-Piloten in heiklen Situationen

Als vor knapp drei Jahren eine F/A-18 bei Alpnach abstürzte, gab ein Pilot der Luftwaffe generell Auskunft über Vorbereitung und Flug.





Am 23. Oktober 2013 stürzte eine F/A-18 der Schweizer Armee ab. Sie zerschellte am Lopper bei Alpnachstad im Kanton Obwalden. An der folgenden Pressekonferenz der Armee gab F/A-18-Pilot Pierre de Goumoëns Auskunft über Flugvorbereitung und schnelles Reagieren in heiklen Situationen.