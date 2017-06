«Dass wir noch höhere Prämien zahlen, ist unrealistisch»

Die Ärzteorganisationen beklagen sich über die Tarifkürzungen von Bundesrat Berset. Sie sind selber Arzt und haben trotzdem wenig Verständnis für den Aufschrei. Warum?

Ich verstehe die Kritik der Ärzte, dass der Bund, konkret Bundesrat Berset und das zuständige Bundesamt für Gesundheit, die Tarifgestaltung fachlich nicht beherrscht. Ich verstehe aber nicht, warum die Ärzte vorher selbst keine Lösung fanden. Sie hatten sechs oder sieben Jahre Zeit, sich untereinander zu einigen. Mich erinnert das Ganze an Kindererziehung. So gehe ich mit meinen beiden Enkeln um. Wenn beide einverstanden sind, dass wir in den Basler Zolli gehen, funktioniert es. Wenn aber jeder etwas anderes will, entscheide ich. In dieser Rolle ist zurzeit Bundesrat Berset.

Bereits 2014 hat Berset den Ärzten die Tarife gesenkt, und nun hat er zum zweiten Mal den Tarif durchgegeben.

Umso erstaunlicher ist es, dass die Ärzteschaft nicht erwacht. Lösen können das Problem nur die beiden Tarifpartner, die Ärzteschaft und die Krankenversicherer. Wenn sich die Partner nicht einigen können, ist das ein Armutszeugnis für beide Seiten.

Was passiert, wenn es keine Einigung gibt?

Klar ist: Das Gesundheitswesen in der Schweiz muss weiterhin solidarisch getragen werden. Sonst können wir uns die Behandlung einer schweren Krankheit oder nach einem schweren Unfall schlicht nicht leisten. Ich erwarte Solidarität auch von der Ärzteschaft. Es gibt nun mal Ungerechtigkeiten zwischen den verschiedenen Disziplinen. Und da braucht es einen gewissen Ausgleich unter den verschiedenen Ärztegruppen, zwischen jenen, die mehr verdienen, und jenen, die weniger haben. Die Kantone haben ja auch einen Finanzausgleich.

Sie selbst gehörten ja als Anästhesist auch zu den Grossverdienern. Wie soll dieser Ausgleich stattfinden?

In meiner Abteilung für Anästhesie hatte ich einen leitenden Arzt für Kinderanästhesie und einen für die Herzanästhesie. Die Herzanästhesisten verdienten etwa viermal mehr als die Kollegen. Wir steckten deshalb das Geld alle in einen Topf und zahlten dann jedem gleich viel. Für mich war der Kinderanästhesist mindestens so wichtig wie der Herzanästhesist. Wenn jemand mit dem Medizinstudium beginnt, überlegt er sich nicht schon, in welcher Disziplin er am meisten verdient. Es kommt plötzlich ein Interesse auf, etwa weil jemand gerne mit Kindern arbeitet. Dass dieser Arzt dann viel weniger verdient als derjenige, der nur Bilder anschaut, ist ungerecht.

Sie spielen auf die Radiologen an, die sehr gut verdienen, während Kindermedizin schlecht bezahlt ist?

Sie können auch die Anästhesisten oder die Urologen nehmen, die ebenfalls gut verdienen. Ich habe meinen Beruf aber nicht gewählt, weil ich besonders gut verdiene. Wenn wir im Spital die Löhne der einen verbessern wollten, kam immer der Ruf nach zusätzlichem Geld. Nun sagt aber der Gesundheitsminister: Vergesst das, ja er sagt sogar, dass noch etwas gespart werden muss. Deshalb braucht es innerhalb der Ärzteverbindung FMH eine gewisse Solidarität. Erstaunlicherweise versprechen jetzt einige Leute in der FMH, bis nächstes Jahr werde eine Lösung gefunden. Warum ging es denn bisher nicht?

Ein Ausgleich, wie Sie ihn von Ihrem Spital beschrieben haben, könnte den laufenden Tarifstreit lösen?

Es muss ja nicht ein völliger Ausgleich der Unterschiede sein. Man muss die Taxpunkte für bestimmte Eingriffe etwas zurückfahren und für einige andere etwas anheben. Der Kinderarzt sollte für die Gesprächsminute etwas mehr erhalten. Dafür braucht es keine riesigen Einschnitte. Der Kinderarzt will nicht plötzlich so viel verdienen wie der Anästhesist, der Urologe oder der Radiologe.

Die Spezialisten wenden ein, es gebe nicht genügend überbezahlte technische Eingriffe, um die Löhne der Kinderärzte oder der Psychiater aufzubessern.

Wer so argumentiert, muss sich nicht wundern, wenn der Chef eingreift und einen Tarif verordnet.

Aus Ihrer Sicht ist ein Ausgleich also möglich?

Es ist alles möglich, auch wenn der Einzelne immer Gründe findet, warum eine Tarifreduktion für ihn einschneidend sei. Das Gesundheitswesen wird von den Steuer- und Prämienzahlern berappt. Also kann doch nicht derjenige, der das Geld kriegt, sagen, dass das nicht möglich sei.

Die Ärzte sehen sich aber als freie Unternehmer.

Das Unternehmertum hat in den letzten Jahren in der Medizin eine grössere Bedeutung erhalten. Wir sahen früher einfach einen kranken Patienten vor uns und haben nicht einmal richtig abgerechnet. Der Kanton deckte am Schluss einfach das Defizit. Heute versucht man, jeden einzelnen Punkt abzurechnen. Aber dass wir das am Schluss über die Prämien und die Steuern bezahlen, überlegt sich keiner.

Hat Bundesrat Berset in diesem Fall alles richtig gemacht?

Ich glaube, dass sein Direktor des Bundesamtes für Gesundheit nicht einmal bestreiten würde, dass sein Amt keinen sachgerechten Tarif festlegen kann. Aber wenn sich die Ärzteschaft nicht einigt, muss es jemand tun. Ich hoffe einfach, dass der Tarifeingriff nicht für die nächsten zehn Jahre gilt, sondern dass der Bund seinen Tarif dort korrigiert, wo eine medizinische Leistung nun wirklich nicht mehr kostendeckend ausgeführt werden kann. Aber die Ärzteschaft muss wegkommen von der Idee, dass einfach neues Geld ins System fliessen kann.

Die Ärzte warnen, dass die Tarifkürzung des Bundes dazu führt, dass nicht mehr rentable Eingriffe ins Spital verlagert werden, womit alles noch teurer wird. Halten Sie das für eine leere Drohung?

Falls das passieren sollte, kommen die Kantone und kürzen die Fallpauschalen, sodass es am Schluss wieder aufgeht. So blöd ist die Politik nun auch nicht, dass sie einer solchen Kostenverlagerung einfach tatenlos zuschaut. Es gibt genügend Geld im Gesundheitssystem. Es ist aber nicht richtig verteilt, und daran müssen wir arbeiten. Dass wir in der Schweiz noch höhere Krankenkassenprämien bezahlen und noch mehr Geld ins Gesundheitswesen leiten, ist unrealistisch. Dazu bin ich als Bürger nicht bereit.

Mit dem vorhandenen Geld ist auch künftig eine gute medizinische Versorgung möglich?

Es gibt keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Es gibt andere Länder, die in ihrem Gesundheitssystem ein besseres Resultat mit weniger Geld erzielen. Wir klagen auf einem sehr hohen Niveau. Es hilft wenig, wenn wir uns mit England vergleichen, wo jemand zwei Jahre auf ein neues Hüftgelenk warten muss. Man findet immer schlechtere Beispiele. Aber es gibt sogar Länder, die besser sind als wir. Die skandinavischen Länder oder die Niederlande machen vieles gut. (baz.ch/Newsnet)