Der Bundesrat verrechnet sich immer wieder

Welche finanziellen Auswirkungen hat die Unternehmenssteuerreform (USR) III? Diese Frage entzweit die politische Schweiz in diesen Tagen und trieb das Parlament schon bei der Beratung der Vorlage um. Der Bundesrat schrieb in seiner Botschaft zum Unternehmenssteuerreformgesetz III nämlich Sätze wie: «Die Qualität der Schätzungen zu den finanziellen Auswirkungen der einzelnen Massnahmen variiert stark.» Sichere Prognosen tönen anders.

Wenig angetan von solchen Unverbindlichkeiten ist die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Sie hat die Finanzprognosen untersucht, die der Bundesrat aufgrund von Berechnungen der Bundesämter und Departemente abgibt. Auslöser für die Untersuchung war die USR II. In der Botschaft zu dieser waren die Steuerausfälle schlicht unterschätzt worden. In ihrem nun veröffentlichten Bericht schreibt die EFK, die Steuerverwaltung sei davon ausgegangen, dass die Steuerreform teuer werden könnte. Trotzdem habe sie – so der brisante Schluss der EFK – «aufgrund politischen Drucks» auf eine Veröffentlichung der Zahlen zu den Steuerverlusten in Milliardenhöhe verzichtet.

Dass die EFK die Resultate ihrer Untersuchung jetzt kurz vor der USR-III-Abstimmung präsentiert, sollte gemäss EFK-Direktor Michel Huissoud «unproblematisch sein». Er betont: Man habe den Termin vor Monaten festgesetzt und die USR-III-Botschaft nicht untersucht. Deren Qualität ist bei Parlamentariern umstritten (siehe Box).

Milliarden versprochen

Nach der Untersuchung von 50 Botschaften des Bundesrats kommt die EFK zu einem Befund, der selbst Parlamentarier überrascht. In 29 der 50 Fälle habe eine Prognose der Folgen gefehlt, stellt die EFK fest. Davon seien sechs Fälle besonders problematisch, da sie zu jenen Botschaften zählten, die eine vertiefte Abklärung erfordert hätten. «Ein Fünftel der untersuchten Botschaften genügt den von der EFK gesetzten Mindestanforderungen in Bezug auf die Auswirkungen für den Bund und die Wirtschaft nicht», schreibt die EFK. Insbesondere Botschaften aus dem EDA halten der Qualitätsprüfung nicht stand. Dabei ging es um Botschaften zur humanitären Hilfe und Friedensförderung, aber auch die Teilnahme bei der Weltausstellung in Mailand.

Dass Zahlen absichtlich geschönt würden, ist laut Parlamentariern selten. «Dies fällt schon in den Kommissionsberatungen auf, wo Kostenfolgen immer eine hohe Priorität haben», sagt SP-Fraktionschef Roger Nordmann. Er erinnert sich aber an ein Beispiel einer auffälligen Prognose, die auch die EFK untersucht hat. Bei der Einführung des Cassis-de-Dijon-Prinzips, das dem Abbau von Handelshemmnissen diente, versprach der Bundesrat, die Konsumenten profitierten von zwei Milliarden Franken Einsparungen. «Ich hielt das für völlig übertrieben, ja für schlicht unmöglich», sagt Nordmann. Die EFK bestätigt nun: «Die wesentlichen antizipierten Effekte des Prinzips liessen sich nicht nachweisen.»

Um 300 Millionen verschätzt

Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) lag auch bei der Abschätzung der Folgen des Drittbetreuungskostenabzugs weit daneben. Auf 360 Millionen Franken bezifferte sie die Mindereinnahmen. «Letztlich betrug der gesamte Steuerausfall rund 60 Millionen Franken», stellt die EFK nun fest. Nur ein Fünftel der Eltern hatten den Betreuungsabzug geltend gemacht, und zudem in einer geringeren Höhe als zuvor geschätzt.

Einen bösen Willen unterstellt Finanzpolitiker und FDP-Ständerat Raphaël Comte der Steuerverwaltung im Fall der Kinderabzüge nicht. «Sie hatte nicht die Absicht, Zahlen zu fälschen.» Finanzprognosen seien oft mit Unsicherheiten behaftet. Ein «gewisser Druck» sei aber da, Dinge zu verbessern, sagt Comte. Darüber werde die Finanzdelegation des Parlaments mit dem Bundesrat sprechen.

Auch Emmanuel Sangra, Leiter des EFK-Fachbereichs Wirtschaftlichkeitsprüfung und Evaluation, räumt ein: «Es ist schwierig, finanzielle Folgen vorauszusehen.» Nach Auffassung der EFK müssen aber generell mehr Anstrengungen unternommen werden, genauere Prognosen zu erzielen. Davon sollen auch die Kantone profitieren, die über die finanziellen Folgen, die Bundesgesetze für sie haben, oft wenig oder gar nichts wissen.

Bundeskanzlei als Kontrollorgan

Die EFK empfiehlt dem Bundesrat, die Bundeskanzlei bei Gesetzesentwürfen als Kontrollinstanz einzusetzen. Der Bundesrat schreibt in einer Stellungnahme, er wolle überprüfen, ob die Bundeskanzlei eine geeignete Kontrollinstanz sei. Er stuft die Qualität der Botschaften allerdings «im Allgemeinen als gut» ein und findet, «dass die Ämterkonsultation und das Mitberichtsverfahren eine ausreichende Kontrolle der Prognosequalität bei Gesetzesentwürfen» bietet.

Bei der Bundeskanzlei fragt man sich, wie weit das Mandat bei der Umsetzung der Empfehlung gehen soll. «Zur inhaltlichen Überprüfung der Folgeabschätzungen fehlen ihr die Fachleute», sagt René Lenzin von der Bundeskanzlei. Sicherzustellen, dass Folgeabschätzungen vorgenommen wurden, wäre laut Lenzin ohne grösseren Zusatzaufwand zu bewältigen. «Allerdings wäre der Mehrwert fraglich. Die inhaltlichen Mängel in den Prognosen, wie sie die EFK beim Cassis-de-Dijon-Prinzip und bei der steuerlichen Entlastung von Familien festgestellt hat, liessen sich damit nicht beseitigen.»

(baz.ch/Newsnet)