Der islamistische Terror: Was tun?

Europa erlebt eine Welle von Attentaten mit islamistischem Hintergrund. Was kann gegen die brutalen Angriffe gegen die «offene Gesellschaft» getan werden?





Was sind die Ursachen des islamistischen Terrors? Wie gefährdet ist die Schweiz? Was kann gegen das Problem getan werden?

Moderator Reto Brennwald diskutiert dieses Thema in der Sendung «BaZ Standpunkte» (siehe Video) mit folgenden Gästen: Bassam Tibi, Islamwissenschaftler, Kriegsreporter Kurt Pelda, Peter Regli, ehemaliger Chef des Schweizerischen Nachrichtendienstes und Dominik Feusi, Leiter Bundeshausredaktion der Basler Zeitung.

Bassam Tibi, der Soziologieprofessor aus Deutschland, hat in der Basler Zeitung in mehreren Artikeln jüngst klar Stellung genommen. Er ist der Ansicht, dass in Deutschland eine Art Meinungsdiktatur herrscht: Wer die von Angela Merkel verordnete Sichtweise nicht teilt, werde gesellschaftlich ausgegrenzt und als Populist in die rechte Ecke gerückt. (amu)