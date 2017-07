Der unbekannte Mann mit der Motorsäge

Gestern Abend ist der Mann, der als «Motorsägen-Täter» in die Geschichte der Schweizer Verbrechen eingehen wird, nachdem er am Montagmorgen fünf Angestellte einer CSS-Krankenkassenfiliale in der Schaffhauser Altstadt mit einer Motorsäge attackiert und teils schwer verletzt hat, gefasst worden. 63 Kilometer vom Tatort entfernt, wurde der 51-Jährige im zürcherischen Thalwil verhaftet. Heute um zehn Uhr morgens will die Schaffhauser Polizei informieren, wie sich die letzten Stunden der Flucht abgespielt haben und was die Behörden auf die Spur des Täters gebracht hat. Wrousis und seine Motorsäge haben es in die internationalen News geschafft. Die Welt wartet auf Erklärungen.

Weder die Polizei noch der Rest des Landes weiss, wer da auf der Flucht war. Wrousis Leben, das sind von den Zeitungen zusammengetragene Fragmente, sind Bilder von ihm als Kind und aus der Pubertät, 1980er-Jahre-Zeugs, Rollkragenpullover, Haare wie ein Helm, Schlaghosen aus kratzendem Stoff, im Hintergrund ein Fernseher ohne Fernbedienung, ein Bügelbrett, und auf einem Bild sieht es so aus, als ob er im roten Adidas-Leibchen mit zwei Geissen spazieren geht. Wrousis wirkt wie ein Junge, der die ganz normalen Tragödien und Freuden einer Jugend dieser Zeit in den Zeiten seines Landes durchlebt.

Abschied in Abgeschiedenheit

Der Wahnsinn wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Und dann, nichts, keine Bilder, keine Biografie, keinen Hinweis auf eine Bruchstelle, einen Impact, der sein kleines Leben aus der Flugbahn und zum grossen Abstürzen brachte. Er soll einen Verkehrsunfall gehabt haben, sagt ein ehemaliger Vermieter Wrousis’. Aber reicht das? Umgefahren zu werden oder einen umzufahren, um auf den Strassen jenseits des Wahnsinns nicht den Bodenkontakt zu verlieren?

Die Polizei veröffentlichte drei oder vier Fahndungsfotos, auf denen Wrousis aussieht, als ob ihn alle guten Geister verlassen hätten. Auf einem steht er im Wald und wirkt in seinem grünen T-Shirt und der kapitulativen Schulterhaltung, als ob er gerade erfolglos versucht hat, sich das Leben zu nehmen, oder nicht weiss, wie man so was macht. Auf einem andern ist er mit schwarzer Hose, grüner Jacke und einer schwarzen Tasche, in der sich die Motorsäge befinden könnte, nur schlecht zu sehen. Und eines zeigt einen einsam wirkenden Mann im Dreiviertel-Profil wie in der Kriegsgefangenschaft. Das ist alles. Was die Polizei unter den Augen des ganzen Landes und darüber hinaus sucht, ist entweder ein Monster, ein Mensch mit maximal pathologischer Persönlichkeitsstörung, ein religiös Verblendeter oder alles zusammen. Sicher ist, dass Wrousis einer ist, der aus der Gesellschaft gefallen ist, sämtliche Netze verfehlt und erst mit der Motorsägen-Aktion einen Boden erreicht hat. Wrousis soll Basler Dialekt sprechen und hier und in Luzern und in Graubünden angemeldet gewesen sein. Der IV-Bezüger lebte damals noch in Einzimmerwohnungen, und, wenn es gut ging, in Anderthalb-, später in seinem VW Caddy und noch später auch in den Wäldern von Thurgau, Zürich und Schaffhausen. Zuletzt in einem Waldstück beim Dorf Uhwiesen gut zwei Kilometer von Schaffhausen entfernt.

Als das Dach über seinem Kopf noch nicht das Blattwerk der Bäume und der Himmel war, soll er seine Mieten und andere Rechnungen offenbar stets bezahlt haben. Im Kleinen, kann man daraus schliessen, blieb er nichts schuldig, aber offenbar hatte er das Gefühl, dass die CSS-Krankenkasse ihm im Grossen etwas schuldig sei, offenbar schon länger. Die Tat, so Staatsanwalt Peter Sticher, habe sich gezielt gegen Mitarbeiter der Versicherung gerichtet. «Das war kein Amoklauf.»

Wie ist er geworden, was er an diesem Montagmorgen war? Wann riss die Bindung mit der Normalität und den Menschen, die sie verkörpern, und jene mit sich selber? Er habe mit sich selbst gesprochen, weiss eine Ex-Nachbarin.Wrousis verliess seinen letzten festen Wohnsitz Beromünster ungestüm, war über Nacht einfach weg, die Wohnung liess er eingerichtet zurück. Viele religiöse Bücher seien darunter gewesen. In einem Backpacker-Hotel in Laax findet sich seine Spur wieder. Dort erzählt Wrousis, er wolle einen Monat lang bleiben, brauche die Einsamkeit der Berge, verschwindet dann aber, offenbar verspürt er dort «schlechte Vibes», auch, weil er das Gefühl hat, der Hotelbesitzer sähe in seinen Kopf.

Stimmen im Kopf

Das war vor drei Monaten. Seine Post kommt noch immer nach Laax. Die nächsten zwei Monate ist er von der Bildfläche verschwunden, dann taucht er zuerst in Feuerthalen (ZH) auf, wo er Spaziergänger anbrüllt und offenbar gelegentlich mit einer Motorsäge rummacht. Die Angeschrienen informierten die Polizei, die geht mal vor Ort, Wrousis ist aber nicht da, sie notiert die Autonummer und hinterlässt eine Nachricht, dass er sich doch bitte auf dem Posten melden soll. Wrousis zieht weiter nach Uhwiesen (ZH) parkt seinen Caddy am Waldrand und lebt dort und im Wald. Der Gemeindepräsident läuft jeden Tag mit dem Hund an ihm vorbei, manchmal noch seine Frau im Schlepptau. Die Frau fragt Wrousis, ob er ein Wanderer sei. Wrousis antwortet freundlich dem Hund, dass er eine tolle «Frise» habe. Danach «redet er wirre Sachen über Gott». Das Dorf redet über Wrousis, eine Mischung aus Empörtem und Ängstlichem «Das geht doch nicht.» Sie informieren die Polizei, offenbar mehrmals. Umsonst, weil die Polizei Besseres zu tun hat, als jedem Irren im Land hinterherzulaufen. Wrousis sucht immer mehr Schutz im Wald. Eine Anwohnerin hat ihn vor zwei, drei Wochen nochmals gesehen. Er hat sich offenbar die Haare abrasiert und trägt jetzt dauernd eine Motorsäge mit sich herum. Danach verschwindet er von der Bildfläche, verschluckt vom Wald und abgeschottet in seinen inneren Landschaften, begleitet nur noch von jenen Stimmen, die für niemanden mehr hörbar sind und für ihn sehr laut.

Am Montag, kurz vor halb elf, kommt er zurück in die Welt als «ungepflegte und verwahrloste Erscheinung», wie die Kantonspolizei ihn beschreibt, und macht sich auf zur Vorstadt 18, wo die Filiale der Versicherung ist und wo er wohl die Ungerechtigkeit verortet, den Hort des Wahnsinns, das Gottlose und das Böse. (Basler Zeitung)