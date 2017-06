Didier wer?

Petra Gössi ist ein Profi. Die schwierigen Punkte, die gehören natürlich an den Anfang einer Rede. Vor den FDP-Delegierten, die sich diesen Samstag in Grenchen SO trafen, sprach die Parteipräsidentin deshalb zuallererst über, nun ja, Didier Burkhalter.

Zehn Tage sind vergangen seit der 58-jährige FDP-Aussenminister zur allgemeinen Verblüffung seinen Rücktritt aus dem Bundesrat verkündete. Auffällig spät und kühl reagierte die FDP an jenem Mittwoch auf den Entscheid. Ein erleichtertes Schulterzucken der Partei über den Abgang dieses Mannes, den sie vielleicht nie innig liebte, aber um dessen Marketingwert sie doch immer wusste. Der jugendlich wirkende, weltgewandte und charmante Bundesrat trug stark dazu bei, dass der Freisinn sein Image in den letzten Jahren auffrischen konnte.

Zehn Tage also hatten die Freisinnigen Zeit, doch noch so etwas wie Wehmut oder Bedauern über diesen Abgang zu entwickeln, oder wenigstens den Willen, sich nach vielen Missverständnissen mit Burkhalter zu versöhnen. Aber Sentimentalitäten oder gar Trennungsschmerz, das gibts nicht an der Delegiertenversammlung in Grenchen. «Wir rollen weiter», sagt Generalsekretär Samuel Lanz am Rande der Veranstaltung.

«Fragen Sie im Aussendepartement»

Das hängt sicher auch damit zusammen, dass der Noch-Aussenminister den Termin im Kanton Solothurn auslässt. Burkhalter sei unterwegs im Ausland, erklärt der FDP-Pressesprecher auf Anfrage. Wo genau? «Keine Ahnung. Fragen Sie im Aussendepartement.» Die FDP und ihr Magistrat: Sie haben sich bereits aus den Augen verloren.

Schauen nach vorn: FDP-Fraktionspräsident Ignazio Cassis mit Parteipräsidentin Petra Gössi in Grenchen. (24. Juni 2017) (Bild: Lukas Lehmann/Keystone)

Andererseits hat die FDP an diesem Samstag auch einfach keine Lust, sich noch lange mit Burkhalter zu befassen. Mit fast schon theatralischem Ernst beugen sich Parteileitung und Delegierte über die Altersvorsorge 2020, die im September zur Abstimmung kommt. Gut zwei Stunden wird über Koordinationsabzüge und Umwandlungssätze, über Mehrwersteuerprozente und Lohnnebenkosten, über Giesskannen und Mogelpackungen diskutiert. Es ist, wie so oft an solchen Veranstaltungen, kein echter Meinungsstreit, die Debatte wird eher performativ geführt. 256 Delegierte sagen Nein zur Altersreform, nur 5 sagen Ja.

Roadshow der Bundesratskandidaten

Aber ob all der Detailberatung bleibt halt kaum Zeit für diese andere Sache. Eben, den Rücktritt. Petra Gössi ist die einzige Offizielle, die dem Didier in ihrer Ansprache «ein grosses Dankeschön» mit auf den Weg gibt. Nach einem trockenen, aber nicht unanständig kurzen Applaus der Delegierten steuert die Schwyzer Nationalrätin jedoch gleich weiter. Zur Zukunft. Dem «Eingemachten» (Gössi). Eigentlich dem Einzigen, was die Delegierten an Burkhalter wirklich noch interessiert. Seiner Nachfolge.

Bildstrecke – die möglichen Burkhalter-Nachfolger:



Und in dieser Sache will die FDP mit Emotionen dann schon nicht so geizig sein. Wenn die Kantonalparteien Anfang August ihre Kandidaten nominiert haben, will die Partei dem Volk die Gelegenheit geben, die Aspiranten näher kennenzulernen. Der Parteizentrale schwebt eine Roadshow der Bundesratskandidaten vor, mit mehreren Etappenorten in unterschiedlichen Landesteilen, und natürlich vielen einzigartigen Begegnungen.

An der nächsten Delegiertenversammlung vom 21. Oktober, kurz bevor Didier Burkhalter sein Amt aufgibt, will sich die FDP dann auch noch offiziell von ihrem Aussenminister verabschieden. Es könnte eine kühle Angelegenheit werden. Die FDP rollt weiter.

Video – was muss der Burkhalter-Nachfolger erfüllen?



Alle Kantone können Kandidaten stellen: FDP-Chefin Petra Gössi nimmt Stellung.

(baz.ch/Newsnet)