«Die SVP muss uns keine Vorschriften machen»

Der Souverän hat die Atomausstiegsinitiative mit 54 Prozent abgelehnt. Wie interpretieren Sie das Ergebnis?

Es ist ein klares Nein zu einem überstürzten Ausstieg, es ist ein Nein zum Import von Dreckstrom, und es ist ein Nein zu Unsicherheit in der Stromversorgung.

SVP-Politiker werten das Resultat als grundsätzliches Votum gegen den Ausstieg. Sie auch?

Nein. Die Initiative war mit einer klaren Fragestellung verknüpft, dem Atomausstieg bis 2029. Dazu – und nur dazu – hat das Volk gestern Nein gesagt.

Die SVP erwartet nun, dass die FDP «endlich erwacht» und ihr beim Referendum gegen die Energiestrategie 2050 hilft. Was halten Sie davon?

Weder die SVP noch eine andere Partei muss uns Vorschriften machen. Die FDP betreibt eine eigenständige Politik.

Die Jungfreisinnigen bezeichnen die Energiestrategie 2050 als regulatorischen Irrläufer, dem man aus liberaler Sicht unmöglich zustimmen könne. Einverstanden?

Das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050, um das es nun geht, hat viele Mängel, etwa die ausufernde Subventionierung von erneuerbaren Energien. Doch nicht zuletzt dank der FDP hat das Parlament die Strategie verbessert. So etwa wird die Subventionierung über die kostendeckende Einspeisevergütung nicht endlos weitergeführt.

Diesen Pfeiler hat das Parlament längst eingeschlagen. Will die FDP daran noch rütteln?

Wir haben in der Herbstsession drei Vorstösse eingereicht. Alle verfolgen sie das Ziel, die Energie- und Klimapolitik marktnäher zu gestalten. Zum Beispiel ist das Gebäudeprogramm des Bundes zur energetischen Sanierung von Häusern eine klassische Subventionspolitik, die wir so rasch wie möglich beenden wollen. Die FDP will langfristig eine marktnahe Energie- und Klimapolitik, die die Stromversorgungssicherheit der Schweiz im Fokus hat.

Der Gewerbeflügel in Ihrer Partei profitiert von der Energiestrategie 2050 – dank Subventionen wie der KEV oder des Gebäudeprogramms des Bundes. Sind Ihre Parteikollegen käuflich?

Nein, sicher nicht. Die Meinungen in der FDP sind nicht so weit auseinander, wie es nun den Anschein machen mag. So richtig zufrieden ist mit der Energiestrategie niemand bei uns. Der Unterschied ist einfach: Für die einen ist das Glas halb voll, für die anderen halb leer. Mit der Befristung der Subventionierung haben wir einen klaren gemeinsamen Nenner.

Es droht ein Flügelkampf zwischen Profiteuren der Energiestrategie 2050 und liberalen Gralshütern.

Falsch, wir sind uns grundsätzlich einig. Die Delegiertenversammlung, also unsere Basis, wird entscheiden, ob die FDP das Referendum gegen die Energiestrategie 2050 unterstützen wird – so es denn zustande kommt.

Sie zweifeln daran?

Nein.

Sie selber sind gegen die Energiestrategie 2050. Wie wollen Sie Ihre Basis auf Ihre Linie bringen?

Ich werde keine Anstrengungen unternehmen. Als Parteipräsidentin akzeptiere ich, dass zwei Drittel der Fraktion die Energiestrategie 2050 in der Schlussabstimmung unterstützt haben.

Eine Partei, die gegen die Meinung ihrer Präsidentin stimmt – das dürfte Ihnen schaden.

Ich sehe meine Position nicht geschwächt, auch nicht nach einem etwaigen FDP-Nein zum Referendum der SVP. Eine liberale Partei muss verschiedene Meinungen aushalten. In diesem Fall gilt dies umso mehr, als die Energiestrategie 2050 ein laufendes Projekt ist.

Die FDP hat bereits Widerstand gegen das zweite Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 angekündigt. Warum, scheint offenkundig: weil ihre Klientel von den geplanten Neuerungen wie einem höheren Benzinpreis oder teureren Heizkosten nicht profitiert.

So wie das zweite Massnahmenpaket nun angedacht ist, wird die FDP nicht zustimmen. Neue oder massive Erhöhungen von Lenkungsabgaben schaden unserem Standort. Wir haben uns aber immer klar für eine reine Lenkungsabgabe auf CO 2 ausgesprochen, die vollständig an Bevölkerung und Unternehmen rückerstattet wird.

Wäre es leichter für die FDP, auf den Referendumszug aufzuspringen, wenn Economiesuisse voranginge?

Wie sich Economiesuisse positioniert, ist einerlei. Die FDP macht eine eigenständige Politik.

Sie sprechen nicht mit Präsident Heinz Karrer oder Direktorin Monika Rühl?

Doch, gleichwohl werden wir unseren Entscheid unabhängig von Economiesuisse fällen.

Auch der Gewerbeverband will das Referendum nicht unterstützen. Haben Sie Ihrem Parteikollegen Hans-Ulrich Bigler, der den Verband führt, deswegen die Leviten gelesen?

Nein. Der Gewerbeverband ist selber verantwortlich für seine Strategie. (Tages-Anzeiger)