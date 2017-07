Die Schweiz ist am strengsten

Derzeit herrscht an der Schweizer Südgrenze eine ruhige Lage – vergleicht man die Situation mit letztem Sommer. Damals stieg die Anzahl Flüchtlinge, die von Italien aus illegal einreisten, sprunghaft an: Im Juni 2016 zählten die Grenzwächter rund 4700 rechtswidrige Aufenthalte, im Juli und August waren es jeweils über 7000. Merklich zurück gingen die Zahlen erst wieder in diesem Januar.

Deutlich abgenommen hat inzwischen auch die Zahl der Asylgesuche, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) heute mitteilte. Im zweiten Quartal 2017 gingen rund 4400 Asylgesuche ein, 26 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode. Über das erste Halbjahr gesehen, gingen gar so wenig Gesuche ein wie seit 2010 nicht mehr. Insgesamt wurden von Januar bis Juni rund 9100 Asylgesuche eingereicht. Das SEM rechnet damit, dass bis Ende Jahr etwa 24'500 Asylgesuche eingehen werden.

Die Abnahme der Asylgesuche in der Schweiz steht im Widerspruch zu den Entwicklungen in Italien, wo die Anlandungen im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben: Von Januar bis Juni kamen laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR rund 84'000 Personen in Italien an, was 17 Prozent mehr sind als in derselben Periode des Vorjahres. Gleichzeitig sind die Asylunterkünfte in Italien mit 200'000 beherbergten Personen voll ausgelastet.

Schweiz weniger attraktiv

Weshalb also bleibt der Ansturm an die Schweizer Grenzen (vorerst) aus? Beim SEM verweist man darauf, dass Italien heute fast 100 Prozent aller ankommenden Flüchtlinge registriert. Registrierte Flüchtlinge können gemäss Dublin-System in das Erstaufnahmeland zurückgeschickt werden. Die Schweiz behandelt Dublin-Fälle prioritär. Ebenfalls vorrangig behandelt werden hier schwach begründete Asylgesuche, die innert kurzer Zeit abgeschlossen werden. Aus diesen Gründen gilt die Schweiz bei Migranten laut dem SEM «nicht mehr als primäres Zielland».

Gemäss einem UNHCR-Sprecher ist die Schweiz europaweit jenes Land, das die Dublin-Verordnung am strengsten anwendet und am meisten Personen in das Erstaufnahmeland zurückschickt. Auch die verschärfte Aufnahmepraxis bei Eritreern dürfte eine Rolle spielen: Während diese in anderen europäischen Staaten teilweise weiterhin als Flüchtlinge gelten, erhalten sie in der Schweiz oft lediglich eine vorläufige Aufnahme.

Mehr Westafrikaner unterwegs

Ein weiterer Grund liegt laut Constantin Hruschka von der Schweizer Flüchtlingshilfe in den Herkunftsländern der Migranten. «Heute kommen vor allem Nigerianer, Guineer und andere Personen aus Westafrika in Italien an.» Diese Personen stellten aber häufig kein Asylgesuch, sondern versuchten vielmehr schwarzzuarbeiten. «Im Moment bleiben viele von ihnen in Italien, während andere nach Frankreich weiterreisen.»

Dazu komme, dass das Relocation-Programm der EU heute besser funktioniere als früher. Wurden von September 2015 bis Dezember 2016 lediglich 2000 Personen von Italien aus umgesiedelt, sind seit Anfang Jahr bereits 4000 Personen in andere Länder transferiert worden. «Einige Personen bleiben wohl auch deshalb in Italien, weil sie auf eine Umsiedlung innerhalb Europas hoffen», sagt Hruschka. Ein weiterer Grund sei schliesslich, dass Deutschland heute von den Migranten als weniger attraktives Zielland wahrgenommen werde, womit die Schweiz als Transitland an Bedeutung verloren habe.

Lage kann sich schnell ändern

Klar sei aber auch, dass sich dieser Zustand schnell ändern könne, sagt Hruschka. «Nur weil es im Juni an der Schweizer Grenze ruhig geblieben ist, heisst das nicht, dass es im Juli und August so weitergehen wird.» Viel hänge auch von der Situation in Italien ab und davon, ob es die EU schaffe, das Land zu entlasten.

Nach Deutschland ist Italien jenes europäische Land, in dem am meisten Asylgesuche gestellt werden: 22 Prozent aller Gesuche in Europa gehen dort ein. Zwar hat die EU geholfen, Hotspot-Zentren aufzubauen und damit die Registrierung der Flüchtlinge zu verbessern. Dennoch beklagt sich Italien bitter über die ausbleibende Solidarität der anderen Mitgliedstaaten und greift zu markigen Worten, um in Brüssel Druck zu machen.

Vor wenigen Tagen drohte der italienische Aussenstaatssekretär Mario Giro damit, Migranten vorübergehende Visa zu erteilen, mit denen sie in andere Länder weiterreisen können. Und Ende Juni hatte Rom bekannt gegeben, man überlege sich, Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord in italienischen Häfen abzuweisen – und sie anderswohin zu schicken.