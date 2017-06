EDA soll entmachtet werden

Der Rücktritt von Bundesrat und Aussenminister Didier Burkhalter (FDP) beflügelt die Aussenpolitiker im Parlament, besonders jene auf der bürgerlichen Seite.

Am Tag nach dem Rücktritt des Aussenministers stellte die Zürcher CVP-Nationalrätin Kathy Riklin fünf Bedingungen auf, die erfüllt sein müssen, damit sie einem Rahmenabkommen zustimmen kann, darunter das Streichen der Guillotine-Klausel beim ersten Paket der Bilateralen Verträge. Diese Regel besagt, dass bei der Kündigung eines der sieben Verträge sogleich alle wegfallen. Weiter fordert Riklin, die selber Mitglied der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates ist, von der EU eine Schutzklausel bei der Zuwanderung, den Verzicht auf den EU-Gerichtshof bei der Streitbeilegung und der Einbezug der Schweiz bei der Rechtssetzung bei einem Rahmenabkommen, wenn die Schweiz EU-Recht übernehmen müsse.

Am vergangenen Samstag redete FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter, wie Riklin in der Aussenpolitischen Kommission und in der Delegation des Parlaments für die EU, in der Samstagsrundschau auf Radio SRF1 Klartext und sagte, sie würde einem Rahmenabkommen mit automatischer Rechtsübernahme und EU-Gerichtshof als Schiedsgericht ablehnen, weil man sich damit «unterwerfe». Zudem bezeichnete sie die Blockade von bestehenden bilateralen Verträgen, zum Beispiel des Abkommens über technische Handelshemmnisse durch die EU als eine «Verletzung von Treu und Glauben». Der Zuger SVP-Nationalrat Thomas Aeschi, Mitglied der Parlamentarierdelegation für die EU, hat dazu eine Interpellation eingereicht.

Reorganisation der EU-Politik

Jetzt erhalten Forderungen, die Europapolitik neu zu organisieren, breite Unterstützung. Schon vor Burkhalters Rücktritt hatte Riklin die Idee, beim Bundesrat den Auftrag einzureichen, dass die Direktion für europäische Angelegenheiten nicht mehr nur dem Aussendepartement (EDA), sondern auch wieder dem Wirtschaftsdepartement (WBF) von Bundesrat Johann Schneider-Ammann zu unterstellen. Das war bis Ende 2012 nämlich der Fall. Das «Integrationsbüro», wie die Direktion damals hiess, wurde seit seiner Errichtung 1961 gleichermassen von WBF und EDA geführt. Der Grund lag darin, dass europapolitische Fragen der Schweiz immer auch wirtschaftliche Fragen sind und der Bundesrat deshalb neben den aussenpolitischen Diplomaten auch Spezialisten für Handelsbeziehungen mit der Europapolitik betrauen wollte.

Mitte 2011 wurde im Zuge einer Reorganisation beschlossen, dass die Bildung im Wirtschaftsdepartement konzentriert wird. Dafür sollte das WBF – nicht aufgrund strategischer Überlegungen, sondern sozusagen als Gegenleistung – das Integrationsbüro ans EDA abgeben. Für Kathy Riklin ist das ein Fehler: «Der Bundesrat hat nicht daran gedacht, dass damit im Integrationsbüro viel Wissen verloren geht.» Es sei kein Zufall, dass kurz nach der Abspaltung des Büros vom Volkswirtschaftsdepartement Ende 2012 der fatale Fehler gemacht worden sei, auf den EU-Gerichtshof statt auf eine andere Instanz mit Schweizer Beteiligung, beispielsweise das Efta-Gericht, zu setzen. «Seither werden die aussenwirtschaftlichen Interessen in der Europapolitik weniger stark gewichtet, dabei sind sie von zentraler Bedeutung», sagt Riklin.

Bundesratskandidat unterstützt

Der Vorstoss hat gute Aussichten, im Nationalrat angenommen zu werden. Nach dem Rücktritt von Didier Burkhalter war es einfach, von Aussenpolitikern aus SVP und der FDP Unterschriften dafür zu bekommen. Darunter sind der aktuelle Präsident der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates, der St. Galler Rino Büchel (SVP), der Präsident des Gewerbeverbandes, Jean-François Rime (SVP), der Waadtländer Aussenpolitiker Laurent Wehrli (FDP), CVP-Parteichef Gerhard Pfister und die Baselbieter CVP-Aussenpolitikerin Elisabeth Schneider-Schneiter. Auch FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis hat die Motion unterzeichnet. Das ist bemerkenswert, da Cassis derzeit als Nachfolger für Didier Burkhalter gehandelt wird und ins Aussendepartement nachfolgen würde, wenn keiner der bisherigen Bundesräte Lust auf einen Wechsel ins EDA verspürt.

Obwohl sie den Vorstoss noch vor dem Rücktritt geschrieben hat, hofft Riklin, dass nun mit dem personellen Wechsel an der Spitze des EDA der Weg frei sei, den Fehler von 2011 zu korrigieren und die Abtrennung der Europapolitik von wirtschaftlichen Interessen rückgängig zu machen. «Der Bundesrat sollte rasch handeln und am besten noch vor der Wahl des neuen Bundesrates einen Entscheid treffen», sagt sie.

An seiner Medienkonferenz zum Rücktritt betonte Burkhalter letzten Mittwoch, dass damit der Weg frei sei, wichtige aussenpolitische Entscheide zu fällen. Während der Bundesrat letzten Freitag genau darauf verzichtete, macht nun offenbar das Parlament vorwärts. (Basler Zeitung)