«Ein unangenehmer Querschuss»

Das Tessin beschliesst einen strikten Inländervorrang – zum Ärger Italiens und von Parlamentariern. Die Initiative droht in Bundesbern versenkt zu werden.

Die Tessiner Stimmbevölkerung hat gestern Ja gesagt zur Initiative «Prima i nostri» («Zuerst die Unseren»). Die Vorlage der Tessiner SVP fordert, dass einheimische Personen im Falle gleicher Qualifikation bei der Stellenvergabe gegenüber Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz bevorzugt werden. Grenzgänger sollen auch weiterhin im Tessin Beschäftigung finden, allerdings nur in jenen Wirtschaftszweigen, in denen es einen «wirklichen Bedarf» gebe und keine einheimische Person ersetzt werde.

Das Tessiner Parlament und die Regierung hatten sich gegen die Initiative gestellt, weil sie nicht mit eidgenössischem Recht vereinbar sei und internationale Verträge gefährden könnte. Den von ihnen eingebrachten milderen Gegenvorschlag lehnten die Stimmbürger gestern jedoch ab.

Warum ist die Initiative problematisch?

Da es sich um eine Änderung der Kantonsverfassung handelt, müssen National- und Ständerat entscheiden, ob die Initiative überhaupt mit Bundesrecht vereinbar ist (wie dies etwa bereits mit dem Tessiner Burkaverbot geschehen ist).

Europarechtsprofessorin Christa Tobler ist wenig zuversichtlich, dass die Räte die Vorlage genehmigen werden. «Zuerst einmal liegen aussenpolitische Fragen nicht in der Kompetenz der Kantone. Zudem tangiert die Tessiner Initiative den Zuwanderungsartikel 121a der Bundesverfassung.» Auch inhaltlich könnte die Sache problematisch sein – zumal die Initiative unklar formuliert ist, wie Tobler kritisiert: Im Verfassungstext wird einerseits die Bevorzugung von «Personen, die auf Staatsgebiet leben» gefordert – gleichzeitig wird der «Vorrang der Schweizer» erwähnt. «Die Arbeitnehmer, die im Inland leben, sind de facto grösstenteils Schweizer – es könnte also eine indirekte Diskriminierung wegen Staatsangehörigkeit vorliegen, die nach dem Freizügigkeitsabkommen mit der EU verboten ist», sagt Tobler.

Lange war unklar gewesen, ob die umstrittene Vorlage überhaupt an die Urne kommen würde. Ein erstes Rechtsgutachten erklärte das Anliegen für unzulässig, später stufte es der Zürcher Rechtsprofessor Giovanni Biaggini in einer zweiten Beurteilung als zulässig ein. Biaggini will sich dazu nicht weiter äussern. Er verweist auf Anfrage auf das Gutachten, das er vor eineinhalb Jahren im Auftrag des Tessiner Staatsrates erstellt hatte, und erklärt, er habe die Debatte seit damals nicht verfolgt.

Das sagen die Bundesparlamentarier

Der Tessiner Volksentscheid wirft im Bundeshaus Wellen, namentlich unter den Mitgliedern der Staatspolitischen Kommission (SPK), welche die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative vorspuren. Für Nationalrat Cédric Wermuth (SP) ist klar: «Die Tessiner Verfassungsänderung ist ein offensichtlicher Verstoss gegen Bundesrecht.» Sie kollidiere mit dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit, zudem falle Aussenpolitik, um die es sich hier handle, in die alleinige Kompetenz des Bundes. «Der Bund kann dem Tessin keine Sonderregel erlauben, sonst muss er dies in der Folge auch bei weiteren Kantonen tun.»

Ähnlich argumentiert Tiana Moser (GLP). In einer ersten Einschätzung kommt sie zum Schluss, dass die Tessiner Verfassung mit einem strikten Inländervorrang nicht kompatibel mit dem Freizügigkeitsabkommen sei. Es stellten sich daher im Kern dieselben Probleme wie bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Für die Fraktionschefin der Grünliberalen ist klar: «Im Zweifelsfall geht das Freizügigkeitsabkommen vor.»

SVP sieht kein Problem

Weniger dezidiert, aber skeptisch äussert sich SPK-Vizepräsident Kurt Fluri. Der Freisinnige, Mitarchitekt des sogenannten Inländervorrangs light, plädiert dafür, dass das Bundesparlament die Tessiner Verfassungsänderung wenn möglich genehmigen soll. Der National- der und Ständerat hätten bislang kantonale Verfassungsänderungen erst in ganz wenigen «krassen» Fällen nicht goutiert, ruft Fluri in Erinnerung. Verbunden müsse damit allerdings der Auftrag sein, die Volksinitiative bundesrechtskonform umzusetzen. Dass dies womöglich gar nicht geht, bestreitet Fluri nicht. In einem solchen Fall hätte das Parlament die kantonale Verfassungsänderung zu verweigern.«Das sind halt die Risiken von Volksinitiativen, bei denen von Beginn weg klar ist, dass in der Umsetzung grösste Schwierigkeiten bestehen.»

Ganz anders beurteilt die SVP den Fall. Wie ihr Dossierführer Gregor Rutz erklärt, wird seine Fraktion die Tessiner Verfassungsänderung genehmigen. Rutz verweist auf den Artikel 121a in der Bundesverfassung; dort ist unter anderem ein Vorrang für Schweizerinnen und Schweizer verankert. Vor diesem Hintergrund ist für Rutz «nicht nachvollziehbar», was an der Tessiner Verfassungsänderung nicht bundesrechtskonform sein soll; dies im Gegensatz zum «Inländervorrang light», den die Mehrheit der nationalrätlichen SPK beschlossen hat. Hierbei handle es sich nicht um einen Inländervorrang, sondern nur um eine fakultative Stellenmeldepflicht, sagt Rutz und folgert: «Das Parlament ist gezwungen, die Tessiner Verfassungsänderung zu genehmigen.»

Pirmin Bischof will sich zum Tessiner Verfassungsartikel noch nicht äussern, da er ihn nicht im Detail kenne. Der CVP-Ständerat zeigt sich aber überzeugt, dass das Tessiner Volksvotum die Debatte in der ständerätlichen SPK über die Umsetzung der Zuwanderungsinitiative beeinflussen werde – wie genau, lässt Bischof offen. Verschiedene Ständeräte haben in den letzten Tagen klargemacht, dass ihnen der «Inländervorrang light» zu wenig weit gehe.

Das sagen die Tessiner Politiker

Viele befragte Politiker geben sich zurückhaltend, speziell die Tessiner Mitglieder der Staatspolitischen Kommission (SPK). Ständerat Filippo Lombardi hält es für verfrüht, die Materie juristisch zu beurteilen. «Wir werden das in der SPK mit Experten analysieren», sagt der CVP-Fraktionschef. Sich jetzt schon festzulegen, würde seiner Meinung nach der Diskussion vorgreifen. Dieser Ansicht ist auch sein Parteikollege Marco Romano. Ihn stört, wie die Debatte nun läuft. Der Tessiner Nationalrat bezeichnet es als «respektlos» gegenüber der Tessiner Stimmbevölkerung, einen Tag nach der Abstimmung die Vorlage als nicht bundesrechtskonform einzustufen. Er selber werde die Stellungnahme des Bundesrats abwarten, bevor er sich dazu äussere.

Auch der Tessiner Ständerat Fabio Abate (FDP) sagt, jetzt sei zuerst der Bundesrat am Zug. Die Landesregierung muss den Fall prüfen und dem Parlament eine Empfehlung aussprechen. «Beschlüsse des Volks sind verbindlich», sagt Abate. In speziellen Fällen, wie im nun vorliegenden, stelle sich aber die Frage, inwieweit sich der Volkswille bundesrechtskonform umsetzen lasse. Eine rechtliche Expertise des Bundes solle hier Klarheit schaffen, so Abate.

Filippo Lombardi weist darauf hin, dass es dem Tessin freistehe, die Kantonsverfassung auch ohne Genehmigung durch das Parlament zu ändern – allerdings könne dies vor Bundesgericht angefochten werden.

Was bedeutet die Vorlage für die Beziehung Schweiz - EU?

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt höchst fraglich ist, ob das Tessin einen Inländervorrang einführen wird: Das Abstimmungsresultat wird in Brüssel zur Kenntnis genommen. Zwar ist für die «Zuwanderung light», die derzeit im Parlament zur Umsetzung der Zuwanderungsinitiative diskutiert wird, kein Einverständnis der EU nötig. Rein technisch verschlechtere der Tessiner Abstimmungssonntag die Position der Schweiz gegenüber der EU also nicht, sagt Christa Tobler. Wichtiger ist das Signal: «Es ist ein unangenehmer Querschuss, der nicht dazu beiträgt, die Wogen zu glätten.»

«Wir nehmen das Votum im Tessin zur Kenntnis», sagt Margaritis Schinas, Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Schweiz und die EU führten seit Monaten intensive Gespräche. «Die Abstimmung im Tessin macht die ohnehin schon schwierigen Gespräche nicht einfacher», sagte Schinas in Brüssel. Juncker und Bundespräsident Johann Schneider-Ammann hätten beim Gespräch vergangene Woche in Zürich vereinbart, die Suche nach einer Lösung für die Umsetzung der Masseneinwanderunsginitiative fortzusetzen, welche die Interessen beider Seiten respektierten, so Schinas weiter. Beim nächsten Treffen am 28. Oktober in Brüssel werde man sicher auch über das Votum im Tessin diskutieren.

Der Ärger ist auch in Italien gross: Das Volksvotum sorgt in der italienischen Presse für Empörung, in der angrenzenden Lombardei sind bereits «Gegenmassnahmen» angekündigt worden.

Wie geht es weiter?

Bevor das Parlament entscheidet, ob es die Änderung der Kantonsverfassung genehmigt, wird der Bundesrat eine Empfehlung darüber abgeben. Dazu wird er zu beurteilen haben, ob die Initiative mit dem Bundesrecht vereinbar ist. Ein Sprecher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) teilt auf Anfrage mit, dieser Prozess dauere mehrere Monate. Die Botschaft des Bundesrates dürfte im nächsten Jahr verabschiedet werden.

Die Tessiner Kantonsregierung kündigte gestern eine Arbeitsgruppe mit allen im Parlament vertretenen Parteien an, um die «Hürden» bei der Anwendung des neuen Gesetzes zu überwinden. (baz.ch/Newsnet)