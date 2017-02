Einbrecherin in Intercity-Zug gefasst

Bei einer Kontrolle der Grenzwächter in einem Intercity-Zug von Genf nach Zürich sind eine gesuchte Einbrecherin und deren Begleiterin gefasst worden. Die Grenzwächter übergaben die jungen Frauen aus Serbien der Solothurner Kantonspolizei.

Die Frauen im Alter von 19 und 26 Jahren gingen den Grenzwächtern am Donnerstag ins Netz. Die Frauen konnten sich bei der Kontrolle nicht ausweisen. In Olten wurden sie aus dem Zug genommen und überprüft, wie das Grenzwachtkommando Basel am Freitag mitteilte.

Eine Frau war wegen Diebstahls und Sachbeschädigung in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben. Sie war unter verschiedenen Namen aktenkundig. Gegen die Begleiterin liegt eine mehrjährige Einreiseverweigerung für die Schweiz vor. Bei ihr wurde ein grösserer Bargeldbetrag sichergestellt. (sda/jue)