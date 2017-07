Einmal um die ganze Welt

Das Bundeshaus ist verwaist, die Parlamentarier sind in den Ferien und damit ist die Reisesaison des Bundesrates eröffnet: So traf Bundespräsidentin Doris Leuthard gestern in Paris erstmals auf den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden Nachbarländer erörterten bei dieser Gelegenheit die engen bilateralen Beziehungen etwas genauer.

Zeitgleich besuchte Amtskollege Johann Schneider-Ammann die Administration Trump in Washington – darunter auch Ivanka Trump, Tochter und Beraterin des Präsidenten. Die Amerikaner interessieren sich seit Längerem schon für das duale Bildungssystem der Schweiz und der Volkswirtschaftsminister versuchte ihnen dieses etwas näher zu bringen.

Förderung der bilateralen Handelsbeziehungen

Der gestrige Besuch in Washington ist der Abschluss einer ausgedehnten Reise, die vor gut zehn Tagen in Russland begann. Dazwischen gastierte Bundesrat Schneider-Ammann in Indonesien und Saudiarabien. Offizielles Ziel der ausgedehnten Promotionstour für die heimische Wirtschaft war die Förderung der bilateralen Handelsbeziehungen.

Während Schneider-Ammann in Jakarta über die Vorzüge des Freihandels diskutierte, besuchte Doris Leuthard in ihrer Rolle als Bundespräsidentin Ghana und Benin in Westafrika. Dabei sollten die traditionell guten Beziehungen zu den beiden Ländern weiter gestärkt werden.

Zur gleichen Zeit beendete Finanzminister Ueli Maurer seine viertägige Zentralasien-Reise. Die Besuche in Tadschikistan, Kirgistan und Kasachstan sind eine Konsequenz diplomatischer Verstrickungen: Mit den drei Ländern ist die Schweiz über den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank seit 25 Jahren eng verbunden. In den zwei Bretton-Woods-Gremien vertritt die Schweiz neben anderen Ländern eben auch die Interessen dieser drei Zentralasiatischen Republiken.

Einen Tag vor der Abreise in die Steppen Zentralasiens war Bundesrat Maurer noch bei den Mächtigen dieser Welt, am G-20-Gipfel in Hamburg, eingeladen.

Die drei Bundesräte Leuthard, Schneider-Ammann und Maurer legten seit Anfang Juli eine dermassen ausgedehnte Reisetätigkeit an den Tag, dass diesmal selbst der sonst so reisefreudige, scheidende Aussenminister Didier Burkhalter nicht mithalten konnte: Im Juli war dieser lediglich beim OSZE-Gipfel in Wien zugegen.

Fliegende Bundespräsidenten

Diese beeindruckende Vielreiserei der Bundesräte war immer wieder ein kontrovers diskutiertes Thema im politischen Betrieb. Während es bis in die späten 1980er-Jahre beispielsweise unüblich war, dass ein Bundesrat während seines Präsidialjahres verreist, ist das Türklinkenputzen und Händeschütteln auf dem internationalen Parkett mittlerweile eine der primären Beschäftigung eines Bundespräsidenten. 1989 war es die Solothurner SP-Nationalrätin Ursula Ulrich, die im Rahmen einer einfachen Anfrage vom Bundesrat wissen wollte, was genau der damalige Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz am Start eines Jachtrennens in Southampton, England zu suchen hatte. Die Irritation Ulrichs war durchaus verständlich und eine solche Abweichung von den bisherigen Gepflogenheiten verlangte nach einer Erklärung.

Delamuraz’ Besuch in Südengland war im Rückblick so etwas wie der Beginn einer neuen Zeitrechnung. Auslandsreisen gehören seither dazu und sie beflügeln zuweilen auch das Selbstverständnis der jeweiligen Amtsinhaber: So traf beispielsweise Bundespräsident Couchepin in seinem Präsidialjahr 2003 den spanischen König und die Staatspräsidenten der Nachbarstaaten: Jacques Chirac, Johannes Rau und Azeglio Ciampi.

Allesamt «Amtskollegen», wie sie Couchepin in dreister Überhöhung seiner eigenen Stellung nannte. Kurz zuvor hielt der machtbewusste Unterwalliser seinen Vorgängern im Amt noch vor, «sich als Staatsoberhäupter zu halten, während sie in Wirklichkeit nur ein Siebtel davon sind». (Basler Zeitung)