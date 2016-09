«Es ist die günstigste Lösung»

Letzte Woche tauchte Christine Egerszegi im Bundeshaus auf. Die Mission der Alt-Ständerätin: Den von ihr aufgegleisten Kompromiss zur Reform der Altersvorsorge retten.

Frau Egerszegi, wieso haben Sie letzte Woche im Parlament für den ständerätlichen Kompromiss zur Altersvorsorge 2020 geworben?

Als Präsidentin der eidgenössischen BVG-Kommission liegt es mir am Herzen, dass die Reform der Altersvorsorge gelingt.

Der Kompromiss, den Sie mit ausgearbeitet haben, stösst im Nationalrat auf mässigen Anklang. Sind Sie enttäuscht?

Der Kompromiss ist noch nicht begraben. Ich verweise auf die Finanzkommission des Nationalrats, die den Vorschlag des Ständerats zwar verteufelte, doch darauf hinwies, dass darauf zurückzukommen sei, sollte der Nationalrat keinen eigenen Kompromiss finden.

Wie kam es im Ständerat zu dem Kompromiss?

In der vorberatenden Kommission fällten wir damals erste Entscheide mit sieben zu sechs Stimmen. Mit einer so knappen Mehrheit lässt sich ein so wichtiges Geschäft nicht durchbringen. Urs Schwaller, Paul Rechsteiner und ich suchten danach als Ad-hoc-Arbeitsgruppe nach einer Lösung; später holten wir Alex Kuprecht, Verena Diener und Felix Gutzwiller dazu. Die Kommission nahm unseren Vorschlag schliesslich mit 9 zu 0 Stimmen an, was bedeutet, dass wir alle unzufrieden waren – aber überzeugt, dass wir einem Weg finden müssen, um den Umwandlungssatz bei der zweiten Säule zu senken.

Ihre Arbeitsgruppe entschied sich dafür, die Senkung des Umwandlungssatzes mit einer Erhöhung der AHV-Renten um 70 Franken pro Monat zu kompensieren. Wieso?

Es ist die günstigste Variante. Uns wurde vorgeworfen, den Gewerkschaften entgegenzukommen, doch das stimmt nicht. Wir sind immer davon ausgegangen, dass das Rentenniveau zu halten ist, nachdem 2010 eine Senkung des Umwandlungssatzes ohne Kompensation mit 73 Prozent Nein-Stimmen in der Volksabstimmung scheiterte. In der Arbeitsgruppe setzten wir uns das Ziel, eine Lösung zur Kompensation zu finden, die höchstens die vom Bundesrat eingesetzten 3,2 Milliarden Franken kostet. Unser Modell unterbietet diesen Wert mit 2,9 Milliarden Franken deutlich.

Ihre Partei schlägt vor, die Reduktion des Umwandlungssatzes innerhalb der zweiten Säule über eine Erhöhung der Beiträge zu kompensieren. Was spricht dagegen?

Die Wirtschaft kommt unser Modell weniger teuer zu stehen. Eine Kompensation alleine über die zweite Säule wird Arbeitnehmer und Arbeitgeber insgesamt 0,8 Lohnprozente kosten – die Kompensation über die AHV nur 0,3 Lohnprozente. Es ist wirklich die günstigste Lösung, was viele aber noch nicht sehen.

Und Ihnen gelang es letzte Woche nicht, sie zu überzeugen.

Alle Parlamentarier werde ich nie überzeugen. Ich versuche, eine Mehrheit zu erhalten. Es ist wichtig, dass wir am Ende nicht vor einem Scherbenhaufen stehen. Die Vorlage vom Ständerat hat die grösste Chancen, im Parlament und in der Volksabstimmung durchzukommen.

Mit Ihnen, Urs Schwaller, Verena Diener und Felix Gutzwiller ist die Mehrheit der Architekten des Kompromisses nicht mehr im Ständerat vertreten. Sind Sie zuversichtlich, dass dieser trotzdem daran festhält?

Ich bin überzeugt, dass der Ständerat am Kompromiss festhält. CVP und SP stehen dahinter, und die SVP ist im Ständerat sehr marginal vertreten. Bei den Freisinnigen rechne ich damit, dass ihre Westschweizer Vertreter – in deren Kantonen am Sonntag eine Mehrheit für eine Erhöhung der AHV-Renten stimmte – sich dem Kompromiss anschliessen werden. Eines meiner Ziele war es auch, mit neuen Ständeräten zu diskutieren.

Ihr Parteikollege Bruno Pezzatti hat im Nationalrat den Antrag gestellt, eine Schuldenbremse bei der AHV mit Auswirkung auf das Rentenalter als separates Geschäft zu beraten. Was halten Sie davon?

Ich halte gar nichts von dieser Idee. Es ist nicht so, dass es bei der AHV zwingend eine Schuldenbremse braucht. Die Ausgaben der AHV lassen sich auf Jahre hinaus berechnen, weshalb wir wissen, welche Mittel wir brauchen. Die Politik muss sich dahinterklemmen, diese Leistungen ausrichten zu können.

Ist es nicht an der Zeit, das ungeliebte Thema Rentenalter 67 anzupacken?

Die jetzige Revision ist notwendig, um das Rentenalter der Frauen an jenes der Männer anzugleichen, die Flexibilisierung des Rentenalters zu verwirklichen und den Umwandlungssatz zu senken. Gelingt dies, ist ein erster Schritt zur Sicherung der Altersvorsorge gemacht. Weitere Schritte braucht es, und bei der nächsten Revision wird das Rentenalter nicht tabu sein. Doch wenn diese Revision nun misslingt, haben wir wieder fünf oder sechs Jahre verloren – und das dient niemandem.

Was wünschen Sie sich von Ihren Parteikollegen im Nationalrat?

Dass sie einen Schritt machen und die notwendige Revision umsetzen. Kompromisse, wie der Ständerat einen vorschlägt, haben bei der Revision der Sozialwerke Tradition. Mit ihnen kommen wir im Gänsemarsch zügig voran. (baz.ch/Newsnet)