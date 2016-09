«Frau Rösti, Frau Gössi»

Eine SRF-Moderatorin verwechselt die Parteipräsidenten von FDP und SVP und bringt den SP-Chef aus dem Konzept.

In der Abstimmungsrunde am Sonntagabend sprach SRF-Moderatorin Natalie Christen die FDP-Parteipräsidentin Petra Gössi mit «Frau Rösti» an. Petra Gössi nahm es gelassen und lachte lautstark. SVP-Parteipräsident Albert Rösti, der neben Petra Gössi sass, verzog derweil keine Miene. Dafür tappte kurz darauf SP-Präsident Christian Levrat in die Versprecherfalle.

(jd)