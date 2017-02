Frühere Schweiz-Botschafter greifen Trump an

Bis vor wenigen Tagen war Suzi LeVine Amerikas Botschafterin in der Schweiz. Bis vor wenigen Tagen äusserte sie sich über ihren neuen Präsidenten in der Öffentlichkeit so, wie es ein Handbuch der Diplomatie vorschreiben würde: neutral bis an die Schmerzgrenze. Doch nun, zurück in den USA und befreit von den Zwängen ihres früheren Amts, schaltet sich die Anhängerin der Demokraten in die Debatte über Donald Trumps Einreisestopp ein – und das ziemlich vehement.

In einem Facebook-Beitrag, den sie gestern Abend veröffentlichte, stellt sich LeVine hinter das Personal in den US-Botschaften. In der Schweiz habe sie eine der komplexesten Konsularabteilungen überhaupt geleitet, die täglich Visa-Anfragen von Leuten aus mehr als 50 Nationen bearbeitet habe, schreibt sie. Dazu gehört auch der Iran, wo die Schweiz amerikanische Interessen vertritt. Sie wisse deshalb aus eigener Erfahrung, wie gründlich und streng die US-Beamten diese Gesuche prüften. Trump behaupte das Gegenteil: «Das ist lächerlich!»

Ein «echter Leader» zeichne sich dadurch aus, dass er zuerst Fragen stelle, schreibt LeVine weiter. «Bevor Sie unsere Beamten und Angestellten vor Ort schlechtmachen, besuchen Sie doch erst einmal eine unserer Konsularabteilungen im Ausland und machen Sie sich selbst ein Bild.»

Zuvor hatte sich LeVine schon kritisch über die Stellungnahme des Weissen Hauses zum weltweiten Holocaust-Gedenktag geäussert. Das Statement liess die Juden als grösste Opfergruppe der nationalsozialistischen Verbrechen unerwähnt. Auf Facebook rief LeVine dazu auf, bei den eigenen Abgeordneten dagegen zu protestieren. Sie habe selber soeben jedes Mitglied der Delegation ihres Staats Washington angerufen.

«Leute mit schlechten Absichten»

Noch aktiver ist LeVines Vorgänger als US-Botschafter in Bern, Donald Beyer. Der frühere Autohändler wurde 2014, ein knappes Jahr nach seiner Rückkehr in die USA, für die Demokraten in den Kongress gewählt. Auf Twitter schreibt er über Trumps Einreisestopp unter anderem: «Der #MuslimBan wurde ausgedacht von Leuten mit schlechten Absichten. Die Folgen für die betroffenen Menschen sind furchtbar. Ich habe es selbst gesehen. Hört auf damit!»

This #MuslimBan was created by #BadPeopleWithBadIntentions. The effects on real people have been awful. I've seen it in person. Stop it now. https://t.co/xPtMbbCSxX — Rep. Don Beyer (@RepDonBeyer) 2. Februar 2017

LeVines Stelle in Bern ist noch unbesetzt. Eine Geschäftsträgerin leitet die Botschaft interimistisch. Wahrscheinlich ist, dass Trump als neuen Botschafter einen Spender beruft, der ihn während des Wahlkampfs unterstützte. LeVine und Beyer waren vor ihrer Berufung nach Bern Unterstützer des früheren Präsidenten Barack Obama. (baz.ch/Newsnet)