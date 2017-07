GSoA mit Traumstart, SP und SVP mit Schlussspurt

2017 kommt keine einzige eidgenössische Volksinitiative zur Abstimmung, was nach der vielfach beklagten «Initiativflut» der letzten Jahre ungewohnt ist. Dass die Stimmberechtigten nur über Beschlüsse des Parlaments entscheiden, wird aber die Ausnahme bleiben. Zwölf Initiativen sind derzeit hängig, und noch dieses Jahr könnten drei weitere dazukommen, wie die Zwischenstände der verschiedenen Komitees zeigen:

Einen Traumstart haben die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und die Jungen Grünen hingelegt. In drei Monaten haben sie die Hälfte der nötigen 100'000 Unterschriften für ihre Kriegsgeschäfteinitiative gesammelt. Diese will der Nationalbank, Stiftungen und Pensionskassen untersagen, in Unternehmen zu investieren, die Kriegsmaterial produzieren. Nun liegt eine Einreichung Ende Jahr in Reichweite – weit vor dem Ablauf der Sammelfrist im Oktober 2018.

Komfortabel ist auch die Situation für SP, BDP und weitere Verbündete. Für ihre Transparenzinitiative haben sie mittlerweile zwischen 95'000 und 100'000 Unterschriften gesammelt. Das Begehren verlangt eine Offenlegung der Finanzierung von Parteien und Politkampagnen. Noch Anfang Mai musste das Initiativkomitee zittern, innerhalb eines Jahres war nur gut die Hälfte der nötigen Unterschriften zusammengekommen. Bis Ende Oktober bleibt den Initianten genügend Zeit, um ein ausreichendes Polster an Unterschriften zuzulegen.

Zuversichtlich zeigt sich schliesslich auch das Egerkinger Komitee um den Solothurner SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Die Sammelfrist für die Burkainitiative (offiziell: «Ja zum Verhüllungsverbot») läuft zwar am 15. September 2017 ab, und per Ende Juni hatten erst rund 89'000 Personen das Begehren unterzeichnet. Zurzeit laufe die Unterschriftensammlung aber sehr gut, sagt Wobmann.

Wie erklärt sich der Erfolg der Unterschriftensammler in den letzten Monaten? Die GSoA und die Jungen Grünen erhielten gleich zu Beginn viel Aufmerksamkeit. Sie nutzten Anfang April eine Aktion der Berner Friedensaktivistin Louise Schneider, um ihre Initiative zu lancieren. Die 86-jährige sprayte einen Bauzaun vor dem Gebäude der Schweizerischen Nationalbank in Bern an. Ein Selbstläufer wurde die Initiative deswegen aber noch nicht.

Die Internetplattform We Collect, auf der sich der Unterschriftenbogen für die Initiative ausfüllen und herunterladen lässt, verzeichnet rund 14'000 Unterschriften. Von diesen gingen aber nur rund 9000 bei den Initianten ein. «Es ist ein substanzieller Beitrag, doch die Unterschriftensammlung auf der Strasse ist nach wie vor zentral», sagt GSoA-Sekretärin Eva Krattiger. Besonders erfolgreich gesammelt haben die Initianten bei Open-Air-Veranstaltungen wie dem Gurtenfestival, das letzte Woche auf dem Berner Hausberg über die Bühne ging. «Dabei half uns auch das gute Wetter», sagt Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen.

Aufatmen bei der SP

Bei der SP ist man erleichtert, dass die Unterschriftensammlung doch noch in Fahrt kam. «Es kann nicht sein, dass die SP eine Initiative nicht zustande bringt», polterte Präsident Christian Levrat im Frühling. Bei den Kantonalparteien und anderen Sektionen der SP kam die Botschaft an. Sie liefern derzeit laufend Unterschriften in grosser Zahl ab. 5000 Unterschriften bei bezahlten Sammlern in Auftrag zu geben, wäre nicht nötig gewesen, sagt Co-Generalsekretärin Leyla Gül. Auch die SP und ihre Verbündeten sammelten an Festivals und profitierten allgemein von der Jahreszeit: «Zwischen den Frühlings- und den Sommerferien lässt sich bei gutem Wetter ausgezeichnet Unterschriften sammeln», so Gül.

Dass die Unterschriften beim Egerkinger Komitee zeitweise nur spärlich eingingen, begründet SVP-Nationalrat Wobmann mit der «sehr kleinen Organisation», die hinter der Initiative stehe. Zudem sei das von der SVP lancierte Referendum gegen das Energiegesetz dazwischengekommen. Am Inhalt der Initiative liege es hingegen nicht: «Wenn sie können, unterschreiben die Leute sofort.» Ende Monat will das Egerkinger Komitee laut Wobmann erneut eine Bilanz ziehen – und wenn nötig noch einen Schlussspurt hinlegen. (Tages-Anzeiger)