Gegen Töfflärm ist kein Kraut gewachsen

Für die Motorradfahrer ist es die Hälfte des Vergnügens, für die meisten anderen eine unzumutbare und gesundheitsschädigende Belastung: der Auspuffsound. CSP-Nationalrat Karl Vogler (OW) schrieb kürzlich in einem Vorstoss: «Ein einzelner Töff kann Hunderte von Menschen in ihrem Wohlbefinden einschränken.» Der Lärm sei ohrenbetäubend, Anwohner und Touristen litten massiv darunter. SP-Nationalrätin Silva Semadeni (GR) reichte gleichzeitig einen Vorstoss ein, in dem sie schrieb: «Motorradlärm entwertet die Naturlandschaft der Schweiz und vertreibt die Erholung suchenden Touristen.» Und das, obwohl das Strassenverkehrsgesetz vermeidbaren Lärm eigentlich verbietet.

Die beiden Interpellationen verlangten vom Bundesrat eine Erklärung, wie er Lärm von «illegal abgeänderten und überlauten Motorrädern» verhindern will (Vogler) und wie erhebliche Störungen der Bevölkerung an vielbefahrenen Strecken vermieden werden können (Semadeni). Der Bundesrat lässt die beiden Nationalräte nun auflaufen.

«Alte Modelle dürfen weiterhin Lärmgrenzwerte verletzen»

In einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort schreibt er zu Semadenis Interpellation, die Bestimmungen seien «nach heutigen Erkenntnissen grundsätzlich ausreichend, um einen genügenden Schutz vor Motorradlärm zu gewährleisten». Ähnlich ist der Tenor in der Antwort auf Voglers Interpellation: «Wer durch eine unangemessene Verwendung seines Fahrzeugs absichtlich vermeidbaren Lärm erzeugt, kann von der Polizei verzeigt werden. Das gilt auch für Personen, die ein illegal abgeändertes Fahrzeug führen.» Zusätzliche Massnahmen lehnt der Bundesrat ab. So ist heute etwa der Import von besonders lauten Auspuffanlagen, die hierzulande nicht zugelassen sind, erlaubt. Doch will der Bundesrat nichts ändern: «Dies widerspräche der Politik von Parlament und Bundesrat, wonach in der EU genehmigte Fahrzeuge und Fahrzeugteile in der Schweiz ohne Anpassungen oder weitere Prüfungen zugelassen werden dürfen.»

Manche Motorräder sind 24-mal so laut wie erlaubt – in vielen Fällen überschreiten Motorräder und teure Sportwagen die Lärmgrenzwerte völlig legal. Dabei nutzen sie denselben Trick, mit dem VW die Abgaswerte seiner Autos manipulierte. Auf dem Prüfstand bleibt der Lärm innerhalb der Grenzwerte, auf der Strasse aber entfalten die Auspuffanlagen ein regelrechtes Donnergrollen. Diese sogenannten Klappenanlagen werden seit dem 1. Juli 2016 europaweit nicht mehr zugelassen, auch in der Schweiz nicht. Doch die Verordnung betrifft nur zukünftige Automodelle. Die aktuellen Modelle dürfen erst ab dem 1. Juli 2022 nicht mehr in die Schweiz eingeführt werden. Laut Bundesrat wird die neue EU-Vorschrift «mit der Erneuerung des Fahrzeugparks Wirkung entfalten». Semadeni legt den Sachverhalt aber anders aus: «Alte Modelle dürfen weiterhin die Lärmgrenzwerte verletzen.»

Neue Studie in Arbeit

Semadeni richtet ein besonderes Augenmerk auf die Messung der Störwirkung von Lärm. Heute ist der sogenannte Dauerschallpegel massgebend, also ein Durchschnittswert, der über das Jahr hinaus gemittelt wird. Diese Berechnungsmethode ist seit 1987 verbindlich; die Festlegung von Lärmgrenzwerten basiert auf Erkenntnissen aus den 1970er- und 1980er-Jahren. Laut Semadeni wird die Lärmbelästigung dadurch unzureichend erfasst. Der Bundesrat räumt ein, dass kurze Schall-Ereignisse wie etwa «übermässig laute Motorraddurchfahrten» den massgeblichen Jahresmittelwert nur wenig beeinflussen. Trotzdem sei er der Ansicht, dass «die gesetzlich festgelegten Lärmermittlungsmethoden nach heutigem Wissensstand die tatsächliche Lärmbelastung abbilden».

Immerhin: Der Bundesrat weist darauf hin, dass derzeit eine vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierte Studie die Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Gesundheit untersuche. Diese Studie solle Grundlagen für eine «allfällige Aktualisierung der Berechnungsmethoden und der Lärmgrenzwerte schaffen». Der Bundesrat wolle nun die Resultate der Studie abwarten.

Enttäuschung über den Bundesrat

Sie begrüsse zwar, dass eine Studie in Arbeit sei, sagt Semadeni. Sie hofft, dass die Resultate die Risiken für die ständig lärmgeplagte Bevölkerung sichtbar mache. Abgesehen davon sei sie enttäuscht von der Antwort des Bundesrats: «Der Bundesrat weiss, dass es modifizierte Fahrzeuge gibt, die mehr Lärm verursachen als erlaubt. Er will aber nichts unternehmen.» Er anerkenne nicht einmal das Lärmproblem auf viel befahrenen Motorradstrecken wie Alpenpässe, Talschaften und Seeufer. Eine Lösung des «spezifischen Problems des Freizeit-Motorradlärms» sei nicht in Sicht.

Ohne Unterstützung des Bundesrats sieht Semadeni wenig Chancen, den Motorradlärm innert nützlicher Frist auf ein erträgliches Mass zu senken. «Für eine Mehrheit der Parlamentarier sind Motorräder und Autos noch immer heilige Kühe.» (baz.ch/Newsnet)