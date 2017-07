Gegenvorschlag bleibt aus

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats (SPK) will keinen Gegenvorschlag zur Rasa-Initiative. Das erklärte SPK-Präsident Heinz Brand (SVP, GR) gestern vor den Bundeshausmedien.

Die Initiative «Raus aus der Sackgasse» (Rasa) verlangt, den Zuwanderungsartikel aus der Verfassung zu streichen. Die Kommission empfiehlt das Volksbegehren mit 17 zu 2 Stimmen bei 6 Enthaltungen zur Ablehnung. Einen Gegenvorschlag hält die Mehrheit für unnötig, da ihre Anliegen mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative fast vollständig erfüllt worden seien, wie Brand sagte.

Das im Dezember verabschiedete Umsetzungsgesetz verzichtete auf die eigentlich in der Verfassung verankerten Kontingente, Höchstzahlen und einen Inländervorrang. Es beschränkt sich auf eine Stellenmeldepflicht in Berufen mit hoher Arbeitslosigkeit. Die Personenfreizügigkeit wird nicht in Frage gestellt.

Die Mehrheit der SPK möchte diese Diskussion nicht neu aufrollen. Auch soll jede weitere Verzögerung vermieden werden, nachdem der Bundesrat die gesetzlichen Fristen zur Behandlung der Rasa-Initiative bereits strapaziert hat. Dieser hat Ende April entschieden, die Initiative abzulehnen und keinen Gegenvorschlag auszuarbeiten, dies gegen den Willen von Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP), die ursprünglich unbedingt einen Gegenvorschlag ins Parlament bringen wollte.

Nicht mehrheitsfähig

Zunächst hatte sie darum zwei Varianten zur Diskussion gestellt: Die erste sah eine Ergänzung des Zuwanderungsartikels vor: Bei der Steuerung der Zuwanderung sollten völkerrechtliche Verträge berücksichtigt werden müssen, die von grosser Tragweite für die Stellung der Schweiz in Europa sind. Zudem wäre die Frist von drei Jahren für die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative aus der Verfassung gestrichen worden. Die zweite Variante beschränkte sich auf die Streichung der Frist. Nach der Vernehmlassung kam der Bundesrat zum Schluss, dass keine der beiden Varianten mehrheitsfähig wäre und zog seine Pläne für einen Gegenvorschlag zurück.

Der Nationalrat wird trotzdem über drei Gegenvorschläge diskutieren können, die laut Brand als Minderheitsanträge eingereicht werden. Jener von SP und Grünen will Kontingente und Höchstzahlen aus dem Zuwanderungsartikel streichen, jedoch das inländische Arbeitskräftepotenzial fördern und die flankierenden Massnahmen ausbauen, was noch mehr Bürokratie bedeuten würde. Die Umsetzungsfrist soll gestrichen werden. Das verlangt auch eine zweite, von der Mitte geprägte Variante. Diese will die Zuwanderung im Rahmen der völkerrechtlichen Verpflichtungen und im gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz steuern.

Freizügigkeit aufkünden

Ein dritter möglicher Gegenvorschlag stammt von der SVP. Sie will den Zuwanderungsartikel beibehalten, zusätzlich aber die Pflicht zur Kündigung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU in der Verfassung verankern.

Das Parlament hat nun bis Ende April nächsten Jahres Zeit, eine Abstimmungsempfehlung zu beschliessen. Entscheidet sich ein Rat für einen Gegenvorschlag, kann die Frist um ein Jahr verlängert werden. Denkbar ist, dass die Urheber die Initiative zurückziehen, nachdem das Parlament die Masseneinwanderungsinitiative im Einklang mit der Personenfreizügigkeit statt mit dem Initiativtext umgesetzt hat. Die Initianten wollen aber zunächst abwarten, wie sich die Räte positionieren. Ursprünglich hatten sie sich gegen einen Rückzug ausgesprochen, vor einem Monat angesichts der politischen Mehrheiten jedoch ihre Position aufgeweicht.

Einen Grundsatzentscheid könnte auch eine SVP-Initiative gegen die Personenfreizügigkeit provozieren. Eine solche haben die Delegierten der Partei erst im Grundsatz beschlossen. Zudem verhandeln die Schweiz und die EU weiter über ein Rahmenabkommen über institutionelle Fragen. Kommt eine Einigung zustande, wird das Volk das letzte Wort haben. (sda)