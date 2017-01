Genosse fährt seiner Partei in die Parade

Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) ist die grösste Schweizer Steuerreform seit Jahrzehnten. Weil die SP dagegen das Referendum ergriffen hat, stimmt die Schweiz am 12. Februar darüber ab. Entsprechend wichtig ist die Abstimmung für die SP. Dass die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog an vorderster Front für die Steuerreform kämpft, kommt in ihrer Partei schlecht an. Als Parteipräsident Christian Levrat fragte, «warum wir Roche und Novartis Hunderte Millionen Franken schenken sollen, während die Krankenkassenprämien auch dieses Jahr wieder um 5 Prozent steigen», konterte Herzog Anfang Dezember: «Diese Aussage ist komplett falsch.» Zur gleichen Zeit twitterte Michael Sorg, Co-Generalsekretär der SP Schweiz und Mediensprecher: «Kaum beschliesst der SP-Parteitag einstimmig die Nein-Parole zur USR III, wird die Mediensprecherin von Roche und Novartis nervös.» Worauf Levrat diesen Tweet weiter verbreitete.

Und nun fährt wieder ein Genosse seiner Partei in die Parade. In einem heute im regionalen Onlineportal «Zentralplus» veröffentlichten Interview sprach sich der Zuger Stadtpräsident, Dolfi Müller, ausdrücklich für die USR III aus: «Ich finde, dass die Reform für Zug unter dem Strich mehr Vorteile als Nachteile bringt.» Das habe damit zu tun, dass im Kanton Zug die Gewinnsteuersätze nicht besonders stark nach oben oder unten korrigiert werden müssten.

In Zug beträgt aktuell der effektive Unternehmensgewinnsteuersatz (inklusive Bundessteuer von 8,5 Prozent) 14,6 Prozent. Als Folge der USR III will der Kanton den Steuersatz auf 12 Prozent reduzieren, womit Zug die schweizweit tiefsten Firmensteuern hätte. In Basel-Stadt, Genf und der Waadt sollen die Steuersätze fast halbiert werden – in Basel-Stadt etwa von 22,17 auf 13,79 Prozent. Kleinere Reduktionen sind in den Kantonen Zürich (18,2 statt 21,15 Prozent) und Bern (rund 17 statt 21,64 Prozent) vorgesehen.

Die Zuger Sicht liegt ihm näher

Wegen der drohenden Steuerausfälle in dreistelliger Millionenhöhe haben sich im Gegensatz zu den Kantonen verschiedene Städte und Gemeinden gegen die Steuerreform ausgesprochen. So zum Beispiel der Stadtzürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne), die Genfer Finanzvorsteherin Sandrine Salerno (SP), die Berner Gemeinderätin Ursula Wyss (SP) und die Bieler Finanzdirektorin Silvia Steidle (FDP). Dafür hat Dolfi Müller zwar Verständnis: «Natürlich sehe ich, dass die Reform für andere Städte, wie etwa Genf, sehr viel stärkere Veränderungen bringen würde.» Aber schliesslich liege ihm als Zuger Stadtpräsident die Sicht der Zuger Gemeindepräsidenten einfach näher.

Auf die Frage, ob er keine Skrupel habe, sich gegen die eigene Partei zu stellen, sagte Müller: «Als Exekutivmitglied kann man nicht Parteisoldat sein.» Als junger Sozialdemokrat habe auch er gegen das Bankgeheimnis und gegen die Sonderstatusgesellschaften gekämpft. «Beides wäre erreicht, aber nun wehrt sich ausgerechnet die SP gegen die Abschaffung der Sonderstatusgesellschaften?» Nein, er glaube, die USR III sei im Grundsatz eine gute Sache.

Dolfi Müller hatte bereits vor zwei Jahren bei seinen Parteikollegen für Aufregung gesorgt, als er den Zuger SVP-Regierungsrat Heinz Tännler zur Wahl in den Bundesrat empfahl. Auch sein heutiges Ausscheren kommt bei der SP nicht gut an. Beat Jans, Basler SP-Nationalrat und prominenter Wortführer zur USR III, meint: «Dolfi Müller macht genau das Gleiche wie die Bürgerlichen, er ignoriert unsere Argumente komplett.» So würde Müller sich um die Tatsache foutieren, dass die ursprünglichen Vorschläge des Bundesrats für eine teilweise einnahmenseitige Kompensation bei den Aktionären von den Bürgerlichen abgelehnt wurden.

«Seine Haltung ist sehr kurzsichtig»

Zudem verschweige der Zuger Stapi auch, dass «unsägliche Steuerabzüge» eingeführt werden sollen, die unnötig, teuer und ungerecht sind. «Seine Haltung ist sehr kurzsichtig. Er tut so, als gebe es nur alles oder nichts», kritisiert Jans weiter. Die SP habe aber immer klar gesagt, dass es eine Reform braucht, aber nicht eine so überladene und teure. Jans: «Erst ein Nein macht die Verbesserung möglich und verhindert, dass der Mittelstand so hohe Ausfälle bezahlen muss.»

Und was sagt Parteisprecher Michael Sorg zum Interview? Ist Müller nun der Mediensprecher der Zuger Konzerne? «Dolfi Müller argumentiert aus Sicht von Stadt und Kanton Zug, das entspricht seiner Rolle», antwortet Sorg vorsichtig. Die SP Schweiz habe natürlich einen etwas anderen Blickwinkel. Aus nationaler Perspektive gäbe es ganz klar mehr Verlierer als Gewinner: die Städte, die Gemeinden, die Kirchen, aber vor allem die Steuerzahlenden, die mit höheren Belastungen rechnen müssen. «Gewinner wie die Stadt Zug gibt es leider nur ganz wenige», so Sorg. (Tages-Anzeiger)