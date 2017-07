Gewitter, Sturm und Hagel beenden den Hitzetag

Heute am frühen Abend hat sich über dem Wallis und dem Berner Oberland eine Gewitterzone gebildet, welche sich immer weiter ausbreitete und verstärkte und letztlich der Zentralschweiz Hagel und Sturmböen gebracht hat. Laut MeteoNews hat sich die Gewitterzone über die Nordwestschweiz in Richtung Rheintal und Bodensee verlagert und auch dort für teils stürmischen Wind gesorgt. Die «Carmen»-Premiere an den Bregenzer Festspiele konnte dennoch wie geplant beginnen.

Am Hochrhein entstand ein neuer Gewitterherd. Durch eine ausgeprägte Druckwelle waren auch zwischen Zürich und St. Gallen verbreitet starke bis stürmische Böen zu verzeichnen, heisst es im Communiqué. Zwischen dem Toggenburg und dem St. Galler Rheintal kam es zu einer erneuten Intensivierung der Niederschläge, hier fielen zum Teil noch einmal Hagelkörner mit einem Durchmesser von über 2 Zentimetern.

Bereits am Nachmittag stiegen die Temperaturen in Sitten auf 33,9 und in Chur auf 33,8 Grad. Laut SRF Meteo wurden in Valbella und Davos neue Jahreshöchsttemperaturen gemessen. Am späteren Nachmittag entlud sich über Adelboden ein Gewitter; in Luzern gab es Extremböen.

In Luzern 111 km/h Sturmböe, in Adelboden 47 Millimeter Regen in 30 Minuten und und und..

^FBhttps://t.co/9APa2R5mWD — SRF Meteo (@srfmeteo) 19. Juli 2017

In Adelboden fielen 61 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Schäden sind allerdings nach ersten Erkenntnissen gering.

Die stellvertretende Gemeindeschreiberin Silvia Büschlen sagte der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage, die ganze Wegmeister-Equipe sei im Einsatz und die Feuerwehr aufgeboten. Doch seien ihren Informationen zufolge nur kleine Bächlein da und dort über die Ufer getreten, nicht aber die grösseren Bäche Engstligen und der Allenbach.

Auf der Vorderseite des Gewitters kam es zu heftigen Böen. In der Stadt Luzern und auf dem Uetliberg im Kanton Zürich wurden 111 Kilometer pro Stunde gemessen. Bis in die Nacht hinein kann es laut SRF Meteo vor allem den Voralpen entlang zu weiteren sehr starken Gewittern mit Starkregen, Hagelschlag und Sturmböen kommen.

#Sommergewitter: rund 60 #Feuerwehreinsätze innert 1,5 Stunden im Kanton Zürich. V.a. umgestürzte Bäume & Äste müssen weggeräumt werden ^ke pic.twitter.com/dNqpatR9CB — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) 19. Juli 2017

In Zürich vermeldete Schutz & Rettung, dass es im Kanton zu rund 60 Feuerwehreinsätze innert 90 Minuten gekommen sei. Insbesondere seien umgestürzte Bäume weggeräumt worden. (nag)