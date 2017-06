Handy weg – Panik!

Und dann musste es bei der Aargauer Polizei plötzlich schnell gehen. Ueli Giezendanner hatte den Diebstahl seines Handys gemeldet, mehr noch: Der SVP-Nationalrat hatte sein Gerät mit sensiblen Daten, persönlichen Kontakten und Mails («Meils», O-Ton Giezendanner) auch noch orten können. Ganz in der Nähe seines Wohnorts Rothrist. In Strengelbach. Die Ortungs-App gab sogar eine genaue ­Adresse an. Ein Durchsuchungsbefehl musste also her. Subito!

Es braucht nicht viel Fantasie, um sich den aufbrausenden Fuhrhalter, der seit Jahrzehnten wie ein 40-Tonner durch die Politik rumpelt, in diesem heiklen Moment vorzustellen: komplett ausser sich. Und überaus dezidiert.

Zuvor war Giezendanner noch persönlich zum Haus gefahren, wo er sein Handy vermutete, und hatte – ganz im Ermittlungsfieber – mit einem Nachbarn gesprochen. Dessen Aussage, da wohnten ganz anständige Leute drin, hatte den bestohlenen Politiker aber nicht davon abhalten können, schliesslich die Polizei aufzubieten. So schickte sich diese nun an, ein Haus im ruhigen Strengelbach zu durchsuchen. Was würde sie dort er­warten? Harmlose Gelegenheitsdiebe? Oder gar ein gut organisierter Verbrecherring?

Wie in jedem guten Krimi

Doch kurz vor dem Showdown in Strengelbach ­erfuhr die ganze Geschichte – wie in jedem guten Krimi – einen überraschenden Dreh. Ueli Giezendanner meldete sich plötzlich noch einmal bei der Polizei. Sein Handy war gefunden worden! Und zwar im Auto seiner Frau. Die Durchsuchungs­aktion konnte also abgeblasen werden. Aber was genau war passiert?

Dem Regionalsender Tele M1 schilderte der Politiker die dramatischen Stunden bis zum Fund noch einmal. In seinen Erzählungen ging es um ein Auto, das zur Reparatur gebracht werden musste, ein zweites Auto, das von seiner Frau gefahren wurde, und eine Ortungs-App, die eine falsche Adresse angab. Eine komplizierte Angelegenheit. Auf jeden Fall wurde das Handy schliesslich unter dem Autositz von seiner Frau Roberta gefunden.

Diese ist übrigens erst seit ein paar Tagen seine Angetraute. Sie konnte so schon mal live miterleben, wie ihr 63-Jähriger auch zu politisieren pflegt: sofort reinschiessen und laut poltern – ohne Rücksicht auf Details. (Tages-Anzeiger)