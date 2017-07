Hochseeschiffe – parlamentarische Aufsicht schaltet sich ein

Die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte (GPK) befassen sich mit den Bürgschaften des Bundes für die Hochseeschiffe. Sie haben zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Angesichts der Tragweite der Vorkommnisse stellten sich Fragen zur Geschäftsführung im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und im Wirtschaftsdepartement (WBF), heisst es in einer Mitteilung. Nach Angaben des Bundesrates seien im Rahmen der Administrativuntersuchung Mängel in Bezug auf die Bürgschaften erkannt worden. Die GPK-Arbeitsgruppe will sich nun mit dem Untersuchungsbericht befassen, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Anschliessend wollen die GPK entscheiden, ob weiterer Abklärungsbedarf besteht und wie sie vorgehen wollen.

Grosser Verlust

Die Bürgschaften für die in Schieflage geratenen Schweizer Hochseeschiffe kommen den Bund teuer zu stehen. Das Parlament genehmigte im Juni zähneknirschend einen Nachtragskredit von 215 Millionen Franken.

Die Mehrheit befand, man habe keine Wahl. Es gelte nun jedoch dafür zu sorgen, dass die übrigen rund 600 Millionen der Bürgschaft nicht auch noch verloren gingen. Der Bund ist für Schiffe unter Schweizer Flagge Bürgschaften über insgesamt 770 Millionen Franken eingegangen.

Aus dem Verkauf von 13 Schiffen erzielte der Bund rund 74 Millionen Franken. Der Ausfall beträgt damit voraussichtlich 190 Millionen. Im Kredit von 215 Millionen ist eine Reserve eingerechnet.

Risiko falsch eingeschätzt

Der Bund hatte seit 1959 Bürgschaften gewährt, um in einem Krisenfall die Versorgung des Landes sicherstellen zu können. Zuletzt erneuert wurden die Bürgschaften 2008. Damals schätzte der Bundesrat das Risiko noch als gering ein. Inzwischen steckt die Hochseeschifffahrt aber weltweit in der Krise. Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann beteuerte im Parlament, sein Departement habe einen grossen Aufwand betrieben, um den Schaden möglichst gering zu halten. Dass weitere Schiffe in Schieflage geraten könnten, schloss er allerdings nicht aus. «Ich kann Ihnen keine Garantie geben», sagte er. (nlu/sda)