Ivanka Trump posiert mit Schneider-Ammann

Als Schlusspunkt seines Besuchs in Washington traf Bundesrat Johann Schneider-Ammann die Tochter des US-Präsidenten Ivanka Trump. Inhaltlich ging es um Berufsbildung. «Die USA engagiert sich für Berufsbildung und Training. Die Schweiz ist bereit, zu helfen», schrieb der Wirtschaftsminister auf Twitter. Ob das Foto von ihm und Ivanka das Zeug zum viralen Hit hat, wird die nahe Zukunft zeigen.

Meeting with @IvankaTrump at White House: US committed to build up vocational education and training. Switzerland ready to support. JSA pic.twitter.com/dGeIvKhCxW