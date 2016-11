Laufzeitbegrenzung für AKW kommt auf jeden Fall

Sollten über 45 Prozent zustimmen, werden Mitteparteien und die Linke eine AKW-Laufzeitbeschränkung aufgleisen. «Wenn das Volk knapp Nein sagt zur Initiative, müssen wir dem Rechnung tragen», meint der Präsident der Energiekommission Stefan Müller-Altermatt (CVP). Das zeige ihm, dass es eine Regelung des AKW-Endes braucht.»

Sein Fraktionskollege Karl Vogler ergänzt: «Es war ein Fehler, auf Abstellregeln zu verzichten, das hat der Abstimmungskampf gezeigt.» Darum werde er das Langzeitbetriebskonzept bei einem knappen Ergebnis per Motion wieder einbringen.

Recherchen der «SonntagsZeitung» zeigen, dass es einen weiteren Grund gibt, weshalb sich die Kommission dem Konzept nochmals annimmt: Die Nuklearaufsicht Ensi macht hinter den Kulissen und entgegen dem Willen von CVP-Energieministerin Doris Leuthard Druck auf eine solche Regelung.

Selbst CVP-Präsident schwenkt um

Scheiterte eine Regelung zuvor just an der CVP, will sich das Parteipräsidium in den nächsten Tagen für einen erneuten Anlauf aussprechen, sofern die Initiative nicht doch noch gewaltigen Schiffbruch erleidet. Selbst Präsident Gerhard Pfister räumt inzwischen ein: «Solche Überlegungen können je nach Resultat Sinn machen.»

Der Linken genügen reine Abstellregeln derzeit noch nicht: «Nach der Abstimmung über die Ausstiegsinitiative noch mit dem Langzeitbetriebskonzept zu kommen, ist wie das Kondom erst nach dem Sex anziehen zu wollen. Diese Chance ist ungenutzt verstrichen», meint der SP-Fraktionschef Roger Nordmann.

