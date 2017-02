Machtkampf auf Kosten der Sicherheit

Finanzminister Ueli Maurer (SVP) ist als politischer Chef der Zollbehörde im Bundesrat mit einem Antrag aufgelaufen, das Grenzwachtkorps mit 50 Profis der Militärpolizei zu unterstützen. Eine Bundesratsmehrheit spielt derzeit die Verzögerungstaktik von Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) mit, die das Vorhaben via Sicherheitsausschuss des Bundesrats verhindern will. Dort sitzt neben Bundesrätin Sommaruga Aussenminister Didier Burkhalter (FDP), der stets eng mit der Justizministerin kooperiert. Auch Burkhalter steht der Entlastung des Grenzwachtkorps durch ein paar Militärpolizisten skeptisch gegenüber. Auf verlorenem Posten steht deshalb im Sicherheitsausschuss Verteidigungsminister Guy Parmelin (SVP), der grundsätzlich bereit wäre, maximal 50 seiner Militärpolizisten dem Grenzwachtkorps zuzuweisen.

Seine Absicht, mit bis zu 50 Profisoldaten der Militärpolizei im Bedarfsfall die Grenzwache rasch unterstützen zu können, machte Maurer Ende letzten Jahres bekannt. Als Begründung dafür lieferte er seine Lageanalyse.

Maurer und Alfano fanden sich

Demnach erwarten der SVP-Bundesrat und das Grenzwachtkorps dieses Jahr eine Zunahme der Anzahl Migranten, die von Italien kommend versuchen könnten, durch die Schweiz nach Norden zu gelangen. Maurer sagte Ende Dezember vor Journalisten: Deutschland werde 2017 seine Landesgrenze voraussichtlich verstärkt kontrollieren, um illegale Einreisen zu unterbinden. Die Willkommenskultur werde während des Wahljahres kaum anhalten. Dasselbe gelte für Frankreich, das seine Grenzen zu Italien schon länger systematisch kontrolliere.

Weil auch Österreich für eine Schliessung des Brenners bauliche Massnahmen getroffen habe, sei zu erwarten, dass 2017 vermehrt versucht werde, die Schweiz als Korridor zu nutzen. Denkbar sei auch, dass die Schweiz vermehrt zum Zielland von Migranten werde, wenn Deutschland seine Asylpraxis verschärfen würde. Solcherlei Logik widersprach Justiz­ministerin Sommaruga postwendend in einem Interview mit der Aargauer Zeitung. Mit Prognosen zu Asylzahlen seien schon einige danebengelegen, dozierte sie. Sie bleibe deshalb lieber bei den Tatsachen. «Und Tatsache ist: Letztes Jahr sind die Asylgesuche um einen Viertel zurückgegangen.»

Was sie dabei verschwieg: Es war ausgerechnet Finanzminister Maurer, dem bei einem Treffen mit Italiens Innenminister Angelino Alfano im Juli 2016 gelang, was Justizministerin Sommaruga trotz häufigen Besuchen in Italien verwehrt blieb: eine bessere Zusammenarbeit im Migrationsbereich zwischen Italien und der Schweiz im Rahmen von Schengen-Dublin. Seit sich Maurer mit Alfano einigte, gelten für italienische Behörden plötzlich längere Büroöffnungszeiten, was die geordnete Rückübernahme von Migranten aus der Schweiz betrifft. 27 000-mal haben die Italiener letztes Jahr Migranten wieder in ihre Obhut genommen, die zuvor von Italien aus illegal in die Schweiz eingereist waren und die hierzulande keinen Asylantrag stellen wollten. Dieser Rekord trug massgeblich dazu bei, dass die Anzahl Asylanträge mit gut 27 000 letztes Jahr deutlich unter Budget blieb.

Sommaruga ist unzufrieden

Das rasche und unkomplizierte Abkommen, das Maurer mit Alfano damals traf, war Sommaruga, wie zu vernehmen ist, stets ein Dorn im Auge. Sie will nun, notfalls auf Kosten der Sicherheit, den zweiten kleinen Coup Maurers verhindern, nämlich die Grenz­wache wenigstens punktuell und bei Bedarf, ab Frühjahr/Sommer mit Profipolizisten des Militärs entlasten zu können. Sommaruga drang im Bundesrat im Januar mit ihrem Gegenantrag durch, die Pläne Maurers zur weiteren Diskussion dem Sicherheitsausschuss des Bundesrats zuzuweisen.

Damit kann der Antrag Maurers wenigstens verzögert werden – ein Zwischenziel der Justizministerin, die ihre EU-hörige Migrationspolitik mit Unterstützung des Staatssekretariats für Migration unbeirrt weiterführen will. Wenig erstaunt deshalb, dass auch Staats­sekretär Mario Gattiker seiner Chefin per Interview helfend zur Seite sprang. Im St. Galler Tagblatt sagte er, «gemäss unseren Prognosen» müsse 2017 nicht mit einem starken Anstieg der Asylgesuche gerechnet werden. ­Der Notfallplan sehe aber nur für ein solches Szenario den Beizug der Armee vor.

Man will also zuerst den Notfall abwarten, bis man Militärpolizisten in den Einsatz schickt. Dass ein solcher Einsatz eine gewisse Vorlauf-, Koordinations- und Ausbildungszeit verlangt, solcherlei lässt man im Justizdepartement derzeit lieber ausser Acht. (Basler Zeitung)