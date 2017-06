«Man stellt uns dar, als würden wir gegen Ausländer agieren»

Kontroverse um Rentner im Ausland

Ein beträchtlicher Teil der AHV-Renten fliesse ins Ausland, rechnete gestern der «Blick» vor. Nämlich 32,2 Prozent aller Renten beziehungsweise 13,1 Prozent der gesamten Rentensumme. Die meisten Auslandrentner leben in Italien. Im Zusammenhang mit der Altersreform 2020, über die im September abgestimmt wird, wurde dazu FDP-Präsidentin Petra Gössi zitiert: «Rentner im Ausland generieren in der Schweiz keine Wertschöpfung. Sie zahlen weder Steuern noch konsumieren sie hier. Ihnen vergolden wir den Ruhestand auf Kosten der nächsten Generationen.»



Die Befürworter der Altersreform reagierten in derselben Zeitung: Unia-Präsidentin Vania Alleva bezeichnete den Angriff auf die früheren Gastarbeiter als «beschämend». SP-Präsident Christian Levrat bezichtigt Gössi der «klassischen FDP-Arroganz», sie beleidige Menschen, die ehrlich und hart für ihre Rente gearbeitet haben. CVP-Präsident Gerhard Pfister sagte, FDP und SVP sollten froh sein, weil die Auslandrentner immerhin die schweizerische Infrastruktur entlasten würden. (bl)