Ein Angestellter der Fluggesellschaft leidet am Aerotoxischen Syndrom. Deutsche Forscher haben die Krankheit untersucht. Mehr...

Als erste Fluggesellschaft der Welt besitzt Swiss jetzt eine Bombardier C-Series. 29 weitere folgen. Das moderne Flugzeug soll die expandierende Billigkonkurrenz in Schach halten. Mehr...

Die fehlende Reiselust nach den Terroranschlägen in Paris und Brüssel bekommt auch Easyjet zu spüren. Dennoch will der Billiganbieter das Streckennetz in der Schweiz ausbauen. Mehr...