Neue Grossaktion der Schweizer Justiz wegen Fussball-WM 2006

Die Fifa-Affäre weitet sich nochmals aus. Heute vor einer Woche, am 23. November, haben in der Deutschschweiz mehrere Razzien stattgefunden. Dies bestätigt die Bundesanwaltschaft (BA). Im Fokus der Ermittler steht der Schweizer Urs Linsi, der von 2002 bis 2007 als Generalsekretär der Fifa amtete: «Die am 23. November durchgeführten Massnahmen erfolgten im Zusammenhang mit Urs Linsi», schreibt ein Sprecher der BA.

Die Justiz ermittelt wegen Verdachts auf Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung, Geldwäscherei und Veruntreuung. Der Finanzblog «Inside Paradeplatz» hatte zuerst berichtet, dass sich das Verfahren der BA auch gegen Linsi richtet. Der 67-jährige Ex-Credit-Suisse-Banker lebt im Kanton Aargau. Er war von 2010 bis 2011 Präsident von GC.

6,7 Millionen Euro vom DFB an die Fifa

Bereits bekannt ist, dass die Berner Strafverfolger in demselben Dossier seit dem 6. November 2015 gegen die frühere Spitze des Deutschen Fussball Bundes (DFB) ermitteln, namentlich gegen die Ex-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt sowie Franz Beckenbauer, der das OK-Komitee für die Fussball-WM 2006 präsidierte.

Das Verfahren dreht sich um die Frage, ob die WM 2006 gekauft war. Konkret geht es um eine verschleierte Zahlung von 6,7 Millionen Euro vom DFB an die Fifa im April 2005. Offiziell war die Überweisung als Beitrag des DFB an die Eröffnungsgala der WM 2006 deklariert. Tatsächlich aber leitete die Fifa das Geld sogleich an den früheren Adidas-Chef Robert Louis-Dreyfus weiter. Dieser wiederum hatte bereits drei Jahre zuvor zehn Millionen Schweizer Franken – ungefähr dieselbe Summe – an eine Firma von Mohamed Bin Hammam in Doha überweisen lassen. Der Katarer war ein globaler Machtträger in der Fussballwelt, bis er wegen Korruptionsvorwürfen lebenslang gesperrt wurde. Auch Franz Beckenbauer war in die auffälligen Zahlungsströme verwickelt.

Linsi war der Kontaktmann für den DFB

Der Verdacht, der nun im Raum steht: Die verdeckte Zehn-Millionen-Zahlung nach Katar könnte dazu beigetragen haben, das «Sommermärchen» nach Deutschland zu holen. Und die DFB-Spitze glich später die «Finanzspritze» wieder aus, die durch Robert Louis-Dreyfus erfolgt war. Einen direkten Beleg dafür, dass die zehn Millionen als Schmiergeld dienten, gibt es allerdings nicht.

Urs Linsi war im April 2005 im Fax- und Briefverkehr zwischen Fifa und DFB der Kontaktmann seitens des Weltverbands. Das ergibt sich aus dem Bericht der Anwaltskanzlei Freshfields, die im Auftrag des DFB die Vorkommnisse rund um die WM 2006 aufklären sollte.

Wegen des Strafverfahrens ist Linsi als Präsident der kleinen Zürcher Bank Sparhafen in den Ausstand getreten. Er sei sich «keiner Schuld bewusst», heisst es in einem Schreiben der Sparhafen-Spitze an die Genossenschafter, aus dem «Inside Paradeplatz» zitiert. Man habe der Bitte von Urs Linsi entsprochen, «seine Ämter (…) bis zur Klärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ruhen zu lassen».

Urs Linsi und sein Anwalt waren für baz.ch/Newsnetnicht erreichbar.

