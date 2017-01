«Politik und Wirtschaft verzeihe ich Lügen eher als den Medien»

Verlegertagung in Zürich

Zu seiner Dreikönigstagung hatte der Verband Schweizer Medien am Dienstag in Zürich auch unbequeme Redner eingeladen. So erklärte der deutsche Medienrechtsanwalt Ralf Höcker den Verlegern, wann in Deutschland gegen Schweizer Medien vorgegangen werden kann. Hart mit diesen ins Gericht ging der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP). Er warf den Medien vor, die Sorgen der Bürger zuwenig ernst zu nehmen und die Deutungshoheit zunehmend dem Staat zu überlassen.



Pietro Supino, als Verwaltungsratspräsident der Tamedia auch Herausgeber des TA, hielt seine erste Ansprache als Verlegerpräsident. Als ein Ziel des Verbandes für 2017 nannte er eine Beschränkung der Aktivitäten der SRG im Internet und auf dem Werbemarkt. Von der Post forderte er eine «transparente» Kostenberechnung. Sorgen bereitet den Verlegern trotz technischer Innovationen nach wie vor die Entwicklung auf dem Werbemarkt. «Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass 2017 ein gemütlicheres Medienjahr werden wird», so Supino. (mw)