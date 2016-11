«Putin will auf dem Balkan Unruhe stiften»

Seit 17 Jahren engagieren sich Schweizer Truppen in Kosovo für Frieden und Stabilität. Jetzt soll der Bestand von Schweizer Soldaten reduziert werden. Laut einem Bericht von «10 vor 10» werde Verteidigungsminister Guy Parmelin beantragen, die Truppen von 235 auf 165 Mann zu verkleinern. Dafür soll das Mandat um drei Jahre verlängert werden. Voraussichtlich wird der Bundesrat heute Mittwoch darüber entscheiden. Aus dem Bericht geht nicht hervor, wie Parmelin die geplante Truppenverkleinerung begründet.

«Die Schweizer dienen als Brückenbauer»

Auslandredaktor und Balkan-Kenner Enver Robelli hält den geplanten Abbau der Truppen für keine gute Idee: «Politisch ist Kosovo nicht stabil.» Einerseits schwele ein Konflikt zwischen Regierung und Opposition, andererseits habe Russland zu einer Destabilisierung in verschiedenen Balkanstaaten beigetragen. «Russland versucht, den Nato-Beitritt von Montenegro zu verhindern und torpediert die Annäherung Serbiens an die EU. Aus Schweizer Sicht wäre es ein schlechtes aussenpolitisches Signal, wenn man die Truppen reduziert», sagt Robelli. Den Swisscoy-Truppen misst er eine grosse Bedeutung zu. «Die Schweizer dienen als Brückenbauer zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen und sind eine wichtige Stütze der Nato im Logistikbereich.»

Im kommenden Jahr steht Kosovo laut Robelli vor besonderen Herausforderungen. Dann nämlich wird ein Sondertribunal erste Anklagen gegen frühere UCK-Kämpfer erheben. «Wenn hochrangige kosovarische Politiker verhaftet werden sollten, dann könnte es zu Unruhen kommen. In diesem Umfeld ist die Rolle der Nato-Truppen und der Schweiz sehr wichtig.» Sollte aber ein Vakuum entstehen, würde Russland dies ausnützen. «Herr Putin will keine Demokratie im Balkan aufbauen, er will Unruhe stiften», sagt Robelli.

SVP fordert das Ende des Mandats

Die Verlängerung des Mandats und die Verkleinerung der Truppen müssen vom Parlament abgesegnet werden. Erste Stimmen aus dem Nationalrat deuten darauf hin, wie die Fronten verlaufen könnten. SVP-Sicherheitspolitiker Adrian Amstutz (BE) sagte zu «10 vor 10», der Einsatz der Schweizer Armee in Kosovo müsse auf Ende 2018 beendet werden. SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf (ZH) fordert, dass die Schweiz in Kosovo weiterhin Hilfe leistet. «Die Schweiz als neutrales Land ist sehr akzeptiert und wir sind glaubwürdig.» Erst letzte Woche reiste eine elfköpfige Delegation der Sicherheitspolitischen Kommission nach Kosovo, um die Swisscoy-Truppen zu besuchen. Neben Amstutz und Seiler-Graf war auch FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger (AG) dabei. Sie sagte anschliessend zum «Blick», der Einsatz der Schweizer Soldaten werde in Kosovo «sehr geschätzt und respektiert».

Nach dem Kosovo-Krieg im Jahr 1999 entsandte die Schweiz zunächst 160 Mann, um mit den Nato-Truppen Nothilfe zu leisten und den Frieden zu sichern. Heute sind die Swisscoy-Soldaten vorwiegend für Transport und Logistik zuständig, engagieren sich aber auch im Bereich der Überwachung und vermitteln in Konflikten. Zuletzt erhöhte das Parlament den Bestand im Jahr 2014 um 15 Mann, was zu Mehrkosten von 1,6 Millionen Franken führte. Der damalige Verteidigungsminister Ueli Maurer (SVP) engagierte sich auch für die Verlängerung des Mandats und erklärte, das Interesse der Schweiz an einem stabilen Balkan sei nach wie vor gross. (baz.ch/Newsnet)