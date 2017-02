Schöne neue Gesundheitswelt

Bis 2030 werden sich die Krankenkassenprämien verdoppeln. Es ist diese happige Ansage des Beratungs­unternehmens Ernst & Young (EY), die aufhorchen lässt. Belegt wird diese Schreckensbotschaft durch eine Studie zum Krankenversicherungsmarkt in der Schweiz. Bis ins Jahr 2030, so die Hochrechnung, werden die Gesundheitskosten voraussichtlich auf 116 Milliarden Franken anwachsen. Nicht die heute durchschnittlich 396 Franken Monats­prämie, sondern 826 Franken wären dann monatlich zu budgetieren.

Der Schweizer Krankenversicherungsmarkt steht somit unter Druck, könnte diesem ohne Verbesserungsmassnahmen in absehbarer Zeit überlebenswichtige Nachfragesegmente wegbrechen. Darum wäre eine strategische Neuorientierung nicht nur notwendig, sondern auch gut realisierbar. Wie viele andere Bereiche ist auch das Gesundheitswesen im Begriff, von der Digitalisierung erfasst zu werden. Activity-Tracker, elektronische Patientendossiers, sowie Online-Apotheken sind alsbald Realität. Den Experten von EY zufolge bietet die Digitalisierung lukrative Chancen: Gerade die bislang grösstenteils brachliegenden Datenmengen bieten ungeahntes Potenzial. Mittels gezielter Datengenerierung und Datenanalysen sollen Prävention, Früherkennung sowie Behandlung von Krankheiten grundlegend verbessert werden.

Gemäss EY haben die Krankenversicherer so die Möglichkeit, sich von einer Kasse für Kranke zu einem Partner für Gesundheit zu wandeln. Als integrierte Gesundheitspartner wären Krankenversicherer zukünftig lebenslanger Partner für Versicherte. Wie EY schreibt, kann so nicht nur der Komfort für Kunden gesteigert werden, auch die Gesundheitskosten würden aufgrund höherer Effizienz im Gesundheitswesen sinken.

Gleichermassen rechnet auch der Bundesrat in seinem Bericht «Gesundheit 2020» vor, dass 20 Prozent der Gesamtkosten durch ein effizienteres Gesundheitssystem eingespart werden könnten. Effizienter deshalb, weil der Kunde telemedizinische Beratung einholen kann. Dabei wird nicht nur die Kontaktaufnahme erleichtert, über das Smartphone lassen sich auch Medikamente bestellen oder Fotos von Symptomen zur Kontrolle übermitteln.

Effizienter ist nicht günstiger

Dem Effizienz-Argument betreffend Kostensenkung ist allerdings mit Skepsis zu begegnen. Wie die Studie zu bedenken gibt, vermag der technologische Fortschritt – anders als beispielsweise in der IT-Branche – die Kosten im Gesundheitswesen nicht zu verringern.

Das Gegenteil ist der Fall. Wird medizinische Behandlung als Folge digitalisierter Dienstleistungskanäle schneller und einfacher zugänglich, ist in einem durchregulierten, auf Umverteilung basierenden Gesundheitssystem viel eher mit Kostenerhöhungen zu rechnen. Denn gesundheitliche Risiken werden sich immer diagnostizieren ­lassen. Helfen detailliertere Datensätze und wirksamere Datenanalysen jedoch dabei, noch so kleine, nicht der Norm entsprechende Zellen ausfindig zu machen – und Ausgaben aufgrund mangelnder Kostentransparenz und ungenügendem Kostenbewusstsein einer breiten Versichertenmasse aufgetragen werden können – werden die Kosten wohl eher steigen.

Das Gesundheitswesen über die Digitalisierung effizienter werden zu lassen, damit dieses effizienter ausgenutzt werden kann, ist keine nachhaltige Lösung.

Eine weitere Möglichkeit zur Kostenkontrolle sehen die Verfasser der Studie in der Gesundheitsprävention, an der sich auch die Krankenkassenversicherer beteiligen können. In der Schweiz werden für Prävention erst gerade 2,2 Prozent der gesamten Gesundheitskosten eingesetzt.

Über Wearables (tragbare Computersysteme), Apps und andere Technologien sollen die Kunden dazu angehalten werden, persönliche Daten an ihre Versicherung abzutreten. Im Gegenzug erhalten diese Prämienrabatte, vorausgesetzt, sie erfüllen die gesundheits­relevanten Vorgaben. Eine Vorgehensweise, die allgemein unter dem Konzept «Pay as you live» bekannt ist. Stimmen die Anreize, das zeigt eine im Rahmen dieser Studie durchgeführte Umfrage, dann sind Schweizer Versicherte durchaus bereit, ihre Daten mit dem Krankenversicherer zu teilen.

Prävention als Bevormundung

Natürlich werden sich diese Befunde erst bestätigen müssen. Dass vielen eine solche systematisierte Überantwortung persönlicher Informationen – vor allem aus datenschutzrechtlichen Gründen –sauer aufstösst, steht ausser Zweifel. Überhaupt stellt sich die Frage, wie stark die stets als Bevormundung wahrgenommene Prävention in einer aufgeklärten Gesellschaft funktioniert. Gerade der mündige Bürger will sich doch nicht vorschreiben lassen, wie viele Schritte er tagsüber zu gehen hat, was er essen und wie lange er schlafen soll. Benachteiligt werden zudem Personen, die beispielsweise aufgrund einer Gehbehinderung nur mühselig Schritte gehen können oder krankheitshalber an Fettleibigkeit leiden.

Die Gesundheitskosten verdoppeln sich bis 2030. Unter den derzeitigen politischen Rahmenbedingungen wird auch die von EY gepriesene Digitalisierung und deren Möglichkeiten diesen Trend nicht brechen können. (Basler Zeitung)