Schwyz schmettert Einheitssteuer ab

Michael Soukup. Aktualisiert um 00:30 3 Kommentare Drucken

Erstmals hätte ein grösserer Kanton die Flatrate-Tax einführen sollen. Doch eine Gegnerschaft aus Bürgerlichen, Linken und einem Milliardär brachte die Vorlage zu Fall.

Die eine Revolution ist gestern ausgeblieben: Schwyz wird nicht, wie von der Kantonsregierung gewünscht, die neuartige Flatrate-Tax einführen. Damit gibt es schweizweit weiterhin nur in den Kleinkantonen Obwalden und Uri eine Einheitssteuer auf Einkommen. Dafür hat sich in Schwyz etwas anderes Revolutionäres ereignet: Mit einem Ergebnis, wie es deutlicher kaum sein könnte, lehnten die Schwyzer eine Vorlage ab, hinter der nicht nur die rein bürgerliche Regierung, sondern auch die im Kanton tonangebende SVP und die FDP standen. Die beiden Parteien kommen auf einen Wähleranteil von fast 55 Prozent, trotzdem wurde der Einheitstarif mit 78,8 Prozent abgeschmettert.

«Ich wüsste nicht, wann die Schwyzer Bevölkerung der Regierung das letzte Mal eine solche Abfuhr erteilt hat», sagt der Schwyzer CVP-Kantonsrat und frühere Kantonalpräsident Andreas Meyerhans. Und auch sein grünliberaler Ratskollege Markus Ming spricht von einem historischen Entscheid: «Das Resultat ist absolut beeindruckend, ja es ist gewaltig.» Die Steuergesetzrevision wurde neben einem aus CVP- und GLP-Vertretern bestehenden bürgerlichen Komitee auch von der SP bekämpft.

Keine umgedrehte Solidarität mit den Reichen



Mit der Einführung der Flatrate-Tax wären im Kanton Schwyz ab 2017 sämtliche Einkommen – unabhängig von ihrer Höhe – mit einem Tarif von 5,1 Prozent besteuert worden. Dies hätte dem Kanton zusätzliche 130 Millionen Franken in die Staatskasse gespült – Geld, das der Kanton dringend braucht. Zur Abfederung der Mehrbelastung sollte der Sozialabzug für Alleinstehende um 10'000 Franken auf 13'200 Franken und jener für Ehepaare um 20'000 Franken auf 26'400 Franken erhöht werden. «Doch eine Flatrate-Tax führt selbst bei hohen Sozialabzügen zwangsläufig zu einer stärkeren Belastung der Mittelschicht», sagte der Basler Wirtschaftsprofessor Kurt Schmidheiny dem TA letztes Jahr.

An vorderster Front für die Flatrate-Tax kämpfte der freisinnige Finanzdirektor Kaspar Michel. «Das ist ein deutliches Verdikt, das es zu akzeptieren gilt. Das Leben geht weiter», sagt er. Die Befürworter hätten mit der Botschaft «die Steuern gehen rauf – und zwar nicht wenig» antreten müssen; «damit konnten die Gegner die Steuervorlage mit wenigen Schlagworten viel einfacher bekämpfen». Ganz anders vor zwei Jahren, als erstmals seit Jahrzehnten die Steuern in Schwyz erhöht wurden. Damals stimmten die Schwyzer mit 59,2 Prozent der Steuerreform zu. Die Erhöhung ging aber nur zulasten der hohen und sehr hohen Einkommen. Dazu Michel: «In den letzten drei Jahrzehnten sanken die Steuern dank dem Zuzug von Reichen kontinuierlich für alle. Nun wäre es an der Zeit gewesen, dass auch der Mittelstand eine Steuererhöhung mitträgt, damit die Reichen nicht wieder wegziehen.» Diese umgekehrte Solidarität mit den Reichen seien die Schwyzer aber offensichtlich nicht bereit mitzutragen.

Die Regierung muss handeln

Erstaunlich ist, dass die Steuervorlage in allen Gemeinden des Kantons und folglich auch im reichen Ausserschwyz abgelehnt wurde. So gab es in Wollerau, und Freienbach hohe Nein-Anteile von 77,3 respektive 73,5 Prozent. Mit ein Grund dafür dürfte die Kritik des in Freienbach lebenden SVP-nahen Financiers Martin Ebner an der Flatrate-Tax («ein veritables Eigengoal») gewesen sein. Er störte sich an der Verdoppelung der Vermögenssteuer für Vermögende. Damit sollte die Einheitssteuer der Bevölkerungsmehrheit schmackhaft gemacht werden.

Nächste Woche wird die Schwyzer Regierung die neuen Finanzzahlen für 2017 mit einem erwarteten Defizit zwischen 40 und 50 Millionen Franken präsentieren. «Wenn wir die Einnahmen nicht bald erhöhen, werden wir noch ein Jahr lang das Defizit mit dem Eigenkapital auffangen können», sagt Michel. «Danach müssten wir uns weiter verschulden.» Kurzfristig könnte der Kantonsrat eine Erhöhung des Steuerfusses beantragen. Die CVP warnt aber vor überstürzten Aktionen. Sie will am Dienstag ihren Plan B in Form einer progressiven Tarifkurve vorstellen.

(Tages-Anzeiger)