Seelsorger und grosser Bruder

Welcher grosse Bruder sorgt, aus Anlass seines Todes, schon als solcher für ­landesweite Beachtung? Gerhard ­Blocher, der Seelsorger, der frühere Pfarrer und ehemalige Gemeindepräsident von Hallau, einem Weinbaudorf im ­Schaffhauser Klettgau, der grosse ­Bruder von Christoph Blocher, ist ­gestern Morgen gestorben. Er war 82 Jahre alt.

Seine Abdankungsfeier fand bereits statt. Und zwar in dessen Anwesenheit, am 80. Geburtstag. Er habe seine ­Beerdigung geplant, erzählte er später lachend, sogar wer aufspielen solle: Die Guggemusig. Ein Bekannter habe ihm gesagt, er solle das genau so machen, aber an seinem 80. Geburtstag. Es war, so ist zu mutmassen, einer der wenigen Ratschläge, die er befolgte, statt sie selbst zu geben – mir nichts, dir nichts. Es sei ein ­gelungenes Fest geworden.

Gerhard Blocher war ein begna­deter Seelsorger. Ohne zu moralisieren, im Gegenteil: Dies enttarnte er stets schonungslos, sagte ohne gemein­gültige Vorschrift seinem Gegenüber Belangloses. Jedenfalls wirkte es im ersten Moment so. Das Belanglose, es erwies sich später aber als Impfkristall. Auch bei jenen, die ihn gar nicht als Seelsorger konsultierten, löste er Denkvorgänge aus. Diese führten, auf den eigenen Kräften beruhend, weiter. Es war eine Gnade, über die Blocher verfügte, die Gemütslage des Gegenübers blitzschnell zu erfassen und das Richtige zu sagen. Viele ­bleiben ihm dankbar dafür. Blochers Seelsorge war nicht massenmedientauglich. Denn das Gesagte, oft in ­einfache Bildern übertragen, aber stets mit tiefem Sinn, taugt im Fernkampf über elektronische Medien jederzeit zur katastrophalen Fehlinterpretation.

Gegner, für die Verunglimpfung persönlicher Höhepunkt bedeutet, ­können so auf dem Boden liegende Wurfgeschosse aufheben und sie, ­heulend vor Glück, zurückschleudern. Was legitim erscheint, tut am anderen Ende weh. Die Schmach nach dem oft missverstandenen TV-Dokumentarfilm, den er bis zuletzt nicht als verunglückt empfand, sie tat ihm weh. So wie er lachte, konnte er auch weinen. Ehrlich.

Gerhard Blocher lebte die Auseinandersetzung, den Streit. Er attackierte mit verbaler Brachialgewalt, mit ­unheiligem Zorn. Aber, seine Attacken erfolgten niemals aus Hass, den er nicht kannte, nicht aus einer beliebigen Gefühlslage heraus. Sie waren wohl überlegt und deshalb für Getroffene ebenfalls schmerzlich.

Gerhard Blocher hatte eine moderne, prophetische Gabe; er konnte auf die Sache dahinter verweisen, weil ihn diese von Kind an interessierte. Er las schon früh in Büchern, die er im Studierzimmer seines Vaters fand, die nicht für sein Alter gedacht waren. Sein Bemühen, verständlich zu sprechen, entsprang nicht dem Bewusstsein, etwas Besonderes zu sein, es hatte vielmehr mit der Achtung des Gegenübers zu tun. Wer so spricht, dass ihn sein Gegenüber nicht versteht, handelt zu wenig durchdacht. Es entsprach ­deshalb Blochers Schicksal, dass, wer seine metaphernreiche Sprache nicht sprach, ihn falsch verstehen mochte.

Wer auf Pfarrer Blocher angewiesen war, nahm seine Hilfe in Anspruch. Zum Beispiel eine Familie, die einen schweren Schicksalsschlag zu ertragen hatte. Er verbrachte Tage und Nächte bei ihr. So lange, bis es die Familie alleine weiterschaffte.

Gerhard Blocher übernahm viele Mündel. Auch für sie sorgte er ungezählte Stunden lang. Und als der ­Pfarrer pensioniert wurde, wählte ihn die Gemeinde zum Präsidenten. Man liess ihn also nicht gehen, man kommandierte ihn, per Urnenentscheid. So empfand er es und so sagte er es auch, etwa im Lokalradio. Das politische Amt suche er nicht, aber er habe dem ­Wählerauftrag, ohne Wenn und Aber, zu folgen. Auch damals, als er so sprach, lachten manche im Kanton.

Die Hallauer aber wussten, was sie an ihm hatten – einen ehrlichen, intellektuell überqualifizierten Chrampfer, der sich rund um die Uhr für sie und ihre Anliegen bedingungslos einsetzt. Zudem einer, der dies ohne Gemeindepräsidentenlohn tat, weil er ja bereits eine Pension habe. Und so schnaufte er wohlbeleibt den Rebhang hinauf, wenn es dort oben einen Nachbarschaftskrach gab. Er schlichtete, leitete Sitz­ungen und Versammlungen. Vor allem hielt er die Autonomie hoch, gegen jene in Schaffhausen vorne, die er mochte. (Basler Zeitung)