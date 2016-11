Souveräner Auftritt der Armeespitze

Verteidigungsminister Guy Parmelin (SVP) hält Wort, nimmt in der Projekt­abwicklung für neue Kampfflugzeuge Schritt für Schritt und schafft Transparenz. Dazu gehörte gestern Abend eine inhaltlich wenig spektakuläre Information über den Stand von Vorbereitungsarbeiten. Für Antworten auf publikums­trächtige Fragen nach möglichen Flugzeugtypen oder ob das Stimmvolk über den Kauf abschliessend entscheiden soll, ist es nach Erläuterung Parmelins noch früh. Alle Optionen bleiben offen. Parmelin und seinem neuen Chef des Armeestabs, Divisionär Claude Meier, ging es darum, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit zu wahren.

Dies ist deshalb nicht ganz einfach, weil die Lebensdauer der F/A-18-Flotte bis etwa 2025 beschränkt ist. Der Typen­entscheid soll bis ins Jahr 2020 fallen. Der Beschaffungskredit soll danach ins Rüstungsprogramm 2022 aufgenommen werden. Die neuen Flugzeuge sollen dann ab 2025 ausgeliefert werden. Bis neue Kampfjets operativ vollumfänglich einsetzbar sind, dauert es anschliessend nochmals fünf Jahre. Unternähmen die Zuständigen in Armeeführung und Politik nichts, entstünde zwischen dem absehbaren Ende der F/A-18-Flotte und der vollen Verfügbarkeit neuer Jets eine Sicherheitslücke im Luftraum über der Schweiz.

Kostendach von 490 Millionen

Gestützt auf einen Expertenbericht wollen Parmelin und Armeestabs-Chef Meier dies verhindern, indem sie die Lebensdauer der F/A-18-Flotte verlängern. Auch die angejahrten Tiger F-5 sollen bis 2025 weiterfliegen – vorab als Zieldarstellung und Aggressor in Luftkampftrainings sowie für den Luftpolizeidienst. Letzteres eingeschränkt bei Tag und guter Sicht. Weiter auf dem F-5 basieren wird so die Patrouille Suisse.

Neben der Nutzungsdauer-Verlängerung der F/A-18 zum Maximalpreis von 490 Millionen Franken und dem Weiterbetrieb von 26 Tiger F-5 hat Bundesrat Parmelin entschieden, einen Kredit von zehn Millionen für die Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung bereits ins nächste Rüstungsprogramm 2017 aufzunehmen.

Kampfdrohnen gibt es noch nicht

Mit diesen drei Schritten nimmt Parmelin Druck weg vom Beschaffungsprojekt, wo dies möglich ist. Die Entscheidungsträger behalten mit der Beseitigung der «strategischen Lücke» zwischen 2015 und 2030 jene Handlungsfreiheit, die Voraussetzung dafür ist, ein erneutes Scheitern einer Kampfjet-Beschaffung zu verhindern. Divisionär­ Meier, der als Chef des Armeestabs seinen ersten öffentlichen Auftritt souverän absolvierte, erklärte, weshalb die Schweiz auch in Zukunft Kampfflugzeuge brauche. Es sei heute nicht absehbar, dass andere Flugsysteme demnächst Flugzeuge ersetzten könnten. Helikopter und Drohnen seien keine Option. Auch eine Beschränkung auf vom Boden aus abgefeuerte Luftabwehrraketen sei nicht möglich. Denn Raketen können nicht für den Luftpolizeidienst eingesetzt werden. Ihren Schlussbericht will die Expertengruppe plangemäss im Frühling vorlegen. Die Expertengruppe setzt sich zusammen aus Vertretern von Armee, der Beschaffungsbehörde Armasuisse und der Departementsspitze.

Optionen bei der Evaluation

Wie umfangreich die Wettbewerbsaktivitäten (Evaluation) ausfallen werden, ist ebenfalls noch Gegenstand von Diskussionen im Expertenkreis. Denkbar wäre – immer gemäss gestern veröffentlichtem Kurzbericht –, dass nur ein oder zwei bekannte Flugzeugtypen evaluiert werden. Die Resultate der letzten Prüfung der Typen Rafale (Frankreich) Eurofighter (Deutschland, Italien, Spanien, Grossbritannien) und Gripen (Schweden) könnten dabei, um Neuerungen erweitert, relativ rasch ergänzt werden. Allerdings hätte dies den erheblichen Nachteil, dass es in den Preis- und Kooperationsverhandlungen keinerlei oder nur wenig Konkurrenz unter Anbietern gäbe.

Werden demgegenüber zusätzliche Typen in die Evaluation einbezogen, müssen nach Expertenansicht die be­­reits aus dem Jahr 2008 bekannten Kandidaten dasselbe Evaluations­pro­gramm durchlaufen. Andernfalls be­stünde das Risiko, dass unterlegene Anbieter eine Ungleichbehandlung geltend machen könnten.

Gemäss Expertenbericht kann im Falle einer umfangreichen Kandidatenprüfung eine Vorevaluation entweder in der Schweiz oder in den Herstellerländern durchgeführt werden. Es gäbe dann zuerst eine «Longlist». Die abschliessende Evaluation mit jenen Kampfflugzeugen, die später noch auf einer «Shortlist» verbleiben, müsste «wenn immer möglich» in der Schweiz stattfinden. Dies soll Tests in der Schweizer Topografie ermöglichen so­­wie die Kompatibilität mit bestehenden Systemen und Schweizer Einsatzverfahren aufzeigen.

Einigermassen aufgeregte Kritik von gestern Abend durch Armeeabschaffer sind durchaus ein Indiz dafür, dass es diese Kreise schwer haben dürften, einen Jet-Kauf zu verhindern, sollten die Bürgerlichen diesmal nach schlüssiger Evaluation und transparenter Entscheidungsfindung geschlossen auftreten. (Basler Zeitung)