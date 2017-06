Stempeln wie alle anderen?

Andy Tschümperlin, damals Chef der SP-Bundeshausfraktion, hatte sich vor den Wahlen 2015 nie siegessicher gegeben. Und doch nicht mit der Abwahl gerechnet. Sie traf ihn hart. Tschümperlin hatte drei Jahre zuvor seinen Job als Schulleiter aufgegeben, um sich ganz der Politik zu widmen. Weil mit dem Nationalratsmandat sein ganzes Einkommen von einem Monat auf den anderen wegfiel, bezog er darauf während fünf Monaten die Überbrückungshilfe des Bundes. Dann trat er eine Stelle als Bildungsleiter im Strafvollzug an.

Die Überbrückungshilfe beträgt monatlich 2350 Franken, eine maximale AHV-Rente, und wird während höchstens zweier Jahre gewährt. Der Antrag wird diskret behandelt, nur der Präsident der parlamentarischen Verwaltungsdelegation und ein Sekretär wissen davon. Wer als Bittsteller anonym bleiben will, bleibt es. Tschümperlin ist einer der wenigen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Die Hilfe sei zu tief, sagte er damals, sie reiche nirgendwo hin. Er hätte zwar ergänzend Arbeitslosengeld beantragen können. Doch das habe sein Stolz nicht zugelassen.

Bezahlt vom Steuerzahler

Für Nationalrätin Natalie Rickli (SVP) ist es ein «Affront gegenüber jedem Bürger», wenn sich ehemalige Parlamentarier zu gut seien, um stempeln zu gehen. Sie fordert mit einer parlamentarischen Initiative die Abschaffung der Überbrückungshilfe. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat im Januar mit grosser Mehrheit zugestimmt, alle ausser die Vertreter von SP und Grünen waren für die Abschaffung. Die Ständeratskommission hat den Vorstoss letzte Woche sehr knapp abgelehnt. Angesichts des Stimmverhältnisses ist es aber möglich, dass der Vorstoss später auch im Ständerat eine Mehrheit findet.

Die Leistung sei in gewissen Fällen ­gerechtfertigt, schrieb dessen Kommission. Zumal sie keine Mehrkosten generiere. Das stimmt zwar unter dem Strich, denn Ex-Parlamentarier haben Anrecht auf Arbeitslosenentschädigung, die Bundeshilfe wird ihnen darauf angerechnet wie ein Zwischenverdienst. Aber es handelt sich um zwei verschiedene Kassen. In die Arbeitslosenversicherung fliessen Lohnabgaben, die Überbrückungshilfe berappt der Steuerzahler.

Laut Angaben des Bundes haben bisher 22 Personen die Überbrückungshilfe bekommen und insgesamt 870 000 Franken bezogen. 2003 wurde sie eingeführt – unter anderem deshalb, weil man verhindern wollte, dass Parlamentarier während ihrer Amtszeit gut bezahlte Nebenjobs suchen, um sich für die Zukunft abzusichern.

«Wenn Ex-Parlamentarier auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind, sagt das einiges über sie aus.»Natalie Rickli

Sie wolle die Überbrückungshilfe nicht in erster Linie aus finanziellen Gründen abschaffen, sagt Nationalrätin Rickli. Sondern weil es im Milizsystem vorgesehen sei, dass Politiker auch beruflich engagiert sind. Deshalb sollten sie nach der Abwahl keine Hilfe benötigen. Zudem müssten scheidende Bundesparlamentarier sofort wieder eine Stelle bekommen, sagt sie. «Immerhin gehören sie dem höchsten gesetzgebenden Gremium des Landes an. Wenn Ex-Parlamentarier auf dem Arbeitsmarkt schwer vermittelbar sind, sagt das einiges über sie aus.»

Auch CVP-Präsident Gerhard Pfister argumentiert mit dem Milizgedanken. In diesem System dürften sich Politiker nicht auf ihr Mandat konzentrieren. Mit der Überbrückungshilfe gehe man aber genau davon aus. Und fördere damit die Tendenz hin zu einem Berufsparlament.

Nach Ansicht von Katharina Prelicz-Huber, die 2008 bis 2011 für die Grünen im Nationalrat sass, ist das Milizsystem ein Mythos: «Wer das Amt als National- oder Ständerat ernst nimmt, hat nebenbei kaum noch Zeit für eine richtige Erwerbstätigkeit.» Eine Studie hat kürzlich das Pensum der parlamentarischen Arbeit mit rund 50 Prozent beziffert.

«Wer die Überbrückungshilfe abschaffen will, hat in der Regel einen gut bezahlten Job von einer Arbeitgeberin, die einen Bundeshaus-Lobbyisten beschäftigen will und entsprechend grosszügig mit den Absenzen umgeht.»Katharina Prelicz-Huber

Abgesichert dank Lobbyistenjob

Doch für ein richtiges Engagement genüge das nicht, sagt Prelicz-Huber, die vor fünf Jahren abgewählt wurde, jedoch keine Hilfe benötigte. Sie glaubt: «Wer die Überbrückungshilfe abschaffen will, hat in der Regel einen gut bezahlten Job von einer Arbeitgeberin, die einen Bundeshaus-Lobbyisten beschäftigen will und entsprechend grosszügig mit den Absenzen umgeht.» Naturgemäss seien dies vor allem die bürgerlichen Politiker, welche die gut dotierten und mit Lobbying-Absichten verbundenen Jobs bekämen. «Wir Linken bekommen eher die ehrenamtlichen Aufgaben», sagt sie, die heute im Gemeinderat der Stadt Zürich politisiert.

Ein Gegner der Überbrückungshilfe ist auch FDP-Ständerat Andrea Caroni. Er findet ebenfalls, dass es für ehemalige National- und Ständeräte zumutbar sei, aufs Arbeitslosenamt zu gehen. Die Überbrückungshilfe sei ein «Schamschutz», eine diskrete Teil-Arbeitslosenversicherung für Abgewählte. Zudem sei das System fragwürdig: «Wer es sich leisten kann, auf das Arbeitslosengeld zu verzichten, steht finanziell nicht so schlecht da. Und wer trotz Bundeshilfe noch Arbeitslosengeld bezieht, hat den doppelten administrativen Aufwand, das macht keinen Sinn.»

Weshalb es für abgewählte Parlamentarier so schwer sein soll, stempeln zu gehen, versteht Caroni nicht. «Das Schwierigste ist doch die Abwahl selbst. Und die haben alle schon mitbekommen. Da spielen die paar Mitarbeiter des Arbeitsamts keine Rolle mehr.» (baz.ch/Newsnet)