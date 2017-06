Stimmbürger sind zunehmend überfordert

Manche Vorlagen erklären sich alles andere als von selbst. Man denke nur an diejenige im Februar dieses Jahres über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz, kurz Unternehmenssteuerreform III . Die meisten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mussten sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen, um sich überhaupt eine Meinung bilden zu können.

Doch nicht nur die Komplexität einer Vorlage, sondern auch die Anzahl Vorlagen, über die an einem Abstimmungssonntag befunden wird, erhöht den Informationsaufwand für die Abstimmenden und damit das Risiko von Überforderung. Dies zeigt eine Forschungsarbeit, die Thomas Reiss am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich verfasst hat. Ein Auszug wurde vom Blog Politan veröffentlicht.

Reiss hat sämtliche eidgenössischen Volksabstimmungen von Januar 2009 bis und mit Juni 2016 untersucht. Eine seiner Erkenntnisse: Umso mehr Vorlagen, desto tiefer die Informiertheit der Abstimmenden.

Wird an einem Abstimmungstermin nur über eine Initiative entschieden, sind fast drei Viertel der Stimmbürger gut informiert. Das heisst, sie sind in der Lage, den Inhalt sowie einen Grund für ihre Entscheidung anzugeben. Bei fünf Initiativen gelten nur noch etwa 64 Prozent als gut informiert. Dafür steigt mit einer zunehmenden Anzahl Vorlagen die Wahrscheinlichkeit, in die mittlere Kategorie (die Person kann entweder den Inhalt oder einen validen Grund angeben) oder in die schlecht informierte Kategorie zu fallen.

«Die Abstimmenden sind insofern überfordert, dass ihr vorlagenspezifisches Wissen mit einer zunehmenden Anzahl an Vorlagen abnimmt», schlussfolgert Reiss. Bei obligatorischen Referenden, wenn also von Gesetzes wegen abgestimmt wird, ist das Ausmass des Informiertseins noch geringer als bei Initiativen. Am besten Bescheid über den Inhalt von Vorlagen wissen Abstimmende bei fakultativen Referenden. Diese seien häufig konfliktträchtiger und umstrittener, weshalb auf beiden Seiten intensive Kampagnen gefahren würden, erklärt Reiss.

Die Überforderung und der damit einhergehende tiefe Informationsstand werden bei Volksabstimmungen zu einem Problem. Denn Abstimmende, die nicht wissen, was die Konsequenzen der Annahme einer Vorlage sind, tendieren eher zu einem Nein, weil sie die Folgen der Ablehnung, den Status quo, besser kennen. Auch die Analyse von Reiss zeigt: Personen mit schlechter Informiertheit weisen eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, sich für ein Nein zu entscheiden, als Personen, die gut informiert sind.

Bei Initiativen ist die Wahrscheinlichkeit für Nein-Stimmen am höchsten: Sogar 63 Prozent der gut informierten Abstimmenden lehnen eine Vorlage im Schnitt ab. Bei fakultativen Referenden sind es 41 Prozent , bei obligatorischen Referenden sogar nur etwa 16 Prozent . Laut der Untersuchung liegt das daran, dass Initiativen oft von politischen Aussenseitern kommen. Obligatorische Referenden hingegen haben eine relative hohe Zustimmung, da sie oft konfliktarm und unumstritten sind.

Reiss bilanziert: «Die Anzahl Vorlagen pro Abstimmungssonntag hat einen direkten Einfluss auf die Informiertheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, wobei diese wiederum einen Einfluss auf die Annahme beziehungsweise Ablehnung einer Vorlage hat.» Eine Überforderung aufgrund der hohen Anzahl Vorlagen wirkt sich also negativ auf den Stimmentscheid aus – zumal auf Kantons- und Gemeindeebene oft parallel zu den eidgenössischen Abstimmungen ebenfalls noch über Vorlagen entschieden wird.

