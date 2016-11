Stossverkehr im Bundesamt

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat für 50'000 Franken eine Umfrage über Sex in der Schweiz machen lassen. Unter rosa Titeln und mit rosa Grafiken wird uns mehr oder weniger Wichtiges über das Leben unter der eidgenössischen Bettdecke mitgeteilt: Eine durchschnittliche Frau hatte in ihrem Leben mit sechs «Personen» Geschlechtsverkehr, ein Durchschnittsmann mit sieben. Jetzt wissen wir, woran wir sind.

Doch mit Durchschnitten ist es so, dass sie nicht unbedingt viel aussagen. «Strecken Sie den Kopf in den Tiefkühler und die Beine in den Ofen und Sie haben durchschnittlich angenehm warm», sagte uns ein Dozent für Sozialforschung, der vor Pseudo-Erkenntnissen der Statistiker warnen wollte.

Und was die Studie auch noch he­rausgefunden hat: Besonders viele unterschiedliche Sexualpartner haben Männer, die für Sex bezahlen, bisexuelle Frauen und schwule Männer. Das ist zwar aussagekräftig, aber weder neu noch überraschend.

Baselbieter im Ausgang

Worauf wir ganz besonders gewartet haben: Die Studie «zeigt zum ersten Mal eine Sex-Geografie» der Schweiz. Da erfahren wir so wichtige Dinge wie, dass zwei von drei Wallisern schon einmal Analverkehr praktiziert haben, was deutlich mehr ist als bei den Appenzell Innerrhödlern (und Ausserrhödlern und St. Gallern, die hat man zusammengenommen), wo nur eine von zwei Personen das schon ausprobiert hat. Niemand hatte so viel Sex im öffentlichen Raum wie die Ob- und Nidwaldner, nämlich ebenfalls zwei von drei Personen. Und niemand hatte so viele flotte Dreier wie die Basler mit 29 Prozent, gefolgt von den Landschäftlern mit 21 Prozent (wahrscheinlich immer dann, wenn sie nach Basel in den ­Ausgang gehen und zwei Städter ­treffen oder so). Die Umfrage wurde auf den Webseiten von Blick, Le Matin und auf Facebook durchgeführt. Das ist die Erklärung: Vielleicht haben auf Blick surfende Walliser einfach mehr Analverkehr als andere.

Die Studie wurde erstellt, wie das BAG auf Anfrage schreibt, damit die ­Präventionskampagne im Bereich der sexuell übertragbaren Krankheiten «noch wirksamer und effizienter ge­­staltet werden» kann. Das tönt gut. ­Vermutlich wird nun das Wallis mit ­Plakaten zum Analverkehr zugepflastert und in Ob- und Nidwalden werden ­Kondomverteiler in die Landschaft gestellt. Die werden sich freuen.

Wenn es tatsächlich um Effizienz und Wirksamkeit der Kampagne gegangen wäre, hätten möglichst viele Eigenschaften abgefragt werden müssen – um die künftigen Kampagnen exakt an den Risikogruppen ausrichten zu können. Genau das hat man aber nicht gemacht. Wir wissen zwar, dass 96 Prozent der Baselbieter sich selber befriedigen, aber inwiefern sich das Sexleben der Schweizer und Ausländer voneinander unterscheidet, bleibt unbekannt – obwohl es durchaus möglich ist, dass sich Anzahl Partner und Kondom­gebrauch signifikant unterscheiden. Es wurde – vermutlich aus politischer Korrektheit – gar nicht abgefragt. Das BAG schreibt entschuldigend dazu: «Wir haben uns für die ständige Wohnbevölkerung interessiert» (als ob Ausländer nicht ständig hier wohnen würden).

Doch dem BAG ging es bei der ­Studie um etwas anderes: Trotz ­fehlender oder banaler, für die Bekämpfung von HIV unnötiger bis fragwürdiger Resultate schlug der «Sex-Report Schweiz» (Blick) nämlich ein wie eine Bombe und brachte Gratiswerbung für Sex (ob auch für die Prävention ist unklar). «Sex sells», das gilt auch für das Bundesamt für Gesundheit, dessen Stop-Aids-Kampagnen mit ihren Millionenbudgets zunehmend unter Druck geraten. Heute weiss jede und jeder, dass ungeschützter Geschlechtsverkehr Krankheiten (und nicht nur HIV) übertragen kann. Ausser vielleicht Ausländer, die – zum Beispiel weil noch nicht lange da – von den ­bisherigen Kampagnen nicht erfasst worden sind. Doch ausgerechnet die hat man ja nicht separat befragt.

Streuverlust im Wald

Am meisten ungeschützten Verkehr haben übrigens nicht heterosexuelle Frauen und Männer, sondern (immer noch) schwule Männer und bisexuelle Frauen. Doch statt die Kampagne an diesen Zielgruppen auszurichten, ­produzieren die Werber noch immer die ewiggleichen leicht pornografischen, leicht ironischen und vor allem schwer teuren Plakatkampagnen, die mit grossem Streuverlust von 92,1 Prozent – dank der Studie lässt sich das exakt berechnen – an den ­Zielgruppen vorbei werben.

Was bleibt? Die Bundesverwaltung nimmt eine übertragbare Krankheit zum Anlass, in die privatesten Bereiche der Bürger vorzudringen und damit die weitere Notwendigkeit millionenschwerer Kampagnen zu begründen. Wirksamkeit und Effizienz sind nur vorgeschoben. Es seien nur «Punktschätzungen», die man da berechnet habe, muss denn das BAG ganz am Schluss kleinlaut zugeben. Vielleicht ist also doch alles anders unter den Schweizer Bettdecken (oder im ob- und nidwaldnischen Outback). Sicher ist nur: Das Bundesamt hatte die Gratiswerbung und die Steuerzahler hatten die Kosten.

Das BAG ist eines der teuersten Ämter, Spielwiese für Heerscharen von Beamten und ihre externen Berater, die auf Kosten anderer leben. ­Manchmal – nicht nur beim Sex – hilft nur ein Übungsabbruch, ein «Coitus interruptus» sozusagen. (Basler Zeitung)