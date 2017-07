Verharren im Niemandsland

Der Wagen heult auf, Armin Capaul schaltet in den ersten Gang runter. «Die Strasse sollte ich auch wieder einmal ausbessern», sagt er und fügt an: «Das müssen wir auch immer selber machen.» Es tönt wie ein Vorwurf. Die steil-stutzige Strasse führt hinauf nach Valengrion oberhalb von Moutier. Das in die Jahre gekommene, blaue Auto mit dem Bündner und Schweizer Wappenaufkleber auf der Kühlerhaube schüttelt es ordentlich durch. Die Strasse wird kurze Zeit später etwas besser, der Waldweg liegt hinter einem, und durch die Frontscheibe erkennt man den Hof der Capauls.

Das Gehöft liegt im Schoss eines steilen Talkessels des Berner Juras. Die Capauls wohnen abgelegen, Kühe sind keine zu sehen. Sie weiden gerade zusammen mit den Geissen auf einer Weide oberhalb des Hofs. «Das gibt zusätzliche Direktzahlungen, wenn du zwei Tierarten gemeinsam grasen lässt», wird Capaul kurze Zeit später auf der Terrasse seines Stöckli erzählen. Auf einer anderen Weide teilen sich seine Schafe mit zwei Eseln die Weide.

Gerne hätte man die Kühe oder Geissen gesehen. Denn um sie geht es hier. Genauer gesagt, um deren Hörner. Armin Capaul ist der Vater der Hornkuh-Initiative und als solcher mittlerweile ein nationales Medienereignis. Das wird spätestens gegen Ende des Besuchs klar, als er in seinem Büro die unzähligen Artikel über ihn, die ganze Ordner füllen, hervorkramt.

Knackpunkt Subventionen

Stolz, unheimlich stolz wirkt Capaul in diesem Moment im Dachstock des Stöcklis. Angesprochen darauf, wie er mit dieser Bekanntheit umgeht, antwortet er mit einem Wort: Genugtuung. Er habe immer etwas an Minderwertigkeitskomplexen gelitten, fühlte sich mit seinen Ideen und Anliegen nie ganz ernst genommen. Jetzt gibt ihm vieles recht – auch die gesammelten 154'071 Unterschriften für seine Initiative. Es ist, wenn man bedenkt, dass Capaul keine grosse Partei und keinen gewichtigen Verband im Rücken hatte, eine gewaltige Leistung. Dass Capaul dafür auch Hilfe vom rechts-esoterischen Alpenparlament.tv in Anspruch genommen hat, wurde ihm in den Medien schon angelastet.

«Es geht dabei eben ums Herz und nicht so sehr um den Verstand», erklärt Capaul seinen Sammelerfolg: «Die Leute wollen keine verstümmelten Tiere.» Damit sie diesen Herzenswunsch nach intakten Tieren dann auch an der Urne unterstützen werden, dafür müssen Capaul und seine Mitstreiter diese Stimmberechtigten zum gegebenen Zeitpunkt auch mobilisieren können. Die Initiative kommt voraussichtlich 2018 an die Urne. Für die anstehende Abstimmung braucht es Geld. Und dieses fehlt: «Ich habe jetzt ja auch einen Kampagnenleiter angestellt, und jeder Brief, der dieser verfasst, kostet Geld.» Capaul vertraut auf die Expertise von Kaspar Schuler. Schuler ist kein unbekannter Name im Politbetrieb der Schweiz: Als ehemaliger Greenpeace-Schweiz-Chef und Geschäftsleiter der Allianz Atomausstieg hat er Erfahrung mit Abstimmungskämpfen. Und diese Expertise kostet nun mal.

Auch die Hornkuh-Initiative ist nicht kostenneutral. Bei einer Annahme werden neue Subventionen nötig. So steht es zumindest in der Botschaft des Bundesrates – von Zusatzkosten bis zu 20 Prozent ist die Rede. «Wir wollen, dass die Umsetzung kostenneutral ist», entgegnet Capaul. Es brauche keine zusätzlichen Subventionen, die bestehenden müssten lediglich neu verteilt werden. Die Initiative verlangt eine Entschädigung für die Halter von Horn-Tieren, da diese aufgrund der zusätzlichen Anforderungen an die Tierhaltung Ertragseinbussen erleiden würden. Es geht Capaul nicht darum, ein Enthornungsverbot einzuführen, sondern finanzielle Anreize so zu setzten, dass es für die Bauern wieder attraktiv wird, ihren Tieren die Hörner zu belassen.

Anlauf holen

Der Bundesrat hat mittlerweile verschiedene Studien in Auftrag gegeben, um herauszufinden, inwiefern das Horn überhaupt wichtig ist für das Wohlbefinden der Tiere. Gesicherte Ergebnisse sind noch keine vorhanden. Für Capaul ist jedoch jetzt schon klar, dass eine Kuh oder auch eine Geiss ohne Hörner grosse Beeinträchtigungen hat.

Bei Letzteren sei gar zu beobachten, dass mit dem Horn auch die Fruchtbarkeit der Tiere schwindet. Die Tiere brauchten die Hörner auch für die Kommunikation und für den Wärmeaustausch. «Die Hörner der Tiere sind durchblutet und empfindlich. Wenn man sie anfasst, sind sie warm», erklärt er. Wissenschaftlich gesichtete Ergebnisse zu all diesen Punkten fehlen bis heute weitestgehend.

Jetzt, da sich auch Bundesrat und Ständerats-Kommission zur Initiative geäussert hat, ist auch klar: Capaul und seine Mitstreiter müssen ohne offizielle Rückendeckung in die Abstimmung. Die Sammelphase war ein gewaltiger Erfolg. Jetzt findet sich Capaul in der Zwischenphase, in jenen Monaten und Wochen also, in denen der Glanz des Sammelerfolgs langsam verblichen ist, das mediale Interesse rapide schwindet; gleichzeitig muss jetzt neu Anlauf geholt werden für den anstehenden letzten und entscheidenden Urnengang.

Capauls Sohn ist an diesem Freitag- mittag gerade mit dem Neuversetzen des Zauns oberhalb des Hofs beschäftigt. Er hat vor Kurzem den Betrieb von den Eltern in Pacht übernommen. Der zweite Sohn ist ebenfalls ein aktiver Mitstreiter für die Initiative, wie eigentlich die ganze Familie. Dieser zweite Sohn habe auf der Kampagnen-Homepage hornkuh.ch eine Möglichkeit für Online-Spenden eingerichtet, erzählt Capaul auf der Terrasse des Stöckli.

Er selber setzt daneben auch auf Symbolisches – kleine Fähnchen zum Beispiel. 200 davon hat er bei Keller Fahnen AG machen lassen. Darauf prangt ein Kuhkopf – gehörnt natürlich – auf Schweizerkreuz. Die Fähnchen lagern noch allesamt in einer Kartonkiste im Dachstock des Stöckli. Zu gegebener Zeit, unter anderem beim Hornfest in Stein (AR), will er diese dann unter die Leute bringen, gegen Geld.

Surfen auf der Sympathiewelle

«Mein Hof ist bio mit gesundem Menschenverstand», erklärt Capaul. Das Bio-Label macht jedoch keine eigenen Vorgaben zur Behornung. Der Präsident des Bauernverbands und St. Galler CVP-Nationalrat, Markus Ritter, ist beispielsweise auch Bio-Bauer, und seine Kühe hätten auch keine Hörner, erzählt Capaul.

Die grössten Detailhändler im Land sind auf die Sympathiewelle für Tiere mit Horn aufgesprungen. Das anthroposophische Demeter-Label, das sie mittlerweile im Sortiment aufgenommen haben, macht im Gegensatz zum Bio-Label klare Vorgaben: Milchprodukte gibt es nur von Tieren mit Hörnern. Capauls Sohn denkt daran, den Betrieb auf eine solche Demeter-Bewirtschaftung umzustellen. Das sei jedoch nicht seine Welt. «Etwas spritzen da, etwas quirlen dort» – für Vater Capaul ist Demeter zu kompliziert.

Zurück in Moutier, erklärt Capaul noch, was es mit den Wappen auf der Kühlerhaube seines Autos auf sich hat: «Mit dem Bündner Wappen vorne drauf zerkratzen Sie einem hier das Auto nicht. Du verstehst: mein Berner Nummernschild.» Auf der gegenüberliegenden Strassenseite ist das Cafe der Jura-Anhänger gut gefüllt. Ältere Männer sitzen vor Kaffee und Bier. Das Bahnhofsbuffet, in dem wir noch Kaffee trinken und auf den Zug warten, sei hingegen in Pro-Bernischer Hand, erklärt Capaul die Frontlage auf dem Bahnhofsplatz. Capaul will dann noch wissen, ob das Spende-Tool, das sein Sohn auf der Kampagnen-Homepage einrichten wollte, schon funktioniert. Ein Blick auf das Smartphone zeigt, dass diesbezüglich noch nichts gegangen ist.

«Übernimmst Du das?», fragt Capaul schliesslich, als es wenig später ums Zahlen der Kaffees geht. Kühe brauchen Hörner, Capaul braucht Geld. (Basler Zeitung)